Người dân không nên chủ quan với dịch bệnh mùa hè

(Ngày Nay) - Mùa hè với thời tiết nắng nóng, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, virus phát triển, làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, viêm não Nhật Bản, viêm não do não mô cầu, ho gà... Trước tình hình đó, ngành Y tế Nghệ An đã triển khai nhiều biện pháp kiểm soát, đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không chủ quan trong công tác phòng dịch.

Những ngày đầu tháng 6 này, tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, có rất đông phụ huynh đưa con, em đến khám, điều trị các loại bệnh. Mỗi ngày Khoa Khám bệnh của bệnh viện tiếp nhận từ 500 - 600 bệnh nhân.

Bác sĩ Chuyên khoa II Vương Thị Minh Nguyệt - Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết: Các bệnh thường gặp trong thời gian này là tay chân miệng, thủy đậu, các bệnh về đường hô hấp, viêm phổi, viêm phế quản, viêm tai giữa, bệnh lý về da, bệnh về đường tiêu hóa. Nguyên nhân bệnh nhân tăng là do thời tiết dễ tạo điều kiện cho virus, vi sinh vật trung gian phát triển mạnh.

Tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An, số bệnh nhân mắc các bệnh truyền nhiễm cũng tăng lên. Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đức Phúc - Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho hay: Vào mùa hè, dịch bệnh tay chân miệng không chỉ bùng phát ở trẻ nhỏ, mà đã xuất hiện ở người lớn. Có khá nhiều bệnh nhân mắc các loại dịch bệnh như cảm cúm, sốt xuất huyết, bệnh thủy đậu, bệnh do virus Zika, bệnh tay chân miệng, bệnh tiêu chảy...

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, trong mùa hè này, nguy cơ phát sinh, bùng phát các loại dịch là rất cao. Nguyên nhân do nhiều dịch bệnh đã là bệnh lưu hành ở tỉnh Nghệ An. Ở một số địa phương, tuy tỷ lệ tiêm chủng đạt cao 95% song vẫn còn 5% không tiêm phòng. 5% này tích lũy mỗi năm sẽ tạo ra khoảng trống miễn dịch. Cùng với đó, tỷ lệ tiêm phòng ở một số địa phương không đạt yêu cầu trên quy mô cấp xã. Ý thức phòng bệnh của người dân chưa cao, đặc biệt ở một số huyện miền núi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số. Một trong những loại dịch bệnh truyền nhiễm cần đặc biệt lưu ý phòng, chống trong mùa hè này là sốt xuất huyết.

Tiến sĩ Chu Trọng Trang, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An nêu rõ: Những dịch bệnh mùa hè tuy không mới song rất nguy hiểm. Thời gian tới, Trung tâm tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm; tăng cường giám sát phát hiện, chủ động bao vây, cách ly, điều trị các ca bệnh, đảm bảo không để dịch lớn xảy ra; đẩy mạnh hoạt động tiêm chủng mở rộng nhằm phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm; duy trì, củng cố năng lực thu dung, điều trị của các cơ sở y tế trên địa bàn và điều trị, hồi sức tích cực các ca bệnh nặng, hạn chế tối đa tử vong; bảo đảm kinh phí, thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế, nhân lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh; tăng cường thông tin, truyền thông để nâng cao ý thức phòng bệnh cho người dân.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cũng khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.

Thống kê từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, hiện tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn cơ bản ổn định và được kiểm soát tốt. Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm ghi nhận 3.153 ca mắc sởi, 217 ca mắc COVID-19, 5 ca mắc ho gà, 16 ca mắc sốt xuất huyết (2 ca nội tại và 14 ca ngoại lai), 3 ca mắc viêm não Nhật Bản đều không có ca tử vong; 2 ca tử vong do mắc bệnh dại (do không tiêm phòng).