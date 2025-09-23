Ngắm các tác phẩm vừa hồi hương của Mỹ thuật Đông Dương và Mỹ thuật Gia Định

(Ngày Nay) -Trong số 43 tác phẩm của các họa sĩ từng học Mỹ thuật Đông Dương và Mỹ thuật Gia Định, có một số tác phẩm được đánh giá là kiệt tác và sẽ được đề nghị công nhận là Bảo vật Quốc gia.

Chiều hôm qua 22/9 tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM, trước sự chứng kiến của các cơ quan truyền thông, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM và đại diện gia đình ông bà Lê Tất Luyện – Thụy Khuê, đã tiến hành khui thùng tranh vừa từ Pháp hồi hương về Việt Nam.

Như Ngày Nay thông tin, ông bà Lê Tất Luyện – Thụy Khuê hiến tặng Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM 43 tác phẩm trong bộ sưu tập mang tên “Từ Mỹ thuật Đông Dương đến Mỹ thuật Gia Định (1925 – 1975)”. Bộ sưu tập hội tụ tác phẩm của nhiều họa sĩ từng học tập và tốt nghiệp tại Trường Mỹ thuật Đông Dương và Mỹ thuật Gia Định, như: Lê Phổ, Vũ Cao Đàm, Bùi Xuân Phái, Tạ Tỵ, Phạm Tăng, Trần Phúc Duyên, Thái Tuấn…, cũng như những danh họa Việt Nam sau này sinh sống, làm việc ở Pháp. Bộ sưu tập này được ông bà Lê Tất Luyện – Thụy Khuê sưu tầm và trân trọng giữ gìn nhiều năm tại Pháp.

Sau khi khui thùng tranh kiểm kê số lượng, đơn vị tiếp nhận “hết hồn” vì thiếu mấy bức tranh của danh họa Bùi Xuân Phái. Tuy nhiên, khi khui thêm mấy thùng đựng sách được ông bà Lê Tất Luyện – Thụy Khuê tặng kèm thì các bức tranh này có ở đây. Lý do các bức tranh của Bùi Xuân Phái có kích cỡ nhỏ nên đã được đóng gói vào các thùng sách thay vì để chung trong thùng tranh.

Ông Trần Minh Công, Phó Giám đốc phụ trách Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM, cho biết: “Theo danh sách ban đầu do ông bà Lê Tất Luyện – Thụy Khuê gửi cho chúng tôi chỉ có 34 tác phẩm, sau đó ông bà cho thêm 9 tác phẩm nữa thành 43. Đây là toàn bộ số tranh ông bà treo và giữ gìn tại nhà riêng ở Pháp”.

Ông bà Lê Tất Luyện - Thụy Khuê bày tỏ mong muốn bộ sưu tập lần này khi được hiến tặng và Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM trực tiếp tiếp nhận, sẽ trở thành nơi lưu giữ và giới thiệu những tác phẩm tiêu biểu, qua đó giúp công chúng tiếp cận một cách hệ thống với tiến trình nghệ thuật tạo hình Việt Nam. Việc trưng bày các tác phẩm thuộc nhiều thế hệ, bao gồm cả những nghệ sĩ từng hòa nhập với dòng chảy nghệ thuật thế giới, sẽ khuyến khích công chúng tìm hiểu, nghiên cứu mỹ thuật nước nhà, đồng thời tạo thêm sức hút cho Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM trong mắt người yêu mỹ thuật.

Cũng như những lần hiến tặng trước, ông bà Lê Tất Luyện - Thụy Khuê đã ủy quyền cho vợ chồng PGS.TS Lâm Nhân và TS Phạm Lan Hương (Trường Đại học Văn hóa TPHCM) làm đại diện tại Việt Nam, giám sát việc bảo quản và phát huy giá trị của bộ sưu tập.

Sự trở về của các tác phẩm lần này không chỉ góp phần làm phong phú, đa dạng thêm bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM, mà còn góp phần đưa công chúng trong nước và quốc tế đến gần hơn với tiến trình phát triển của hội họa Việt Nam thế kỷ 20. Đây cũng là minh chứng cho thấy sự gắn kết bền chặt giữa di sản nghệ thuật Việt Nam trên thế giới với quê hương, để giá trị ấy sẽ tiếp tục được lưu giữ, phát huy, lan tỏa đến với kiều bào và người dân Việt Nam trong hôm nay và mai sau.

Xin giới thiệu một số tác phẩm của Mỹ thuật Đông Dương và Mỹ thuật Gia Định vừa hồi hương