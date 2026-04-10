Bộ Công Thương họp Tổ điều hành thị trường trong nước thường kỳ quý I năm 2026

(Ngày Nay) - Ngày 9/4, tại Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Tổ điều hành thị trường trong nước thường kỳ quý I/2026. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chủ trì cuộc họp. Cùng tham gia có các thành viên của Tổ điều hành thị trường trong nước.

Thị trường trong nước chịu tác động mạnh

Báo cáo tại cuộc họp, bà Lê Thị Hồng, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước thông tin, quý I/2026 ghi nhận những biến động sâu sắc của thị trường hàng hóa toàn cầu, trong đó yếu tố chi phối lớn nhất là xung đột địa chính trị tại Trung Đông. Việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz từ đầu tháng 3 đã tạo ra cú sốc chưa từng có đối với chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, kéo theo hàng loạt hệ lụy về giá cả, logistics và thương mại quốc tế.

Giá dầu thô tăng vọt là minh chứng rõ nét. Dầu WTI đã vượt mốc 112 USD/thùng, trong khi dầu Brent có thời điểm chạm 120 USD/thùng. Đây là mức cao nhất trong gần 4 năm, phản ánh rõ sự đứt gãy nguồn cung và tâm lý lo ngại lan rộng trên thị trường. Song song đó, xung đột Nga - Ukraine tiếp tục kéo dài, khiến khoảng 40% công suất xuất khẩu dầu của Nga bị gián đoạn, càng làm trầm trọng thêm áp lực nguồn cung.

Không chỉ năng lượng, thị trường phân bón cũng chịu tác động dây chuyền. Giá urê quốc tế tăng từ 60-80% so với trước xung đột, thậm chí tại một số thị trường tăng gần gấp đôi. Nguyên nhân chủ yếu do khu vực Trung Đông chiếm tỷ trọng lớn trong sản xuất và vận chuyển phân bón toàn cầu, trong đó eo biển Hormuz là tuyến huyết mạch.

Trước những biến động mạnh từ bên ngoài, thị trường trong nước quý I/2026 nhìn chung vẫn duy trì được sự ổn định tương đối, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán.

Nguồn cung hàng hóa được chuẩn bị đầy đủ, đa dạng, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng tăng cao. Việc triển khai hiệu quả các chương trình bình ổn thị trường cùng với công tác kiểm tra, kiểm soát được tăng cường đã giúp giá cả không xảy ra biến động bất thường trong hai tháng đầu năm.

Tuy nhiên, từ đầu tháng 3, tác động của xung đột Trung Đông bắt đầu “ngấm” vào thị trường trong nước. Giá nhiên liệu tăng kéo theo chi phí vận tải và nguyên vật liệu đầu vào tăng, ảnh hưởng tới nhiều nhóm hàng như vật tư nông nghiệp, vật liệu xây dựng và hàng tiêu dùng.

Trước tình hình đó, Bộ Công Thương đã chủ động tổ chức họp với các hiệp hội, doanh nghiệp và địa phương vào ngày 17/3/2026 nhằm đánh giá tác động và đề xuất giải pháp. Các kiến nghị sau đó được tổng hợp, chuyển tới các bộ, ngành liên quan để phối hợp xử lý. Nhờ sự vào cuộc kịp thời, đến cuối quý I, nguồn cung hàng hóa thiết yếu vẫn được đảm bảo, dù giá một số mặt hàng đã điều chỉnh tăng.

Một điểm sáng đáng chú ý là sức cầu thị trường tiếp tục phục hồi. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý I đạt khoảng 1.903 nghìn tỷ đồng, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước, là mức cao nhất trong 3 năm gần đây. Nếu loại trừ yếu tố giá, mức tăng vẫn đạt khoảng 7%, cho thấy tiêu dùng nội địa đang dần trở thành trụ cột quan trọng của tăng trưởng.

Bà Lê Thị Hồng thông tin, tại các địa phương lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, hoạt động thương mại - dịch vụ duy trì đà tăng trưởng ổn định, trong đó nhóm dịch vụ có mức tăng cao hơn bán lẻ hàng hóa.

Địa phương vào cuộc ổn định nguồn hàng

Thông tin tại cuộc, đại diện Sở Công Thương Hà Nội cho biết, công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết và các tháng đầu năm được triển khai từ sớm, với quy mô lớn và sự tham gia của nhiều doanh nghiệp phân phối. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý I tại thành phố đạt khoảng 252 nghìn tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ; riêng doanh thu bán lẻ đạt hơn 163 nghìn tỷ đồng, tăng 10% .

Điều đáng nói, không chỉ là con số tăng trưởng mà là khả năng đảm bảo nguồn cung trong mọi tình huống. Đặc biệt với mặt hàng nhạy cảm như xăng dầu, Hà Nội duy trì nhu cầu tiêu thụ khoảng 150.000 m³/tháng, với hệ thống hơn 450 cửa hàng bán lẻ và nguồn cung chủ yếu từ các doanh nghiệp đầu mối lớn. Thành phố đã chủ động làm việc với các doanh nghiệp để cam kết cung ứng liên tục, không để xảy ra gián đoạn .

