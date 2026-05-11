Sao Nhập Ngũ Concert 2026 - Cuộc đối thoại xúc động giữa hai thế hệ “Tuổi đôi mươi”

(Ngày Nay) - Vượt qua khoảng cách thế hệ, hàng vạn khán giả cùng lặng đi, rồi vỡ òa trước những câu chuyện âm nhạc đầy cảm xúc trên sân khấu Sao Nhập Ngũ Concert 2026, khi “tuổi đôi mươi” của người lính năm xưa hội ngộ cùng nhiệt huyết tuổi trẻ hôm nay.

Tối 9/5, “Sao Nhập Ngũ Concert 2026: Tuổi đôi mươi” do Viettel Media tổ chức đã diễn ra tại Khu Liên hiệp Thể thao Mỹ Đình, thu hút gần 20.000 khán giả với sự góp mặt của hơn 20 nghệ sĩ như Hà Anh Tuấn, Đông Nhi, Hòa Minzy, Phan Mạnh Quỳnh, Bùi Công Nam, Quốc Thiên, Chi Pu, Phương Mỹ Chi, Kay Trần, Anh Tú, Lyly…

Đêm nhạc kéo dài gần 5 giờ, gồm ba chương “Xung phong”, “Nhật ký” và “Đối thoại tuổi đôi mươi”, với 36 tiết mục được dàn dựng công phu. Chương trình lấy cảm hứng từ hình ảnh những người lính Cụ Hồ đã gác lại tuổi trẻ riêng để lên đường chiến đấu vì độc lập dân tộc, đồng thời kết nối tinh thần ấy với nhiệt huyết của thế hệ trẻ hôm nay.

Dưới sự kết hợp của đội ngũ sáng tạo Viettel Media, đạo diễn Cao Trung Hiếu và Giám đốc âm nhạc DTAP, concert mang đến một không gian âm nhạc đậm chất sử thi nhưng vẫn trẻ trung, hiện đại. Không chỉ gây ấn tượng bằng âm nhạc, chương trình còn khiến khán giả choáng ngợp với sân khấu quy mô lớn, dàn khí tài quân sự cùng nhiều màn trình diễn được dàn dựng công phu.

Ở chương đầu tiên mang tên “Xung phong”, khán giả được đưa trở lại không khí hào hùng của những năm tháng chiến tranh. Mở màn chương trình, 11 nghệ sĩ từng tham gia “Sao Nhập Ngũ” xuất hiện cùng hơn 50 chiến sĩ đặc công và nhiều khí tài như xe UAZ, pháo khói, mặt nạ chống độc… tạo nên bầu không khí sôi động và giàu tính điện ảnh.

Các ca khúc nhạc đỏ quen thuộc như “Đoàn vệ quốc quân”, “Lá xanh”, “Lên đàng”, “Cô gái mở đường” được DTAP phối mới theo hướng hiện đại hơn. Đặc biệt, màn “đổ bộ” của trực thăng, xe tăng T54B cải tiến và xe thiết giáp ngay trên sân khấu trở thành một trong những điểm nhấn gây chú ý nhất đêm diễn.

Sự xuất hiện bất ngờ của NSND Quang Thọ với ca khúc “Hò kéo pháo” cũng để lại nhiều cảm xúc. Tiết mục sau đó được tiếp nối bởi màn hòa ca của Quốc Thiên, Kay Trần và Captain Boy, tạo nên cuộc đối thoại âm nhạc giữa các thế hệ nghệ sĩ.

Nếu “Xung phong” mang màu sắc hào hùng thì chương hai - “Nhật ký” lại thiên về chiều sâu cảm xúc. Những ca khúc như “Khóa ly biệt”, “Không sao mà em đây rồi”, “Giữa hòa bình”, “Hát về anh - Đưa anh về”, “Nỗi đau giữa hòa bình”… tái hiện đời sống nội tâm của người lính qua những lá thư tay, những cuộc chia ly và mất mát thời chiến.

Một trong những tiết mục được khán giả hưởng ứng mạnh là “Giữa hòa bình” do Anh Tú và Lyly thể hiện. Hình ảnh gia đình đoàn tụ sau chiến tranh cùng chi tiết người lính lấy chiếc cặp tóc trong túi áo để tặng người vợ ngày gặp lại đã khiến nhiều khán giả xúc động.

Bước sang chương cuối “Đối thoại với tuổi đôi mươi”, không khí concert trở nên trẻ trung và sôi động hơn với loạt tiết mục mang đậm màu sắc cá nhân của các nghệ sĩ như “Chuyện tình gió trăng” (Pháo), “So Đậm” (Vũ Thảo My), “Không sao đâu” (Captain Boy), “Gọi cháy máy” (Kay Trần)…

Đêm diễn cũng mang đến nhiều màn kết hợp hiếm thấy như Hà Anh Tuấn song ca ngẫu hứng cùng chiến sĩ Đinh Công Thoại trong “Xuân thì”, hay màn hòa giọng của Hà Anh Tuấn, Bùi Công Nam và Nguyễn Hùng trong “Còn gì đẹp hơn”.

Đặc biệt, tiết mục “Nhà tôi có treo một lá cờ” do Hà Anh Tuấn thể hiện cùng đội tiêu binh múa súng nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ khán giả. Hàng nghìn người cùng hát theo trong không khí tự hào và xúc động.

Khép lại chương trình, hơn 20 nghệ sĩ cùng hòa giọng trong liên khúc “Hát mãi khúc quân hành - Đất nước trọn niềm vui - Như có Bác trong ngày vui đại thắng”, với sự tham gia của lực lượng tiêu binh Lục quân, Hải quân và Không quân.

Đại diện nhà sản xuất, ông Lê Anh Ngọc - Phó Giám đốc Công ty Viettel Media cho biết phiên bản năm 2026 mang màu sắc thanh niên, sôi nổi và hiện đại hơn so với năm trước, nhằm tiếp cận gần hơn với khán giả trẻ nhưng vẫn giữ tinh thần tự hào dân tộc.

Theo đạo diễn Cao Trung Hiếu, chương trình là sự hòa quyện của “chất thơ, chất lính và chất hiện đại”, vừa mang tinh thần chính luận vừa thể hiện năng lượng tuổi trẻ hôm nay.