Quảng Trị: Xúc động Chương trình nghệ thuật ca ngợi Mẹ Việt Nam Anh hùng

Tối 13/9, tại Quảng trường Bảo Ninh (phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị), Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung-Tây Nguyên (VTV8) tổ chức chương trình nghệ thuật “Lòng mẹ-Mẹ Việt Nam."

Chương trình nghệ thuật “Lòng mẹ-Mẹ Việt Nam” được tổ chức như một lời tri ân sâu nặng gửi đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, những người đã đi vào sử sách cũng như hàng triệu người mẹ thầm lặng khác trên khắp mọi miền đất nước.

Hành trình tri ân ấy không chỉ là trách nhiệm, còn là tình cảm thiêng liêng, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của mỗi người dân Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương: Huyền thoại Mẹ, Đất nước lời ru và Sáng mãi Việt Nam. Các tác phẩm âm nhạc, hoạt cảnh, phân đoạn, vũ đạo… đã khắc họa hình ảnh người mẹ Việt Nam vĩ đại đã thầm lặng hy sinh suốt chiều dài dựng nước và giữ nước.

Những ca khúc nổi tiếng như: "Huyền thoại mẹ," "Mẹ," "Người mẹ của tôi," "Người mẹ đất Quảng," "Nhớ về mẹ Suốt," "Người mẹ Bàn Cờ"... được biểu diễn tại chương trình đã chạm đến cảm xúc khán giả.

Theo ông Nguyễn Lâm Thanh, Giám đốc VTV8, chương trình nghệ thuật “Lòng mẹ-Mẹ Việt Nam” không chỉ là lời tri ân những người mẹ Việt Nam anh hùng, còn mang ý nghĩa sâu xa về hình tượng người mẹ gắn liền với đất nước.

Cũng như đất nước bao dung, chở che những người con, người mẹ Việt Nam đã dành trọn tình yêu thương và sự hy sinh thầm lặng cho gia đình và Tổ quốc. Những người con đất Việt hôm nay luôn khắc ghi, biết ơn, nỗ lực phấn đấu để xứng đáng với tấm lòng của mẹ, góp phần dựng xây và bảo vệ đất nước ngày càng tươi đẹp.

Bà Lê Thị Ngọc Hà, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị, cho rằng trong bối cảnh cả nước vừa kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, chương trình nghệ thuật “Lòng mẹ-Mẹ Việt Nam” mang ý nghĩa đặc biệt, để lại nhiều xúc động và giá trị nhân văn sâu sắc.

Thông qua chương trình, người dân Quảng Trị bày tỏ lòng tri ân, biết ơn những người mẹ đã lặng thầm hy sinh vì độc lập dân tộc và thống nhất đất nước.

Người mẹ luôn là biểu tượng thiêng liêng, gắn bó cùng lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trong những năm tháng chiến tranh, các mẹ đã tiễn chồng, tiễn con lên đường ra trận, lặng lẽ hy sinh tuổi xuân và hạnh phúc riêng để góp phần làm nên hòa bình, tự do cho quê hương.

Đã có biết bao tác phẩm âm nhạc xúc động được sáng tác để tri ân, ghi nhớ công lao và sự hy sinh vô bờ bến của những người Mẹ Việt Nam Anh hùng. Những giai điệu thiết tha, những ca từ chan chứa tình cảm trong các ca khúc về mẹ đã trở thành một phần ký ức, tâm hồn của biết bao người Việt.

Thông qua ngôn ngữ của âm nhạc, hình ảnh, ánh sáng… chương trình nghệ thuật “Lòng mẹ-Mẹ Việt Nam” đã tái hiện chân thực và xúc động hình ảnh người Mẹ Việt Nam Anh hùng, để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.