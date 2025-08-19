Nhật Bản ghi nhận kỷ lục số ca mắc bệnh do bọ ve, hơn 10 người tử vong

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Từ đầu năm 2025 đến nay, Nhật Bản đã ghi nhận 135 ca mắc Hội chứng sốt cao giảm tiểu cầu (SFTS) do virus SFTS gây ra – mức cao nhất từ trước tới nay, vượt kỷ lục 134 ca của năm 2023. Hơn 10 bệnh nhân đã tử vong vì căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm này. Virus SFTS lây sang người qua vết cắn của bọ ve hoặc tiếp xúc với máu động vật và người nhiễm.
Nhật Bản ghi nhận kỷ lục số ca mắc bệnh do bọ ve, hơn 10 người tử vong

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản khuyến cáo người dân, đặc biệt là những người làm việc ngoài trời, cần che kín da để phòng ngừa. Bệnh có thời gian ủ từ 6 ngày đến 2 tuần, biểu hiện bằng sốt, nôn, tiêu chảy, thậm chí mất ý thức. Người cao tuổi dễ bị nặng hơn, với hơn 90% bệnh nhân trên 60 tuổi. Tỷ lệ tử vong ước tính từ 10–30%, chủ yếu ở nhóm trên 50 tuổi.

Các ca mắc SFTS tập trung ở phía Tây Nhật Bản, nhiều nhất tại tỉnh Kochi với 14 ca, song cũng đã xuất hiện tại vùng trung tâm, phía Đông và cả Hokkaido. Dịch bệnh thường tăng vào mùa Xuân–Thu, thời điểm bọ ve hoạt động mạnh. Trong tuần kết thúc ngày 10/8, Nhật Bản ghi nhận thêm 8 ca.

SFTS được phát hiện lần đầu tại Trung Quốc năm 2011 và tại Nhật Bản năm 2013. Hiện chưa có vaccine phòng bệnh, song đã có thuốc kháng virus này.

PV
Nhật Bản bọ ve virus SFTS

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Phu nhân Chủ tịch nước và Hoàng hậu Bhutan thăm chùa Trấn Quốc
Phu nhân Chủ tịch nước và Hoàng hậu Bhutan thăm chùa Trấn Quốc
(Ngày Nay) - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu, sáng 19/8, tại Hà Nội, Phu nhân Chủ tịch nước Lương Cường, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt và Hoàng hậu Bhutan Jetsun Pema Wangchuck đã đến tham quan, dâng hương tại chùa Trấn Quốc.
Khánh thành Rạp Xiếc và Biểu diễn Đa năng Phú Thọ - Ảnh: Minh Khang
Khánh thành Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ
(Ngày Nay) - Sáng ngày 19/8, Lễ khánh thành Rạp Xiếc và Biểu diễn Đa năng Phú Thọ diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, không chỉ là sự kiện văn hóa - nghệ thuật trọng đại mà còn là minh chứng sinh động cho sự nỗ lực của TP HCM trong việc đầu tư cho văn hóa và sáng tạo.
Khơi dậy tình yêu di sản văn hóa trong trường học
Khơi dậy tình yêu di sản văn hóa trong trường học
(Ngày Nay) - Sáng 19/8, tại Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn, xã Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng, Ban Quản lý Di sản Văn hóa Mỹ Sơn và các trường học trên địa bàn đã tổng kết chương trình giáo dục di sản năm học 2024-2025 và xây dựng kế hoạch chương trình đưa di sản vào trường học năm học 2025-2026.
Hàn Quốc khai thác du lịch gắn với sản phẩm làng nghề truyền thống
Hàn Quốc khai thác du lịch gắn với sản phẩm làng nghề truyền thống
(Ngày Nay) - Cơ quan Phát triển du lịch KORAIL (Hàn Quốc) cho biết sẽ đưa vào khai thác sản phẩm tour du lịch bằng tàu hỏa mang tên "K- Gourmet: Chuyến tàu pop-up tuyến đường rượu truyền thống Hàn Quốc", từ ngày 6/9. Đây là một sản phẩm kết hợp nội dung giới thiệu văn hóa rượu truyền thống và tài nguyên du lịch khu vực Andong.
Samsung ra mắt tai nghe không dây AI giá bình dân
Samsung ra mắt tai nghe không dây AI giá bình dân
(Ngày Nay) - Ngày 19/8, tập đoàn công nghệ hàng đầu Hàn Quốc Samsung Electronics ra mắt mẫu tai nghe không dây mới, giữ lại nhiều tính năng nổi bật của dòng Galaxy Buds 3 cao cấp nhưng với mức giá dễ tiếp cận hơn.