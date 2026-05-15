MV “Vó ngựa trên mây”: Không gian biểu đạt mới cho đàn nhị trong âm nhạc đương đại

(Ngày Nay) - Từ cao nguyên đá Hà Giang đến ngôn ngữ âm nhạc đương đại, NSƯT Dương Thùy Anh giới thiệu dự án nghệ thuật mới đưa tiếng đàn nhị bước ra khỏi những giới hạn quen thuộc của nhạc cụ truyền thống.

Ngày 18/05 tới đây, Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) Dương Thùy Anh sẽ chính thức phát hành video ca nhạc “Vó ngựa trên mây" trên các nền tảng số. Đây là dự án âm nhạc mới nhất đánh dấu hành trình sáng tạo không ngừng của nữ nghệ sĩ trong việc đưa đàn nhị đến gần hơn với công chúng đương đại thông qua ngôn ngữ âm nhạc giàu tính điện ảnh, giàu cảm xúc và mang hơi thở thời đại.

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp hùng vĩ của miền sơn cước phía Bắc, “Vó ngựa trên mây” được ghi hình tại Hà Giang, với các địa danh mang tính biểu tượng như đèo Mã Pí Lèng, sông Nho Quế và cao nguyên đá Đồng Văn. Không gian núi rừng rộng lớn trở thành chất liệu thị giác xuyên suốt, góp phần tạo nên một tác phẩm giàu tính nghệ thuật, nơi tiếng đàn nhị hòa quyện với thiên nhiên, mở ra những lớp cảm xúc mạnh mẽ nhưng sâu lắng.

Trong “Vó ngựa trên mây”, tiếng đàn nhị không xuất hiện như một nhạc cụ truyền thống đứng riêng trong khuôn mẫu quen thuộc, mà trở thành trung tâm biểu đạt của một không gian âm nhạc giàu cảm xúc và mang hơi thở đương đại. Trên nền phối khí của nhạc sĩ Lưu Quang Minh, tác phẩm mở ra những lớp âm thanh vừa mạnh mẽ, phóng khoáng, vừa sâu lắng và giàu tính tự sự.

Thông qua nhiều kỹ thuật biểu diễn đặc trưng của đàn nhị như chuyển động cung vĩ dồn dập, âm thanh ngân rung kéo dài và xử lý âm vực linh hoạt, tiếng đàn trong video ca nhạc gợi lên hình ảnh vó ngựa băng qua núi rừng, khi dữ dội, mãnh liệt; khi mênh mang như hơi thở của đại ngàn. Âm nhạc không chỉ được lắng nghe mà còn được cảm nhận như một chuyển động sống giữa thiên nhiên rộng lớn.

Chia sẻ về dự án, NSƯT Dương Thùy Anh cho biết: “Tôi luôn mong muốn tiếng đàn nhị có thể bước vào một không gian mới hơn, gần hơn với khán giả hôm nay nhưng vẫn giữ được linh hồn nguyên bản của âm nhạc dân tộc. Với Vó ngựa trên mây, tôi mong tiếng đàn không chỉ là âm thanh, mà còn trở thành cảm xúc, hình ảnh và hơi thở của cả tác phẩm.”

Không chỉ được đầu tư về âm nhạc, Vó ngựa trên mây còn cho thấy sự chăm chút về mặt hình ảnh nghệ thuật. Dưới góc nhìn của đạo diễn hình ảnh Hai Le Cao, hình ảnh nghệ sĩ xuất hiện giữa núi đá, bên dòng Nho Quế hay trên lưng ngựa giữa cao nguyên rộng lớn tạo nên cảm giác vừa tự do, khoáng đạt, vừa nội lực và sâu sắc, phản chiếu chính hành trình bền bỉ của người nghệ sĩ dành trọn tâm huyết cho cây đàn nhị.

Để hoàn thành dự án, ê-kíp đã thực hiện ghi hình trong điều kiện địa hình hiểm trở tại Hà Giang. Sự chỉn chu và tận tâm trong quá trình sản xuất góp phần tạo nên tinh thần chân thực, giàu cảm xúc cho toàn bộ tác phẩm.

Sau dự án độc tấu đàn nhị Ôi Đàn Cò (2007), dự án Lắng và video ca nhạc Băng Qua Cánh Rừng (2023), “Vó ngựa trên mây” tiếp tục đánh dấu bước chuyển mình trong hành trình nghệ thuật của NSƯT Dương Thùy Anh - người luôn nỗ lực làm mới cách tiếp cận âm nhạc dân tộc, đồng thời đưa nhạc cụ truyền thống đến gần hơn với công chúng bằng ngôn ngữ nghệ thuật giàu cảm xúc và tinh thần thời đại.

NSƯT Dương Thùy Anh sinh năm 1977 tại Hà Nội, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Hiện cô là giảng viên đàn nhị tại Khoa Nhạc cụ truyền thống, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, đồng thời là thành viên nhóm nhạc Cỏ Lạ. Tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Đàn nhị và thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học âm nhạc, cô được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 2019. Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, nữ nghệ sỹ đã đạt nhiều thành tích nổi bật như Giải Nhì Độc tấu và Hòa tấu Nhạc cụ dân tộc năm 2008, Huy chương Vàng Liên hoan Độc tấu và Hòa tấu Nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2017.