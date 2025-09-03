Người dân cả nước chung vui trong ngày Quốc khánh

(Ngày Nay) - Tối 2/9, pháo hoa rực sáng trên bầu trời trước sự reo hò, những tràng vỗ tay của đông đảo người dân các địa phương. Người dân cùng nhau ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt này trong ngày Tết Độc lập.

Người dân Hưng Yên hân hoan trong ngày Tết Độc lập

Tại Quảng trường Nguyễn Văn Linh, phường Phố Hiến và Công viên Kỳ Bá, phường Trần Lãm (Hưng Yên) đã đồng thời diễn ra chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Chương trình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên tổ chức, với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo nhân dân.

Với chủ đề ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, quê hương Hưng Yên đổi mới, Chương trình nghệ thuật nhằm tôn vinh tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám 1945 và Quốc khánh 2/9; khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tri ân các thế hệ cha anh; củng cố niềm tin, ý chí xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Hoạt động này cũng tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân hăng hái lao động, học tập, góp phần xây dựng Hưng Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đúng 21 giờ ngày 2/9, pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hưng Yên trước sự reo hò, những tràng vỗ tay của đông đảo người dân.

Dù đã nhiều lần xem pháo vào dịp lễ, Tết nhưng chị Nguyễn Thị Lan Anh, trú tại phường Trần Lãm (Hưng Yên) vẫn háo hức như lần đầu. Chị Lan Anh cho biết, không có gì vui hơn khi trực tiếp xem bắn pháo hoa vào đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Dù có chút tiếc nuối khi không thể lên Hà Nội xem Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 nhưng chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa ngay trên mảnh đất quê hương khiến chị rất háo hức. Vì thế, sau bữa tối gia đình chị đã thu xếp công việc, tranh thủ ra Công viên Kỳ Bá để lưu lại khoảnh khắc đặc biệt này.

Em Mai Yến Nhi, trú tại xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình (đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Y Dược Thái Bình) chia sẻ, đây là lần đầu tiên em được xem bắn pháo hoa trực tiếp nên em muốn ghi nhiều hình ảnh đẹp về khoảnh khắc đặc biệt này để chia sẻ với gia đình và bạn bè. Với Yến Nhi hòa bình hôm nay là biết bao máu xương của các thế hệ cha anh đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân, do vậy, bản thân em luôn cố gắng học tập, tu dưỡng rèn luyện đạo đức để trở thành công dân có ích cho xã hội.

Còn đối với ông Nguyễn Thanh Phán, xã Hưng Hà người trực tiếp tham gia chiến đấu tại mặt trận Bình Trị Thiên, ông thấm thía hơn ai hết giá trị của hòa bình. Dù có chút tiếc nuối khi không thể đến Quảng trường Ba Đình lịch sử để trực tiếp dõi Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 nhưng khi nghe tin tỉnh tổ chức chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa ông đã thu xếp công việc gia đình cùng con cháu đến Quảng trường Nguyễn Văn Linh, phường Phố Hiến để thưởng thức chương trình đặc biệt này. Ông rất vui khi được hòa mình vào trong không khí những ngày trọng đại của đất nước và càng cảm thấy tự hào hơn khi thấy đất nước ngày càng phát triển, nhân dân được sống trong hòa bình, ấm no và hạnh phúc.

Say đắm trước màn trình diễn pháo hoa

Tại Quảng trường Ngọ Môn, UBND thành phố Huế tổ chức bắn pháo hoa tầm cao, diễn ra sau chương trình nghệ thuật.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế tổ chức bắn 1.000 quả pháo tầm cao, trong khoảng 15 phút. Màn trình diễn pháo hoa vô cùng ấn tượng, thắp sáng bầu trời Cố đô trong đêm hội lớn của dân tộc. Hoạt động này hút hàng chục nghìn người dân và du khách tập trung đến trung tâm thành phố để thượng ngoạn.

Chị Hồ Thị Thanh An chia sẻ: "Màn pháo hoa vô cùng ấn tượng, đầy màu sắc, khiến tôi có cảm giác lâng lâng, chìm đắm trong sắc màu ánh sáng".

Cùng có cảm nhận giống chị An, anh Lê Văn Tý, người dân Huế bày tỏ: "Tôi đã chờ đợi chương trình pháo hoa này từ lúc 18 giờ. Sau khi chiêm ngưỡng màn pháo hoa đầy sắc màu, huyền ảo, tôi cảm thấy thật hạnh phúc và ý nghĩa khi được hòa vào niềm vui của toàn dân tộc".

Trong dịp lễ Quốc khánh 2/9, thành phố Huế tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút đông đảo người dân và du khách. Đặc biệt, thành phố miễn phí vé cho người dân Việt Nam vào các điểm di tích, tổ chức chương trình nghệ thuật, đua thuyền truyền thống...

Sở Du lịch thành phố Huế cho biết, tổng lượng khách đến thành phố dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay ước đạt 196.000 lượt, tăng 50,8% so với dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm trước. Tổng lượng khách lưu trú ở thành phố dịp này ước đạt 92.000 lượt (tăng 41,5% so với dịp lễ Quốc khánh 2024), trong đó, có khoảng 23.000 lượt khách quốc tế.

Hàng ngàn người xem biểu diễn nghệ thuật, pháo hoa mừng Quốc khánh tại Đà Lạt

UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt và bắn pháo hoa tầm thấp chào mừng Quốc khánh 2/9 tại quảng trường Lâm Viên (phường Xuân Hương - Đà Lạt) thu hút hàng ngàn người dân, du khách tham dự.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt chủ đề “Tự hào Tổ quốc tôi” chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 được truyền hình trực tiếp, kết nối với 2 điểm cầu tại phường Phan Thiết và phường Nam Gia Nghĩa. Chương trình gồm 3 phần chính, trong đó, phần đầu tiên giới thiệu về thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, là thắng lợi của ý chí độc lập, tự chủ, tự cường, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do cho Tổ quốc.

Phần 2 và phần 3 là sự kết hợp trình diễn giữa các loại hình sân khấu, nghệ thuật với các bản hùng ca, giai điệu tươi mới nhằm ca ngợi đất nước, con người sau những thử thách, chiến tranh, đồng thời ca ngợi, phát huy thành quả Lâm Đồng cùng với cả nước đã đạt được. Trong khí thế ấy, Lâm Đồng nói riêng, nhân dân cả nước nói chung nguyện chung sức kiến tạo một Việt Nam phát triển hùng cường, vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam độc lập là minh chứng cho sức mạnh đoàn kết, ý chí bất khuất và khát vọng tự do của toàn dân tộc. Tiếp nối truyền thống vẻ vang của đất nước, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng đã không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vươn lên, đạt nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả lĩnh vực. Đặc biệt, sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập, hình thành tỉnh Lâm Đồng mới, địa phương đang đứng trước thời cơ và vận hội lớn để phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh, khơi dậy sức mạnh đoàn kết của toàn dân, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh, bền vững và toàn diện.

Sau phần chương trình nghệ thuật đặc biệt là chương trình bắn pháo hoa tầm thấp chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại khu vực hồ Xuân Hương, trái tim của Đà Lạt.