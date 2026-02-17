Ngoại trưởng Mỹ chúc mừng Tết Nguyên đán

(Ngày Nay) - Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 16/2 (theo giờ Mỹ), Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã chính thức gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới cộng đồng những người đón mừng Tết Nguyên đán trên toàn thế giới. Đây là một động thái ngoại giao văn hóa, thể hiện sự tôn trọng của chính quyền Mỹ đối với các giá trị truyền thống Á Đông trong bối cảnh quốc tế mới.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.
Trong thông điệp chúc mừng năm mới Bính Ngọ, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ đặc biệt nhấn mạnh đến giá trị cốt lõi của sự sum vầy và tinh thần lạc quan. Ông Marco Rubio chia sẻ: “Khi chúng ta chào đón năm Bính Ngọ, chúng ta cùng tôn vinh những truyền thống và phong tục làm cho ngày lễ này trở nên ý nghĩa đối với hàng triệu người tại Mỹ và trên khắp thế giới”.

Theo Ngoại trưởng Rubio, Tết Nguyên đán không chỉ là thời khắc để các gia đình, bạn bè đoàn tụ, nhìn lại chặng đường đã qua mà còn là cơ hội để cùng hướng tới tương lai với niềm hy vọng và quyết tâm chinh phục những vận hội mới.

Thông điệp kết thúc với lời chúc năm mới mang lại sức khỏe, hạnh phúc và thành công cho tất cả.

