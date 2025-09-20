Phải tháo gỡ điểm nghẽn do quy định pháp luật, không thể chậm trễ hơn

(Ngày Nay) - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh thể chế là 1 trong 3 đột phá chiến lược, gần đây được được xác định là đột phá của đột phá, điểm nghẽn của điểm nghẽn.

Chiều 20/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (Ban Chỉ đạo) chủ trì phiên họp thứ sáu của Ban Chỉ đạo.

Cùng dự phiên họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh thể chế là 1 trong 3 đột phá chiến lược, gần đây được được xác định là đột phá của đột phá, điểm nghẽn của điểm nghẽn. Do đó, chủ trương của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm là phải biến điểm nghẽn của pháp luật thành lợi thế cạnh tranh quốc gia.

Theo Thủ tướng Chính phủ, trong quá trình phát triển, nhiều vấn đề chưa dự báo hết, pháp luật cũng chưa phủ hết các góc cạnh của cuộc sống hoặc đã có quy định rồi nhưng thực tiễn vượt qua. Do đó, phải hoàn thiện theo phương châm “cái gì đã chín, đã rõ, được thực tiễn chứng minh là đúng, đa số đồng tình, thực hiện có hiệu quả thì tiến hành luật hóa; cái gì chưa chín, chưa rõ thì đưa vào các văn bản dưới luật để quy định, vừa làm vừa mở rộng, hoàn thiện dần, không cầu toàn, không nóng vội.”

Thủ tướng Chính phủ cho biết tại Phiên họp chuyên đề của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật ngày 5/8, các cơ quan đã xác định với gần 40% kiến nghị là có cơ sở, với 834/2.092 kiến nghị tại 789 văn bản quy phạm pháp luật.

Do đó, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu phải bám sát mục tiêu của Nghị quyết 66-NQ/TW của Bộ Chính trị, yêu cầu cơ bản phải hoàn thành việc tháo gỡ những "điểm nghẽn" do quy định pháp luật trong năm 2025 và "không thể chậm trễ hơn."

Đảng ủy Chính phủ tiếp tục chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác rà soát văn bản, soạn thảo, thẩm định, thẩm tra dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; tiếp tục hoàn thiện kết quả rà soát, bảo đảm xác định chính xác phương án xử lý khó khăn, vướng mắc đã nhận được thời gian qua.

Vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã ký quyết định ban hành Kế hoạch chỉ đạo thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm với yêu cầu: Chỉ đạo hoàn thiện kết quả rà soát, bảo đảm xác định chính xác nội dung 834 khó khăn, vướng mắc và 21 nội dung kiến nghị, phản ánh còn ý kiến khác nhau đã được Bộ Tư pháp họp, thống nhất với các Bộ, ngành liên quan để có phương án xử lý đối với từng vướng mắc cụ thể; Trả lời, công khai ý kiến chính thức của Bộ, ngành về các nội dung kiến nghị, phản ánh mà các Bộ, cơ quan nhất trí là không phải khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có kiến nghị được biết.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban Chỉ đạo báo cáo và thảo luận về: Tình hình thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo theo Thông báo số 150/TB-VPCP ngày 3/4/2025 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo tại Phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo; Kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy và các kiến nghị, đề xuất theo quy định tại Điều 11 Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19/2/2025 của Quốc hội quy định xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.

Cùng với đó, nghe báo cáo và thảo luận về: Kết quả rà soát, đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật theo Kế hoạch số 20-KH/ĐUCP ngày 10/7/2025 của Đảng ủy Chính phủ về việc chỉ đạo, cho ý kiến kết quả rà soát, đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật, trong đó bao gồm các luật đã được chỉ đạo tại Phiên họp thứ 5.

Đồng thời, báo cáo tình hình thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Thông báo số 08-TB/BCĐTW ngày 8/8/2025 về việc tiếp tục hoàn thiện kết quả rà soát, bảo đảm xác định chính xác nội dung 834 khó khăn; chính thức trả lời công khai về 1.237 nội dung, kiến nghị, phản ánh mà các Bộ, ngành nhất trí là không phải khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có kiến nghị, phản ánh được biết.

Tại Phiên họp, Ban Chỉ đạo đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về các vấn đề: Kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy; Kết quả rà soát, đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật theo Kế hoạch số 20-KH/ĐUCP ngày 10/7/2025 của Đảng ủy Chính phủ, trong đó gồm các luật đã được cho ý kiến chỉ đạo tại Phiên họp thứ 5 và các dự án luật đang được trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Bộ Tư pháp đã có Báo cáo số 76-BC/ĐU báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương kết quả rà soát, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật; đề nghị Bộ Tư pháp cập nhật báo cáo về kiến nghị của một số địa phương, hiệp hội mới gửi báo cáo và hướng xử lý đối với các kiến nghị, đề xuất này.

Ban Chỉ đạo cũng thảo luận về những hoạt động cần quan tâm triển khai trong thời gian tới, trong đó bao gồm cách thức phối hợp với các cơ quan, nhất là các cơ quan của Quốc hội để bảo đảm hiệu quả cao nhất.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo các thành viên Ban Chỉ đạo, các Bộ, ngành, địa phương phát huy tinh thần, trách nhiệm cao nhất; với tất cả sự trong sáng, vô tư tập trung rà soát, tháo gỡ được các vướng mắc trong hệ thống pháp luật; thể chế hóa được các chủ trương của Đảng; đảm bảo hệ thống pháp luật thông thoáng; huy động được mọi nguồn lực, sức mạnh toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại cho phát triển, đặc biệt đạt mục tiêu tăng trưởng 8,3-8,5% trong năm nay và 2 con số trong những năm tiếp theo, để cả nước bước vào kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, văn minh, hùng cường, thịnh vượng.