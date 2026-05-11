Sao Nhập Ngũ Concert 2026 - Cuộc đối thoại xúc động giữa hai thế hệ “Tuổi đôi mươi”

Thùy Linh - Quỳnh Hoa In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Vượt qua khoảng cách thế hệ, hàng vạn khán giả cùng lặng đi, rồi vỡ òa trước những câu chuyện âm nhạc đầy cảm xúc trên sân khấu Sao Nhập Ngũ Concert 2026, khi “tuổi đôi mươi” của người lính năm xưa hội ngộ cùng nhiệt huyết tuổi trẻ hôm nay.
Sao Nhập Ngũ Concert 2026 - Cuộc đối thoại xúc động giữa hai thế hệ “Tuổi đôi mươi” ảnh 1
Ca sĩ Hà Anh Tuấn.

Tối 9/5, “Sao Nhập Ngũ Concert 2026: Tuổi đôi mươi” do Viettel Media tổ chức đã diễn ra tại Khu Liên hiệp Thể thao Mỹ Đình, thu hút gần 20.000 khán giả với sự góp mặt của hơn 20 nghệ sĩ như Hà Anh Tuấn, Đông Nhi, Hòa Minzy, Phan Mạnh Quỳnh, Bùi Công Nam, Quốc Thiên, Chi Pu, Phương Mỹ Chi, Kay Trần, Anh Tú, Lyly…

Sao Nhập Ngũ Concert 2026 - Cuộc đối thoại xúc động giữa hai thế hệ “Tuổi đôi mươi” ảnh 2

Ca sĩ - nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh. Ảnh: Quỳnh Hoa

Đêm nhạc kéo dài gần 5 giờ, gồm ba chương “Xung phong”, “Nhật ký” và “Đối thoại tuổi đôi mươi”, với 36 tiết mục được dàn dựng công phu. Chương trình lấy cảm hứng từ hình ảnh những người lính Cụ Hồ đã gác lại tuổi trẻ riêng để lên đường chiến đấu vì độc lập dân tộc, đồng thời kết nối tinh thần ấy với nhiệt huyết của thế hệ trẻ hôm nay.

Sao Nhập Ngũ Concert 2026 - Cuộc đối thoại xúc động giữa hai thế hệ “Tuổi đôi mươi” ảnh 3

Sân khấu “Sao Nhập Ngũ Concert 2026” gây choáng ngợp với quy mô hoành tráng cùng hệ thống ánh sáng, khí tài và đại cảnh được dàn dựng công phu.

Dưới sự kết hợp của đội ngũ sáng tạo Viettel Media, đạo diễn Cao Trung Hiếu và Giám đốc âm nhạc DTAP, concert mang đến một không gian âm nhạc đậm chất sử thi nhưng vẫn trẻ trung, hiện đại. Không chỉ gây ấn tượng bằng âm nhạc, chương trình còn khiến khán giả choáng ngợp với sân khấu quy mô lớn, dàn khí tài quân sự cùng nhiều màn trình diễn được dàn dựng công phu.

Sao Nhập Ngũ Concert 2026 - Cuộc đối thoại xúc động giữa hai thế hệ “Tuổi đôi mươi” ảnh 4

Không gian sân khấu kết hợp giữa âm nhạc, hiệu ứng thị giác và yếu tố quân đội tạo nên dấu ấn riêng cho “Sao Nhập Ngũ Concert 2026”.
Sao Nhập Ngũ Concert 2026 - Cuộc đối thoại xúc động giữa hai thế hệ “Tuổi đôi mươi” ảnh 5

Hàng nghìn khán giả hòa mình vào đại nhạc hội giàu cảm xúc với những màn trình diễn được đầu tư quy mô lớn.

Ở chương đầu tiên mang tên “Xung phong”, khán giả được đưa trở lại không khí hào hùng của những năm tháng chiến tranh. Mở màn chương trình, 11 nghệ sĩ từng tham gia “Sao Nhập Ngũ” xuất hiện cùng hơn 50 chiến sĩ đặc công và nhiều khí tài như xe UAZ, pháo khói, mặt nạ chống độc… tạo nên bầu không khí sôi động và giàu tính điện ảnh.

Sao Nhập Ngũ Concert 2026 - Cuộc đối thoại xúc động giữa hai thế hệ “Tuổi đôi mươi” ảnh 6

11 nghệ sĩ từng tham gia “Sao Nhập Ngũ” xuất hiện cùng hơn 50 chiến sĩ đặc công và dàn khí tài.

Các ca khúc nhạc đỏ quen thuộc như “Đoàn vệ quốc quân”, “Lá xanh”, “Lên đàng”, “Cô gái mở đường” được DTAP phối mới theo hướng hiện đại hơn. Đặc biệt, màn “đổ bộ” của trực thăng, xe tăng T54B cải tiến và xe thiết giáp ngay trên sân khấu trở thành một trong những điểm nhấn gây chú ý nhất đêm diễn.

