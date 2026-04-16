Phổ điểm thi đánh giá năng lực có phổ điểm dạng gần phân bố chuẩn

Theo đó, phổ điểm thi năm nay có dạng gần phân bố chuẩn, với điểm trung bình và trung vị đều bằng 682 điểm (trên tổng điểm bài thi là 1.200 điểm). Phổ điểm trải rộng với độ lệch chuẩn bằng 141,2 thể hiện khả năng phân loại thí sinh tốt. Trong số hơn 133.000 bài thi, có khoảng 30% dưới 600 điểm, 55% dưới 700 điểm và chỉ khoảng 6% đạt từ 900 điểm trở lên, cho thấy sự phân tầng rõ rệt giữa các nhóm năng lực. Thí sinh có điểm thi cao nhất trong đợt này là 1.098 điểm.

Theo Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, kết quả thi cho thấy chất lượng đề thi có khả năng phân hóa tốt. So với năm 2025, phổ điểm thi năm nay có xu hướng dịch chuyển nhẹ về phía điểm cao, đồng thời độ phân tán tăng. Điều này cho thấy thí sinh đã thích nghi tốt hơn với cấu trúc đề thi mới - bắt đầu được điều chỉnh từ năm trước. Các chỉ số về độ khó và độ phân biệt của câu hỏi đều đạt mức tốt, với phần lớn câu hỏi nằm trong khoảng độ khó trung bình và hơn một nửa đạt mức phân biệt rất tốt, góp phần nâng cao giá trị sử dụng của kết quả thi trong tuyển sinh đại học.

Bài thi Đánh giá năng lực gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài thi trên giấy trong thời gian 150 phút. Bài thi được chia thành ba phần chính: Sử dụng ngôn ngữ, Toán học, Tư duy khoa học, hướng đến đánh giá toàn diện các năng lực cốt lõi cần thiết cho việc học tập và nghiên cứu ở bậc đại học, thay vì kiểm tra kiến thức đơn lẻ theo từng môn học.

Dự kiến, năm nay có 118 trường đại học, cao đẳng trong cả nước sẽ sử dụng kết quả kỳ thi để xét tuyển một phần chỉ tiêu đầu vào, hoặc kết hợp với các điểm thành phần khác để tuyển sinh. Trong đó, với 8 trường thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, kết quả kỳ thi được kết hợp với các tiêu chí khác như kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, điểm học bạ, điểm ưu tiên, điểm thưởng... để xét tuyển, tùy theo yêu cầu và đặc thù của từng chương trình đào tạo. Tuy nhiên, đây không phải là kỳ thi bắt buộc để xét tuyển vào các đơn vị thành viên của Đại học này, thí sinh có thể sử dụng nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, cách thức quy đổi do từng trường quy định.

Được tổ chức từ năm 2018, Kỳ thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những kỳ thi riêng có quy mô lớn nhất cả nước, không chỉ phục vụ công tác tuyển sinh của các đơn vị trong hệ thống mà nhiều trường khác cũng sử dụng kết quả để xét tuyển.

Năm nay, kỳ thi tiếp tục khẳng định vai trò là một phương thức tuyển sinh quan trọng, giúp các trường lựa chọn được những thí sinh có năng lực phù hợp với yêu cầu đào tạo đại học, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục đại học cho người học. Sức hút của kỳ thi tiếp tục gia tăng khi tổng số thí sinh đăng ký dự thi năm nay tăng gần 6% so với năm trước.

Trước đó, kỳ thi năm 2025 ghi nhận lượng thí sinh dự thi kỷ lục với hơn 223.000 lượt đăng ký thi; 111 cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng đã sử dụng kết quả kỳ thi để xét tuyển. Riêng trong hệ thống Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, phương thức này chiếm hơn 56% tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2025.