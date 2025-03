Cơ hội đưa điện ảnh Việt Nam vươn ra thế giới

Mở đầu chuỗi hoạt động tại Mỹ, đoàn Việt Nam do TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch VFDA, nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với bà Suk - Young Kim, Phó Hiệu trưởng Trường Sân khấu Điện ảnh và Truyền hình thuộc Đại học California Los Angeles (UCLA), và giáo sư Chrisi Karvonides - Dushenko, Trưởng khoa Thiết kế trang phục tại UCLA. Cuộc gặp gỡ nhằm trao đổi kinh nghiệm về đào tạo điện ảnh và những xu hướng phát triển của ngành công nghiệp điện ảnh thế giới.

UCLA được biết đến là một trong những hệ thống viện đại học công lập hàng đầu của Mỹ về điện ảnh, có thư viện và kho lưu trữ phim lớn nhất thế giới. Ngôi trường này đã đào tạo nhiều đạo diễn nổi tiếng như Francis Ford Coppola, James Franco, Alexander Payne và đặc biệt là đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh của Việt Nam - người từng gây tiếng vang với bộ phim "Mùa len trâu" ra mắt vào năm 2004.

TS Ngô Phương Lan chia sẻ rằng bà rất vinh dự khi trở lại UCLA, bởi đây cũng là nơi vào năm 2007 đã tổ chức buổi ra mắt cuốn sách "Modernity and Nationality in Vietnamese Cinema" (Tính hiện đại và tính dân tộc trong điện ảnh Việt Nam), do Mạng lưới Xúc tiến Điện ảnh châu Á (NETPAC) phát hành. Cuốn sách phân tích sâu về tính dân tộc và tính hiện đại trong điện ảnh Việt Nam, đồng thời chỉ ra những hạn chế của phim Việt khi hội nhập quốc tế.

Cùng ngày, đoàn VFDA đã tham quan studio của Công ty Digital Domain - đơn vị thực hiện các hiệu ứng kỹ xảo cho nhiều bộ phim bom tấn như "Titanic", "Ms. Marvel", "Shang-Chi và huyền thoại thập luân", "Người nhện", "Người kiến", "Fast & Furious", "Trò chơi ảo giác" và "Avatar". Đây là dịp để VFDA tìm hiểu về công nghệ làm phim hiện đại và hướng đến việc hợp tác để nâng cao chất lượng điện ảnh Việt Nam, đưa các sản phẩm điện ảnh trong nước tiệm cận với tiêu chuẩn quốc tế.

TS Ngô Phương Lan nhấn mạnh rằng VFDA mong muốn trở thành cầu nối giữa các nhà làm phim Hollywood và Việt Nam, giúp ngành điện ảnh trong nước có thêm cơ hội phát triển và hội nhập sâu rộng hơn với nền công nghiệp điện ảnh thế giới.

Bên cạnh các hoạt động xúc tiến điện ảnh tại Mỹ, VFDA cũng đang chuẩn bị cho Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ 3 (DANAFF 2025), dự kiến diễn ra vào tháng 6/2025. Khác với các năm trước, DANAFF 2025 sẽ kéo dài 7 ngày thay vì 5 ngày, hứa hẹn mang đến nhiều điểm nhấn quan trọng.

Một trong những chương trình đặc biệt của DANAFF 2025 là "Điện ảnh chiến tranh", nhân dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam - thống nhất đất nước. Hơn 20 bộ phim chiến tranh tiêu biểu sẽ được trình chiếu, bắt đầu từ "Cánh đồng hoang" - bộ phim kinh điển về chiến tranh Việt Nam. Ngoài ra, chương trình "Tiêu điểm điện ảnh" của DANAFF 2025 sẽ giới thiệu nền điện ảnh Hàn Quốc - một trong những nền công nghiệp phim ảnh thành công nhất châu Á. Các buổi chiếu phim và hội thảo chuyên đề với sự tham gia của các chuyên gia Hàn Quốc sẽ giúp các nhà làm phim Việt Nam học hỏi và kết nối với thị trường điện ảnh khu vực.

Đặc biệt, DANAFF 2025 sẽ triển khai hai "Chợ dự án", tạo cơ hội để các nhà làm phim trẻ gặp gỡ, trao đổi với các nhà sản xuất, đạo diễn, qua đó thúc đẩy sự phát triển của điện ảnh Việt Nam trong tương lai.

Với những nỗ lực của VFDA và sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong nước và quốc tế, điện ảnh Việt Nam đang có những bước tiến quan trọng trong việc hội nhập với thị trường thế giới. Những hoạt động xúc tiến tại Mỹ và sự kiện DANAFF 2025 chính là những nền tảng vững chắc để đưa điện ảnh Việt Nam ngày càng phát triển, tiếp cận gần hơn với khán giả toàn cầu.