Sao Nhập Ngũ Concert 2026 - Cuộc đối thoại xúc động giữa hai thế hệ “Tuổi đôi mươi” ảnh 7

Màn “đổ bộ” của trực thăng, xe tăng T54B cải tiến và xe thiết giáp trở thành điểm nhấn đặc biệt của đêm concert.

Sự xuất hiện bất ngờ của NSND Quang Thọ với ca khúc “Hò kéo pháo” cũng để lại nhiều cảm xúc. Tiết mục sau đó được tiếp nối bởi màn hòa ca của Quốc Thiên, Kay Trần và Captain Boy, tạo nên cuộc đối thoại âm nhạc giữa các thế hệ nghệ sĩ.

Sao Nhập Ngũ Concert 2026 - Cuộc đối thoại xúc động giữa hai thế hệ “Tuổi đôi mươi” ảnh 8

NSND Quang Thọ mang đến nhiều cảm xúc với phần trình diễn ca khúc “Hò kéo pháo”.
Sao Nhập Ngũ Concert 2026 - Cuộc đối thoại xúc động giữa hai thế hệ “Tuổi đôi mươi” ảnh 9

Quốc Thiên, Kay Trần và Captain Boy tiếp nối không khí hào hùng bằng màn hòa ca kết nối nhiều thế hệ nghệ sĩ.
Sao Nhập Ngũ Concert 2026 - Cuộc đối thoại xúc động giữa hai thế hệ “Tuổi đôi mươi” ảnh 10

Rapper Captain Boy. Ảnh: Quỳnh Hoa

Nếu “Xung phong” mang màu sắc hào hùng thì chương hai - “Nhật ký” lại thiên về chiều sâu cảm xúc. Những ca khúc như “Khóa ly biệt”, “Không sao mà em đây rồi”, “Giữa hòa bình”, “Hát về anh - Đưa anh về”, “Nỗi đau giữa hòa bình”… tái hiện đời sống nội tâm của người lính qua những lá thư tay, những cuộc chia ly và mất mát thời chiến.

Một trong những tiết mục được khán giả hưởng ứng mạnh là “Giữa hòa bình” do Anh Tú và Lyly thể hiện. Hình ảnh gia đình đoàn tụ sau chiến tranh cùng chi tiết người lính lấy chiếc cặp tóc trong túi áo để tặng người vợ ngày gặp lại đã khiến nhiều khán giả xúc động.

Sao Nhập Ngũ Concert 2026 - Cuộc đối thoại xúc động giữa hai thế hệ “Tuổi đôi mươi” ảnh 11

Anh Tú và Lyly gây xúc động với tiết mục “Giữa hòa bình”, tái hiện khoảnh khắc đoàn tụ sau chiến tranh.

Bước sang chương cuối “Đối thoại với tuổi đôi mươi”, không khí concert trở nên trẻ trung và sôi động hơn với loạt tiết mục mang đậm màu sắc cá nhân của các nghệ sĩ như “Chuyện tình gió trăng” (Pháo), “So Đậm” (Vũ Thảo My), “Không sao đâu” (Captain Boy), “Gọi cháy máy” (Kay Trần)…

Sao Nhập Ngũ Concert 2026 - Cuộc đối thoại xúc động giữa hai thế hệ “Tuổi đôi mươi” ảnh 12

Rapper Pháo. Ảnh: Quỳnh Hoa
Sao Nhập Ngũ Concert 2026 - Cuộc đối thoại xúc động giữa hai thế hệ “Tuổi đôi mươi” ảnh 13

Pháo khuấy động sân khấu bằng màn trình diễn trẻ trung, giàu năng lượng.
Sao Nhập Ngũ Concert 2026 - Cuộc đối thoại xúc động giữa hai thế hệ “Tuổi đôi mươi” ảnh 14

Captain Boy mang màu sắc hiện đại và sôi động đến concert với phần trình diễn đậm cá tính âm nhạc.

Đêm diễn cũng mang đến nhiều màn kết hợp hiếm thấy như Hà Anh Tuấn song ca ngẫu hứng cùng chiến sĩ Đinh Công Thoại trong “Xuân thì”, hay màn hòa giọng của Hà Anh Tuấn, Bùi Công Nam và Nguyễn Hùng trong “Còn gì đẹp hơn”.

Sao Nhập Ngũ Concert 2026 - Cuộc đối thoại xúc động giữa hai thế hệ “Tuổi đôi mươi” ảnh 15

Hà Anh Tuấn, Bùi Công Nam và Nguyễn Hùng hòa giọng trong ca khúc “Còn gì đẹp hơn”.

