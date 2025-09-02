NSƯT Ngọc Trinh qua đời - một nụ cười trẻ thơ vụt tắt

(Ngày Nay) -Tin NSƯT Ngọc Trinh qua đời ở tuổi 52 vào trưa 1/9 làm nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người yêu mến nữ nghệ sĩ sửng sốt đến lặng người. Sự ra đi quá đỗi đường đột với nhiều dự định còn dang dở và nhất là một nụ cười rất đẹp, tươi sáng như trẻ thơ đã vụt tắt.

Mãi một tình yêu sân khấu

NSƯT Ngọc Trinh tên đầy đủ là Phạm Thị Ngọc Trinh, sinh năm 1974 tại TPHCM. Yêu thích cải lương từ nhỏ, từng mơ ước làm nghệ sĩ cải lương nhưng cơ duyên đưa đẩy Ngọc Trinh gắn bó với kịch nói từ buổi đầu đến với nghệ thuật đến khi rời bỏ cõi đời.

Ngọc Trinh thành công sớm trên sân khấu kịch. Từ những vai diễn đầu tiên trong các vở Hoài Thu của tôi, Nữ sinh, Hoa Thiên Lý trên cao… ở Đoàn Kịch Trẻ, Ngọc Trinh đã gây ấn tượng với vẻ đẹp khả ái, tươi sáng, nét diễn xuất trong trẻo, linh động. Đặc biệt, vai Bích Hồng trong vở kịch Ngôi nhà của chúng ta do Hồng Vân dàn dựng trên sân khấu Nhà hát Kịch sân khấu Nhỏ (Kịch 5B) là một bước ngoặt lớn trong bước đầu sự nghiệp của Ngọc Trinh. Nữ diễn viên trẻ không chỉ thế vai thành công đàn chị Hồng Đào (vừa sang Mỹ định cư) mà còn ghi dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả bởi hình ảnh cô bé mới lớn Bích Hồng đầy nổi loạn, vừa đáng thương vừa đáng giận.

Rồi đến với Sân khấu Kịch IDECAF, Sân khấu Nụ Cười Mới, Sân khấu Thế giới Trẻ…, nơi nào, Ngọc Trinh cũng để lại dấu ấn với những vai diễn đậm nét riêng, như: Xàng trong Trái tim nhảy múa, Rồi trong Ra giêng anh cưới em, Bé Ba trong Đời Như Ý…

Năm 2011, Ngọc Trinh tiếp tục học đạo diễn, ấp ủ một sân khấu của riêng mình. Năm 2014, nữ diễn viên lập sân khấu Ngọc Trinh, hợp tác với Nhà hát Kịch TPHCM diễn các vở Chỉ có thể là yêu, Kẻ nói dối đa tình, 49 ngày yêu… Vì nhiều lý do, sự hợp tác không kéo dài, sau nhiều năm, đây vẫn là nỗi buồn lớn của chị nhưng tình yêu sân khấu chưa bao giờ nguội lạnh, có dịp lại bùng lên mãnh liệt.

Có thời gian, Ngọc Trinh chủ yếu tái xuất sân khấu qua các liên hoan, hội diễn. Lần thi nào cũng “lấy vàng” một cách rất thuyết phục từ huy chương cá nhân đến những đánh giá rất cao dành cho tác phẩm. Khi được hỏi về “bí quyết”, Ngọc Trinh cho rằng, một phần nhờ trái tim phụ nữ nhạy cảm giúp chị dễ đồng cảm trước những chi tiết nhỏ mà tinh tế trong kịch bản. Với Ngọc Trinh, chọn được kịch bản ưng ý, từ nội dung đến nhân vật, là quan trọng nhất. “Tôi đọc rất nhiều kịch bản và xác định chỉ làm những kịch bản mình thực sự ưng ý. Nhờ vậy mà bắt gặp được những kịch bản như Mưa bóng mây (tác giả Nguyễn Thanh Bình) về nỗi niềm của người già trong xã hội hiện đại hay kịch bản Búp bê không biết khóc (tác giả Lê Thanh Tăng) nói về lực lượng công an mà lại rất trữ tình, lãng mạn…” – Ngọc Trinh chia sẻ lúc sinh thời.

Ngọc Trinh vẫn ấp ủ việc đưa những Mưa bóng mây, Búp bê không biết khóc, Tiếng giày đêm… đã được chị đầu tư đi thi và đạt thành tích cao đến đông đảo khán giả. Đáng tiếc, dự định này đã mãi dang dở.

Ngã rẽ duyên phận

Với vẻ đẹp tươi sáng và nhất là nụ cười rạng rỡ, trẻ thơ rất “ăn hình”, Ngọc Trinh cũng rất được lòng giới làm phim. Trong đó, bộ phim truyền hình hợp tác Việt - Hàn Mùi ngò gai ra mắt năm 2006 đã đưa tên tuổi Ngọc Trinh phủ sóng khắp nơi. Trong vai cô gái đầy nghị lực Vy, nhiều người nhận định, Ngọc Trinh không có ngoại hình quá nổi bật nhưng nụ cười, ánh mắt thì lại rất “gây thương nhớ”. Sau gần 20 năm, nhiều khán giả vẫn nhớ về Mùi ngò gai và dĩ nhiên không thể quên được cô Vy - Ngọc Trinh.

Từ sân khấu đến màn ảnh, nơi đâu, Ngọc Trinh cũng để lại ấn tượng đẹp, cũng có được những người bạn nghề tri âm - tri kỷ. Những dòng tâm sự chân thành được chia sẻ khắp nơi, từ giới sân khấu đến truyền hình, trước sự ra đi đột ngột của NSƯT Ngọc Trinh là minh chứng rõ ràng nhất cho một nghệ sĩ tài năng, kính nghiệp và tử tế.

Hòa Hiệp là một trong những bạn diễn ăn ý nhất của Ngọc Trinh từ phim Mùi ngò gai đến các vở diễn sân khấu, đặc biệt là vở Mưa bóng mây với chỉ 2 người trên sàn diễn đã đưa khán giả qua đủ cung bậc cảm xúc. “Ông Khanh nhớ mãi nụ cười của bà Vy. Mưa bóng mây dự án còn đang lên kế hoạch để công diễn lại cho khán giả xem mà… giờ bà Vy bỏ đi rồi ông Khanh biết diễn cùng ai đây… Chị Ngọc Trinh ơi…” – Hòa Hiệp bày tỏ đầy tiếc nhớ.

Đạo diễn Vũ Trần nhắc Ngọc Trinh vẫn còn hẹn cà phê với anh. NSƯT Ngọc Trinh chính là người anh gửi lời cảm ơn đầu tiên trong buổi báo cáo tốt nghiệp đại học đạo diễn cách đây ít lâu khi chị đã động viên Vũ Trần tiếp tục theo đuổi việc học tập…

Như chia sẻ của đạo diễn Bùi Quốc Bảo: “Xin trân trọng giữ lại hình ảnh một người đàn chị tận tụy, tài hoa, luôn đặt trọn trái tim trong từng vai diễn”, mọi người sẽ còn nhớ NSƯT Ngọc Trinh nhiều lắm.

Tang lễ NSƯT Ngọc Trinh được tổ chức tại địa chỉ: 353/1B Lê Hồng Phong (phường 2, quận 10, TPHCM cũ); Lễ động quan lúc 14g ngày 4/9, đưa đi hỏa táng tại trung tâm Bình Hưng Hòa.