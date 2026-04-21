MV “Ánh sao Việt Nam” - một lời tri ân gửi đến thế hệ cha ông

Minh Khang In bài viết
(Ngày Nay) -Hướng đến chào mừng đại lễ 30/4, Giỗ tổ Hùng Vương và dấu mốc 19/5 – ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng là ngày hình thành tuyến đường mòn Hồ Chí Minh (đường Trường Sơn), NSƯT Võ Minh Lâm kết hợp với ca sĩ Minh Sang ra mắt MV “Ánh sao Việt Nam” , NSND Mỹ Uyên là khách mời đặc biệt.
Một tạo hình của NSƯT Võ Minh Lâm trong MV "Ánh sao Việt Nam"
Một tạo hình của NSƯT Võ Minh Lâm trong MV "Ánh sao Việt Nam"

Tối 20/4, MV Ánh sao Việt Nam chính thức ra mắt trên kênh youtube của NSƯT Võ Minh Lâm. MV đánh dấu sự kết hợp độc đáo của 3 nghệ sĩ thuộc những thế hệ và lĩnh vực khác nhau trong một sản phẩm âm nhạc: NSƯT Võ Minh Lâm (cải lương), NSND Mỹ Uyên (kịch nói và điện ảnh), và ca sĩ Minh Sang (âm nhạc).

NSƯT Võ Minh Lâm tiếp tục kết hợp với ca sĩ Minh Sang trong một ca khúc đậm tinh thần dân tộc

NSƯT Võ Minh Lâm cho biết, sự hội tụ này tạo nên một tổng thể nghệ thuật đa chiều – nơi âm nhạc, diễn xuất và ngôn ngữ sân khấu hòa quyện để kể lại câu chuyện Việt Nam bằng cảm xúc đương đại, như lời tri ân sâu sắc của anh đến những thế hệ người Việt đã hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước.

Ca khúc Ánh sao Việt Nam được nhạc sĩ Ngô Quốc Khang sáng tác với hình tượng xuyên suốt là “ánh sao” – biểu tượng cho những con người Việt Nam đã và đang cống hiến thầm lặng qua từng thời kỳ lịch sử.

NSND Mỹ Uyên là khách mời đặc biệt thể hiện hình tượng người phụ nữ Việt Nam trong lịch sử và hiện tại

Từ đó, MV tái hiện những lát cắt và những con người tiêu biểu trong lịch sử dân tộc, như: những người lính Trường Sơn mở đường trong mưa bom bão đạn, những nữ anh hùng như Đặng Thùy Trâm, Võ Thị Sáu, những thế hệ thanh niên xung phong, những người lính xông pha trận mạc và thanh niên thế hệ hôm nay tiếp nối hành trình dựng xây đất nước…

MV được đầu tư chỉn chu về mặt hình ảnh, đặc biệt toàn bộ thiết kế đều khai thác chất liệu văn hóa Việt, như: giáp trụ thời Lý của nhà thiết kế Nguyễn Đông Triều (từng thực hiện cho phim điện ảnh Hộ linh tráng sĩ), áo dài ngũ thân thời Nguyễn từ nhà may Hoa Niên, áo dài đương đại của nhà thiết kế Thehuyn…

Một cảnh hậu trường khi thực hiện MV "Ánh sao Việt Nam"

“Những hy sinh trong quá khứ chính là ánh sáng dẫn đường cho tương lai” – NSƯT Võ Minh Lâm chia sẻ về thông điệp MV Ánh sao Việt Nam. Đó không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mà là một lời tri ân gửi đến thế hệ cha ông, một cầu nối lịch sử - hiện tại và một nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ hôm nay.

Minh Khang
(Ngày Nay) - Lần đầu tiên bản gốc in giấy cả 5 tờ báo xưa gồm: Gia Định Báo, Nam Phong, Đông Dương Tạp chí, Phụ Nữ Tân văn và Trung Bắc chủ nhật cùng được triển lãm nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 – 2026 ở TPHCM.
Một tạo hình của NSƯT Võ Minh Lâm trong MV "Ánh sao Việt Nam"
MV “Ánh sao Việt Nam” - một lời tri ân gửi đến thế hệ cha ông
(Ngày Nay) -Hướng đến chào mừng đại lễ 30/4, Giỗ tổ Hùng Vương và dấu mốc 19/5 – ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng là ngày hình thành tuyến đường mòn Hồ Chí Minh (đường Trường Sơn), NSƯT Võ Minh Lâm kết hợp với ca sĩ Minh Sang ra mắt MV “Ánh sao Việt Nam” , NSND Mỹ Uyên là khách mời đặc biệt.
Nguy cơ gia tăng rủi ro hệ thống từ bùng nổ công cụ an ninh mạng AI
Nguy cơ gia tăng rủi ro hệ thống từ bùng nổ công cụ an ninh mạng AI
(Ngày Nay) - Sự phát triển nhanh chóng của các công cụ an ninh mạng dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi căn bản cán cân giữa tấn công và phòng thủ trong không gian số. Tuy nhiên, đà phát triển này cũng có thể tạo ra những rủi ro mới vượt ngoài khả năng kiểm soát hiện nay.
Màn đêm tiết lộ sự thật về những biến động toàn cầu
Màn đêm tiết lộ sự thật về những biến động toàn cầu
(Ngày Nay) - Trái Đất đang tiếp tục sáng lên qua từng năm, song vị trí và cường độ của xu hướng này ngày càng biến động khó lường do tác động của đại dịch COVID-19, các quy định kiểm soát ô nhiễm ánh sáng và tình trạng suy thoái kinh tế thế giới.