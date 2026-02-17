Ngoại trưởng Mỹ chúc mừng Tết Nguyên đán

(Ngày Nay) - Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 16/2 (theo giờ Mỹ), Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã chính thức gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới cộng đồng những người đón mừng Tết Nguyên đán trên toàn thế giới. Đây là một động thái ngoại giao văn hóa, thể hiện sự tôn trọng của chính quyền Mỹ đối với các giá trị truyền thống Á Đông trong bối cảnh quốc tế mới.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.
Trong thông điệp chúc mừng năm mới Bính Ngọ, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ đặc biệt nhấn mạnh đến giá trị cốt lõi của sự sum vầy và tinh thần lạc quan. Ông Marco Rubio chia sẻ: “Khi chúng ta chào đón năm Bính Ngọ, chúng ta cùng tôn vinh những truyền thống và phong tục làm cho ngày lễ này trở nên ý nghĩa đối với hàng triệu người tại Mỹ và trên khắp thế giới”.
Theo Ngoại trưởng Rubio, Tết Nguyên đán không chỉ là thời khắc để các gia đình, bạn bè đoàn tụ, nhìn lại chặng đường đã qua mà còn là cơ hội để cùng hướng tới tương lai với niềm hy vọng và quyết tâm chinh phục những vận hội mới.
Thông điệp kết thúc với lời chúc năm mới mang lại sức khỏe, hạnh phúc và thành công cho tất cả.
(Ngày Nay) - Một mùa xuân mới đang về trên thành phố mang tên Bác. Xuân Bính Ngọ đến cùng một tâm thế mới, mang theo sức sống mới và những kỳ vọng mới cho Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2026, năm có ý nghĩa rất đặc biệt, 50 năm thành phố mang tên Bác, 115 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, cũng là mùa xuân đầu tiên của “siêu đô thị” Thành phố Hồ Chí Minh sau hợp nhất, đang cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới – “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”.
(Ngày Nay) - Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 16/2, trước thềm đón Tết nguyên đán của người dân một số nước châu Á, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã đăng lời chúc mừng bằng tiếng Nhật, tiếng Trung và tiếng Anh trên trang web của Văn phòng Thủ tướng.
(Ngày Nay) - Từ đêm 17-19/2, Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; khu vực Hà Nội từ đêm 16-19/2 có mưa, mưa nhỏ rải rác; từ đêm 17-19/2 trời rét với nền nhiệt thấp nhất từ 17-19 độ C.
(Ngày Nay) - Cầu phao Đoan Hùng qua sông Lô có chiều dài hơn 220m, mặt cầu rộng 6m, được thông xe sau 1 ngày triển khai bắc cầu, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong thời gian sửa chữa cầu Sông Lô.
(Ngày Nay) - Trong ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, tại Đại Nội Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức chuỗi chương trình nghệ thuật đặc sắc, mang đến cho du khách những trải nghiệm đậm chất Hoàng cung.