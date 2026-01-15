Một số nội dung quan trọng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(Ngày Nay) - Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, từ ngày 19 - 25/1/2026, với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho trên 5,6 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
(Ngày Nay) -Tự hào mang theo cờ Tổ quốc và cờ Đảng đến Cực Nam Địa lý, TS, luật sư Đoàn Văn Bình, chủ tịch Tập đoàn CEO Group bày tỏ: “tôi mong ước Quốc kỳ Việt Nam sớm hiện diện, hiện diện thường xuyên, liên tục ở châu lục này”.
(Ngày Nay) - Đại học Quốc gia TP.HCM ngày 14/1/2026 đã có phản hồi phóng viên Ngày Nay về việc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cấp nhiều giấy tờ gọi là “chứng chỉ nội bộ” cho học viên tham gia các khoá bồi dưỡng phương pháp giảng dạy STEAM, Kỹ năng sống, Giá trị sống...
(Ngày Nay) - Các nhà khoa học Trung Quốc và Thụy Sĩ xác định cách virus Epstein-Barr làm biến đổi tế bào miễn dịch, kích hoạt quá trình tự miễn phá hủy myelin, qua đó hé lộ căn nguyên của bệnh đa xơ cứng.
(Ngày Nay) - Việc chính quyền Trump thực thi Học thuyết Monroe từ Venezuela đến Greenland đang tái định hình trật tự thế giới, làm gia tăng đối đầu trực tiếp giữa Mỹ với Nga, Trung Quốc và thậm chí cả đồng minh NATO.
(Ngày Nay) - Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi) được xây dựng trên cơ sở Nghị quyết 71, đánh dấu bước chuyển trong hoàn thiện thể chế, phát triển giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.
(Ngày Nay) - Ngày 14/1, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh (GD-ĐT) đã có văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng cường quản lý việc sử dụng mạng xã hội của cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên, nhằm ngăn chặn việc lan truyền hình ảnh, video và thông tin tiêu cực trên không gian mạng.