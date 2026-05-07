Tổ máy 1 dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 đốt than lần đầu thành công

(Ngày Nay) - Vào lúc 18 giờ 55 phút, ngày 06/5/2026, tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch (tỉnh Quảng Trị), Tổ máy 1 của Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I đã thực hiện đốt than lần đầu thành công, đánh dấu mốc kỹ thuật quan trọng trong quá trình chạy thử và đưa dự án vào vận hành.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Điện 2 (EVNPMB2) được giao đại diện chủ đầu tư. Dự án được xây dựng tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị, được khởi công vào tháng 12/2021. Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I bao gồm 2 tổ máy với tổng công suất lắp đặt 1.403MW, sử dụng công nghệ USC (trên siêu tới hạn) với thông số nhà máy cao nhất tại Việt Nam hiện nay. Khi đi vào vận hành, nhà máy sẽ cung cấp cho hệ thống điện quốc gia sản lượng điện mỗi năm khoảng 9,1 tỷ kWh, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, nâng cao độ an toàn và ổn định cho hệ thống điện.

Trong thời gian tới, EVN và EVNPMB2 sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu và đơn vị liên quan để hoàn thiện các hạng mục còn lại, đẩy nhanh tiến độ chạy thử, hiệu chỉnh nhằm đưa Tổ máy 1 vận hành ổn định, an toàn và hiệu quả.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I là một trong những công trình nguồn điện trọng điểm trong Quy hoạch điện, có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời hướng tới phát triển trung tâm năng lượng theo định hướng xanh – sạch – bền vững.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 được đánh giá sẽ là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hàng năm cho tỉnh Quảng Trị và khu vực Bắc Trung Bộ, qua đó góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, đóng góp vào ngân sách Nhà nước khoảng 1.200 tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm ổn định, lâu dài cho lao động địa phương, đặc biệt là lao động có trình độ cao. Về công tác bảo vệ môi trường, nhà máy sẽ được trang bị đồng bộ các hệ thống xử lý nước thải, khí thải và lọc bụi do vậy hàm lượng phát thải khí sau khi được xử lý tuân thủ hoàn toàn các quy chuẩn về môi trường Việt Nam hiện hành và tương đương với các tiêu chuẩn của Ngân hàng Thế giới (World Bank) áp dụng. Các thông số về môi trường nhà máy khi vận hành được truyền về Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Trị để giám sát trực tuyến và hiển thị công khai tại khu vực cổng nhà máy 24/24h theo đúng quy định của Nhà nước về quản lý môi trường.