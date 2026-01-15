Một số nội dung quan trọng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Du lịch năm 2026 hướng đến tăng trưởng, cạnh tranh và phát triển bền vững (Ngày Nay) - Năm 2025, du lịch là điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội của đất nước. Năm 2026, ngành du lịch đặt mục tiêu lớn, đón 25 triệu lượt khách quốc tế, 150 triệu lượt khách nội địa.

Chủ tịch Tập đoàn CEO Group mang cờ Tổ quốc và cờ Đảng đến Nam cực (Ngày Nay) -Tự hào mang theo cờ Tổ quốc và cờ Đảng đến Cực Nam Địa lý, TS, luật sư Đoàn Văn Bình, chủ tịch Tập đoàn CEO Group bày tỏ: “tôi mong ước Quốc kỳ Việt Nam sớm hiện diện, hiện diện thường xuyên, liên tục ở châu lục này”.

Đối đầu địa kinh tế trở thành mối đe dọa hàng đầu trong 2026 (Ngày Nay) - Đối đầu địa kinh tế được xếp là rủi ro lớn nhất trong năm 2026, sau đó lần lượt là xung đột giữa các quốc gia, thời tiết cực đoan, phân hóa xã hội và nạn tin giả.

Liên kết giáo dục tại TP.HCM: Đại học Quốc gia sẽ rà soát vấn đề “chứng chỉ nội bộ” (Ngày Nay) - Đại học Quốc gia TP.HCM ngày 14/1/2026 đã có phản hồi phóng viên Ngày Nay về việc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cấp nhiều giấy tờ gọi là “chứng chỉ nội bộ” cho học viên tham gia các khoá bồi dưỡng phương pháp giảng dạy STEAM, Kỹ năng sống, Giá trị sống...

Đề xuất quy chế tổ chức và hoạt động của trường dự bị đại học (Ngày Nay) - Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường dự bị đại học.

Giải mã cơ chế virus Epstein-Barr gây bệnh đa xơ cứng (Ngày Nay) - Các nhà khoa học Trung Quốc và Thụy Sĩ xác định cách virus Epstein-Barr làm biến đổi tế bào miễn dịch, kích hoạt quá trình tự miễn phá hủy myelin, qua đó hé lộ căn nguyên của bệnh đa xơ cứng.

Học thuyết Monroe của chính quyền Trump đẩy Mỹ vào thế đối đầu cường quốc (Ngày Nay) - Việc chính quyền Trump thực thi Học thuyết Monroe từ Venezuela đến Greenland đang tái định hình trật tự thế giới, làm gia tăng đối đầu trực tiếp giữa Mỹ với Nga, Trung Quốc và thậm chí cả đồng minh NATO.

Tết Việt Tết Phố 2026 đánh thức hồn xuân nơi phố cổ (Ngày Nay) - Xuân Bính Ngọ 2026, giữa không gian linh thiêng của hồ Hoàn Kiếm và khu phố cổ Hà Nội, chương trình Tết Việt Tết Phố chính thức trở lại với quy mô mở rộng và cách tiếp cận giàu chiều sâu.

Nghị quyết 71: Tạo bước chuyển mạnh mẽ trong giáo dục nghề nghiệp (Ngày Nay) - Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi) được xây dựng trên cơ sở Nghị quyết 71, đánh dấu bước chuyển trong hoàn thiện thể chế, phát triển giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.