Tại TP. Hồ Chí Minh - đầu tàu kinh tế của cả nước, bức tranh thị trường còn rõ nét hơn với mức tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt khoảng 13,3%, tương đương gần 475 nghìn tỷ đồng; riêng bán lẻ hàng hóa tăng 14,9%. Sức mua tăng cao trong dịp Tết, đặc biệt ở nhóm dịch vụ ăn uống (tăng trên 20%), phản ánh niềm tin tiêu dùng được duy trì.

Trong khi đó, Đà Nẵng - trung tâm kinh tế khu vực miền Trung cũng ghi nhận mức tăng trưởng thương mại tích cực. Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý I đạt hơn 66.000 tỷ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ; doanh thu bán lẻ tăng tới 18,3%. Nguồn cung hàng hóa phong phú, đặc biệt là nhóm lương thực, thực phẩm, đóng vai trò “van điều tiết” giúp hạn chế đà tăng của giá cả.

Công tác điều hành được thực hiện tốt

Bà Nguyễn Thu Oanh - Trưởng ban Ban Thống kê dịch vụ và giá, Cục Thống kê - Bộ Tài chính nhận định, bức tranh kinh tế - thị trường trong 3 tháng đầu năm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, phản ánh hiệu quả trong công tác điều hành của Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương.

Theo bà Oanh, tốc độ tăng trưởng GDP quý I/2026 đạt 7,83% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng của quý I/2025. Đây là kết quả đáng ghi nhận trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, cho thấy nền kinh tế Việt Nam đang giữ được sự ổn định tương đối vững chắc.

“Cả ba khu vực của nền kinh tế đều ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,58%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,92%; khu vực dịch vụ tăng 8,18%. Điều này cho thấy sự phát triển đồng đều và sự phối hợp hiệu quả giữa các khu vực trong nền kinh tế”, bà Oanh nhấn mạnh.

Cụ thể, trong hai tháng đầu năm, diễn biến giá cả trong nước tương đối ổn định, thậm chí giá xăng dầu có xu hướng giảm so với cùng kỳ năm trước, qua đó góp phần kiềm chế lạm phát.

Tuy nhiên, từ cuối tháng 2, khi giá dầu thế giới tăng mạnh, áp lực đã nhanh chóng lan sang thị trường trong nước. “Chúng tôi thực sự lo ngại về diễn biến giá trong thời gian tới, đặc biệt là khi giá năng lượng thế giới tăng cao và truyền dẫn rất nhanh vào trong nước”, bà Oanh thẳng thắn chia sẻ.

Số liệu cho thấy, riêng trong tháng 3/2026, nhóm giao thông tăng tới 12,85% so với tháng trước - mức tăng cao nhất trong các nhóm hàng hóa và dịch vụ. Giá nhiên liệu tăng mạnh đã tác động trực tiếp đến CPI và lan tỏa sang nhiều lĩnh vực khác.

Trong bối cảnh khó khăn chung, bà Oanh đánh giá cao vai trò điều hành của Chính phủ, đặc biệt trong lĩnh vực xăng dầu. Công tác điều hành giá xăng dầu được thực hiện chủ động, linh hoạt, kết hợp sử dụng các công cụ như Quỹ bình ổn và điều hành theo chu kỳ, qua đó góp phần giảm tốc độ truyền dẫn của giá thế giới vào trong nước. Nhờ đó, dù giá thế giới biến động mạnh, mức độ tác động đến CPI trong nước đã được kiểm soát, tránh tạo ra cú sốc lớn đối với nền kinh tế.

Nhìn về thời gian tới, bà Nguyễn Thu Oanh cảnh báo nhiều yếu tố có thể tiếp tục gây áp lực lên lạm phát. Trong đó, đáng chú ý nhất là biến động giá năng lượng toàn cầu, khi giá xăng dầu và các nguyên liệu đầu vào tiếp tục duy trì ở mức cao.

Bên cạnh đó, chi phí logistics và vận tải có xu hướng tăng, cùng với khả năng điều chỉnh giá một số dịch vụ do Nhà nước quản lý như y tế, cũng sẽ tạo thêm áp lực lên mặt bằng giá.

“Việc điều chỉnh giá các dịch vụ công là cần thiết, nhưng cũng sẽ tác động trực tiếp đến CPI. Ngoài ra, sự phục hồi của tiêu dùng và du lịch, cũng như việc đẩy mạnh đầu tư công, đều có thể tạo áp lực lạm phát trong thời gian tới”, bà Oanh phân tích.

Dù vậy, bà vẫn bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng kiểm soát lạm phát của Việt Nam. “Với kinh nghiệm điều hành của Chính phủ và các công cụ hiện có, chúng tôi cho rằng lạm phát vẫn có thể được kiểm soát ở mức phù hợp. Tôi nghiêng về kịch bản tích cực, nhưng vẫn cần theo dõi sát diễn biến thị trường”, bà nhấn mạnh.