Người dân tặng cổ vật quý từ thời Hùng Vương cho bảo tàng

(Ngày Nay) - Gia đình ông Nguyễn Hữu Long quyết định tặng số cổ vật gồm 2 trống đồng, 1 rìu đầu vuông và 1 dụng cụ đựng bằng đồng cho Bảo tàng tỉnh Phú Thọ nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, sưu tầm và trưng bày.

Sáng 20/8, ông Bùi Bá Lạc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vân Bán, tỉnh Phú Thọ, cho biết ngày 19/8, Ủy ban Nhân dân xã cùng gia đình ông Nguyễn Hữu Long đã bàn giao nhiều cổ vật quý từ thời Hùng Vương gồm 2 trống đồng, 1 rìu đầu vuông và 1 dụng cụ đựng bằng đồng cho Bảo tàng tỉnh Phú Thọ.

Số cổ vật này được gia đình ông Nguyễn Hữu Long phát hiện từ năm 2024 trong quá trình làm vườn. Khi đào sâu xuống lòng đất, ông Long đã tìm thấy một số dụng cụ bằng đồng.

Nhận thấy đây có thể là cổ vật có niên đại lâu đời, gia đình ông đã lau rửa sạch sẽ, gìn giữ và trưng bày để giới thiệu, tuyên truyền cho thế hệ trẻ về giá trị văn hóa truyền thống thời Hùng Vương.

Sau một thời gian cân nhắc, ngày 19/8, gia đình ông Nguyễn Hữu Long quyết định tặng toàn bộ cổ vật cho nhà nước nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, sưu tầm và trưng bày, lan tỏa giá trị văn hóa đến cộng đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ủy ban Nhân dân xã Vân Bán đã báo cáo và phối hợp mời lãnh đạo cùng các đơn vị chuyên môn của Bảo tàng tỉnh Phú Thọ thẩm định.

Qua khảo sát bước đầu, đại diện Bảo tàng tỉnh nhận định các cổ vật trên thuộc thời văn hóa Đông Sơn, có niên đại trên 2.500 năm. Đây là những hiện vật quý hiếm, có giá trị lớn về mặt lịch sử, văn hóa.

Việc kịp thời báo cáo và bàn giao cổ vật của gia đình ông Nguyễn Hữu Long được đánh giá cao, thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức bảo vệ di sản đáng trân trọng.

Bảo tàng tỉnh Phú Thọ tiếp nhận, bảo quản và trưng bày các cổ vật này để phục vụ công chúng, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử-văn hóa cho các thế hệ. Đây cũng là cơ sở quan trọng giúp các nhà khoa học và nhân dân nghiên cứu, học tập, qua đó bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc bền vững.