Nâng cao chất lượng phục vụ trong mùa lễ hội Chùa Hương

(Ngày Nay) - Mùa lễ hội năm 2026, Ban Tổ chức Lễ hội du lịch Chùa Hương chính thức triển khai đồng bộ các hình thức bán vé, vận hành xe điện, đò thuyền và cáp treo nhằm nâng cao chất lượng phục vụ du khách, bảo đảm an toàn, minh bạch và văn minh trong hoạt động lễ hội.

Du khách có thể mua vé tham quan Chùa Hương bằng cách mua trực tiếp tại các quầy bán vé, mua tại cây bán vé tự động (bổ sung tại bến Thiên Trù) và mua vé online trên trang thông tin điện tử chính thức của Ban Tổ chức (lehoichuahuong.vn). Việc đa dạng hóa phương thức mua vé nhằm giảm ùn tắc, tránh tập trung đông người, tăng tính công khai, minh bạch trong quản lý dịch vụ.

Năm nay, Ban Tổ chức tiếp tục thí điểm và mở rộng loại hình xe điện phục vụ du khách trên các tuyến được cấp phép, gồm: tuyến từ bãi đậu xe Hội Xá đến bến đò Yến Vỹ; từ bãi đậu xe Đục Khê đến bến Trượt Đồng Cừ (đối diện Đền Trình); từ bến đậu xe Đường số 1 đến bến chùa Tuyết Sơn. Công tác giám sát vận hành được tổ chức chặt chẽ, có phương án điều tiết những ngày cao điểm để bảo đảm an toàn giao thông, trật tự lễ hội và quyền lợi của du khách.

Hoạt động vận chuyển khách bằng đò thuyền trên suối Yến được tổ chức theo khung giờ xuất bến quy định, bảo đảm an toàn cho người dân và du khách. Giá vé được áp dụng thống nhất theo từng tuyến. Ban Tổ chức cũng bố trí phương án điều tiết phương tiện trong những ngày cao điểm, bảo đảm không gian lễ hội an toàn, thông thoáng.

Đối với dịch vụ cáp treo, công tác điều hành, vận chuyển được xây dựng theo phương án phân luồng, ưu tiên các đối tượng là người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai và người khuyết tật. Ban Tổ chức cũng xây dựng phương án tạm dừng vận chuyển trong những thời điểm quá tải để bảo đảm an toàn khu vực động Hương Tích.

Lễ hội du lịch Chùa Hương năm 2026 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi thành phố Hà Nội đặt mục tiêu xây dựng Khu di tích quốc gia đặc biệt Chùa Hương trở thành khu du lịch quốc gia trong năm 2026, từng bước hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thiên nhiên thế giới vào năm 2030. Đây được xem là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới cho quần thể di tích Hương Sơn theo hướng bền vững, chuyên nghiệp và hiện đại.

Lễ hội có chủ đề xuyên suốt “An toàn – Thân thiện – Chất lượng”, diễn ra từ ngày 18/2 đến hết ngày 11/5/2026 (tức từ mùng 2 tháng Giêng đến ngày 25/3 năm Bính Ngọ). Lễ khai hội được tổ chức ngày 22/2 (mùng 6 tháng Giêng). Không gian lễ hội bao trùm toàn bộ Khu di tích quốc gia đặc biệt Chùa Hương với 4 tuyến tham quan chính và 20 điểm đền, chùa, động thờ Phật.

Đáng chú ý, từ mùa lễ hội 2026, Ban Tổ chức đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và điều hành lễ hội. Hệ thống hạ tầng viễn thông được đầu tư đồng bộ; camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) được lắp đặt tại các khu vực trọng điểm để giám sát an ninh, trật tự và văn minh lễ hội. Việc bán vé thắng cảnh, kiểm soát vé, quản lý dịch vụ đò thuyền, cáp treo được thực hiện bằng phương thức điện tử, mã QR, bảo đảm công khai, minh bạch. Trung tâm điều hành lễ hội và đường dây nóng hoạt động liên tục để tiếp nhận, xử lý kịp thời phản ánh của du khách.

Thành phố Hà Nội và xã Hương Sơn tập trung chỉnh trang, sắp xếp lại không gian trong khu vực di tích, xử lý tình trạng lấn chiếm, buôn bán tự phát, sử dụng đất sai mục đích; gắn công tác quản lý với quy hoạch tổng thể quần thể Hương Sơn, từng bước trả lại cảnh quan thông thoáng cho di tích.

Với sự chuẩn bị toàn diện, đồng bộ và quyết liệt, Lễ hội du lịch Chùa Hương năm 2026 được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển mạnh mẽ trong tổ chức lễ hội, quản lý dịch vụ, phát triển du lịch bền vững, góp phần khẳng định vị thế Chùa Hương là điểm đến văn hóa – tâm linh tiêu biểu của Thủ đô và cả nước.