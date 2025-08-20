Mốc son lịch sử của dân tộc Việt Nam

(Ngày Nay) - Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Argentina, ông Jorge Kreyness nhấn mạnh sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) ngày 2/9/1945 là một sự kiện mang tính bước ngoặt lịch sử, không chỉ đối với Việt Nam mà còn đối với toàn khu vực Đông Dương.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Argentina, ông Kreyness, đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa lịch sử của sự kiện này và thành tựu phát triển của Việt Nam sau 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Theo ông Kreyness, trong bối cảnh chủ nghĩa phát xít bị đánh bại và phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc dâng cao, lãnh tụ Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã tận dụng thời cơ một cách sáng suốt để giành chính quyền, thành lập nên nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á.

“Đó là thắng lợi vĩ đại của các lực lượng cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ thời điểm đó, nhân dân Việt Nam đã đi một chặng đường dài, đưa đất nước từ chiến tranh đến thống nhất, từ nghèo đói đến phát triển và tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội,” ông Kreyness khẳng định.

Về tầm ảnh hưởng quốc tế, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Argentina Kreyness cho rằng thắng lợi của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có ý nghĩa to lớn trong lịch sử thế giới. Tấm gương Việt Nam đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các phong trào giải phóng dân tộc tại châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh, góp phần hình thành Phong trào Không liên kết và củng cố các lập trường chống chủ nghĩa đế quốc trên toàn cầu.

Ông cũng nhấn mạnh thành công của Cách mạng tháng Tám là nhờ tinh thần đoàn kết dân tộc, lòng quả cảm và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông Kreyness nói: “Hồ Chí Minh đã xây dựng được một mặt trận toàn dân vì độc lập dân tộc, mở ra con đường cách mạng rõ ràng để cả dân tộc cùng đứng lên đấu tranh”.

Đánh giá về thành tựu sau gần 40 năm thực hiện Công cuộc Đổi mới, Tổng Bí thư Kreyness khẳng định Việt Nam đã đạt được những thay đổi căn bản. Ông nhấn mạnh: “Từ một đất nước từng thiếu lương thực, Việt Nam nay đã trở thành quốc gia xuất khẩu lương thực, phát triển sản xuất và vẫn giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa”. Ông cho rằng trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự thay đổi nhanh chóng của thế giới, Việt Nam đã biết tận dụng thời cơ để bứt phá. Ông nhấn mạnh: “Việc tìm ra con đường phát triển bền vững là một thành công lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Liên quan đến quan hệ song phương giữa Argentina và Việt Nam, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Argentina Kreyness nhấn mạnh quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển, đặc biệt trao đổi thương mại hai chiều đạt quy mô hàng tỷ USD, thể hiện sự năng động và triển vọng hợp tác lâu dài giữa hai quốc gia.