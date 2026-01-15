Một số nội dung quan trọng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(Ngày Nay) - Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, từ ngày 19 - 25/1/2026, với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho trên 5,6 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
