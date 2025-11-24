Nhiều chính sách hỗ trợ sinh viên ở khu vực bị ảnh hưởng bão, lũ lụt

(Ngày Nay) - Nhiều trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố các chính sách hỗ trợ sinh viên, bao gồm học bổng, gia hạn học phí... nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn với người học ở khu vực bị ảnh hưởng nặng do bão lũ gây ra.
Nhiều chính sách hỗ trợ sinh viên ở khu vực bị ảnh hưởng bão, lũ lụt ảnh 1
Các tuyến đường tại phường Tuy Hòa (Đắk Lắk) bị ngập nặng do mưa lũ - Ảnh minh họa

Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh thông báo mở rộng chương trình hỗ trợ người học bị ảnh hưởng bởi bão lũ, thiên tai, so với chương trình đã công bố vào tháng 10/2025. Theo đó, trường này bổ sung thêm 5 tỉnh, thành phố vào danh sách các khu vực được hỗ trợ giảm học phí, học bổng hỗ trợ, gia hạn thời gian đóng học phí và chương trình tín dụng học tập.

Cụ thể, bên cạnh sinh viên ở 19 tỉnh, thành phố (bị ảnh hưởng nặng nề do bão số 10 - Bualoi) đã nhận được hỗ trợ trước đó, chương trình mở rộng đối tượng sinh viên đại học chính quy các khóa 48, 49, 50, 51 có hộ khẩu thường trú tại 5 tỉnh: Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng. Sinh viên sẽ được giảm 10% học phí học kỳ cuối 2025, cấn trừ vào học phí học kỳ đầu 2026. Với sinh viên Khóa 48 đã tốt nghiệp, khoản hỗ trợ được chuyển thẳng vào tài khoản.

Ngoài ra, để hỗ trợ sinh viên thuộc 24 tỉnh chịu ảnh hưởng trực tiếp từ bão lũ, giảm bớt áp lực tài chính và ổn định sau thiệt hại, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục gia hạn thời gian đóng học phí học kỳ đầu năm 2026 đến ngày 25/1/2026 (kéo dài hơn so với chính sách hỗ trợ trước đó).

Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng thông báo tiếp tục dành tặng 100 suất học bổng đồng hành cùng sinh viên 24 tỉnh, thành phố với tổng giá trị hơn 1,35 tỷ đồng; trong đó 70 suất (hơn 14 triệu đồng/suất) dành cho sinh viên đại học chính quy các khóa 48, 49, 50, 51 và 30 suất (12 triệu đồng/suất) dành cho sinh viên liên thông chính quy và văn bằng 1, liên thông - vừa làm vừa học. Điều kiện xét cấp học bổng dựa trên các tiêu chí theo quy định của nhà trường.

Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo về chính sách hỗ trợ và tạm hoãn đóng học phí cho sinh viên của trường ở khu vực bị ảnh hưởng của bão lũ. Theo đó, sinh viên đại học chính quy của trường gặp khó khăn đột xuất do ảnh hưởng của bão, lũ lụt, nộp hồ sơ tại Trung tâm sinh viên và quan hệ doanh nghiệp từ ngày 24 - 30/11 để được xem xét hỗ trợ.

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng cũng công bố chính sách hỗ trợ sinh viên có gia đình bị thiệt hại trong các đợt bão, lũ 2025. Đối tượng được hỗ trợ là sinh viên hệ chính quy của trường đang đăng ký học kỳ I năm học 2025-2026, thường trú tại khu vực chịu ảnh hưởng nặng bởi bão lũ (miền Trung và khu vực phía Bắc). Mức hỗ trợ cho sinh viên căn cứ theo tình hình thiệt hại thực tế và nguồn kinh phí hỗ trợ của trường. Sinh viên nộp hồ sơ tại văn phòng khoa quản lý sinh viên đến hết ngày 26/11.

Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ chí Minh thông báo gia hạn thời gian đóng học phí học kỳ II, năm học 2025-2026 với sinh viên cư trú tại các địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão, lũ trong năm 2025.

Trường đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đang tiến hành khảo sát trực tuyến về tình hình sinh viên có gia đình bị thiệt hại do bão, lũ lụt để có phương án hỗ trợ kịp thời cho sinh viên.

PV
Trường đại học chính sách hỗ trợ sinh viên học bổng gia hạn học phí bão lũ