Đặc biệt, tiết mục “Nhà tôi có treo một lá cờ” do Hà Anh Tuấn thể hiện cùng đội tiêu binh múa súng nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ khán giả. Hàng nghìn người cùng hát theo trong không khí tự hào và xúc động.

Sao Nhập Ngũ Concert 2026 - Cuộc đối thoại xúc động giữa hai thế hệ “Tuổi đôi mươi” ảnh 16

Tiết mục “Nhà tôi có treo một lá cờ” do Hà Anh Tuấn thể hiện cùng đội tiêu binh múa súng nhận được sự hưởng ứng lớn từ khán giả.

Khép lại chương trình, hơn 20 nghệ sĩ cùng hòa giọng trong liên khúc “Hát mãi khúc quân hành - Đất nước trọn niềm vui - Như có Bác trong ngày vui đại thắng”, với sự tham gia của lực lượng tiêu binh Lục quân, Hải quân và Không quân.

Sao Nhập Ngũ Concert 2026 - Cuộc đối thoại xúc động giữa hai thế hệ “Tuổi đôi mươi” ảnh 17

Đêm diễn khép lại bằng màn đại hợp xướng hoành tráng với sự tham gia của hơn 20 nghệ sĩ và các lực lượng tiêu binh.

Đại diện nhà sản xuất, ông Lê Anh Ngọc - Phó Giám đốc Công ty Viettel Media cho biết phiên bản năm 2026 mang màu sắc thanh niên, sôi nổi và hiện đại hơn so với năm trước, nhằm tiếp cận gần hơn với khán giả trẻ nhưng vẫn giữ tinh thần tự hào dân tộc.

Theo đạo diễn Cao Trung Hiếu, chương trình là sự hòa quyện của “chất thơ, chất lính và chất hiện đại”, vừa mang tinh thần chính luận vừa thể hiện năng lượng tuổi trẻ hôm nay.

Thùy Linh - Quỳnh Hoa
Sao Nhập Ngũ Concert âm nhạc nghệ sĩ

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Giá dầu tăng vọt sau khi Mỹ từ chối đề xuất của Iran
Giá dầu tăng vọt sau khi Mỹ từ chối đề xuất của Iran
(Ngày Nay) - Thị trường năng lượng ghi nhận đà tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 11/5, một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố phản hồi của Iran đối với đề xuất từ phía Mỹ là "không thể chấp nhận được". Động thái trên đã làm dấy lên những lo ngại về nguồn cung trong bối cảnh eo biển Hormuz vẫn đóng cửa trên diện rộng, khiến thị trường toàn cầu tiếp tục duy trì trạng thái thắt chặt.
Con người và thiên nhiên: UNESCO gìn giữ sự sống và di sản
Con người và thiên nhiên: UNESCO gìn giữ sự sống và di sản
(Ngày Nay) - Báo cáo “Con người và thiên nhiên tại các khu vực được UNESCO công nhận: Những đóng góp ở quy mô toàn cầu và địa phương” cho thấy có 2.260 khu vực sinh sống nơi con người và thiên nhiên cùng tồn tại hài hòa, từ Dja đến Greenland, được hình thành qua các thách thức khí hậu, sự gìn giữ của cộng đồng và tri thức bản địa.
Bác sĩ cảnh báo nguy cơ nhiễm khuẩn huyết trên nền thủy đậu
Bác sĩ cảnh báo nguy cơ nhiễm khuẩn huyết trên nền thủy đậu
(Ngày Nay) - Ngày 11/5, Khoa Nhi, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết đang nỗ lực điều trị cho một bệnh nhi 6 tuổi (Lai Châu) nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Từ những nốt phỏng nước thủy đậu thông thường, bệnh đã diễn tiến nhanh chóng thành suy hô hấp nặng và nhiễm khuẩn huyết do phế cầu.
Tuyển sinh đại học sẽ ổn định đến năm 2030
Tuyển sinh đại học sẽ ổn định đến năm 2030
(Ngày Nay) - Từ năm 2026, tuyển sinh đại học sẽ có hàng loạt thay đổi như giới hạn tối đa 15 nguyện vọng, quy đổi điểm tương đương giữa các phương thức xét tuyển, giảm số phương thức xét tuyển hay xác thực dữ liệu ưu tiên qua cơ sở dữ liệu dân cư.
Căng thẳng Vùng Vịnh có nguy cơ leo thang
Căng thẳng Vùng Vịnh có nguy cơ leo thang
(Ngày Nay) - Căng thẳng tại Vùng Vịnh đang có nguy cơ leo thang sau nhiều ngày đụng độ và các cáo buộc đáp trả lẫn nhau. Trong diễn biến mới nhất, ngày 10/5, một tàu chở hàng bị tấn công ngoài khơi Qatar và Iran cảnh báo nhằm mục tiêu tấn công vào các lợi ích của Mỹ trong khu vực.