Tái hiện ngọn lửa cách mạng Xô Viết Nghệ Tĩnh bằng nghệ thuật 3D mapping

Chương trình kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An (1030-2025), 95 năm Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930-12/9/2025), đồng thời đón Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt "Những địa điểm ghi dấu phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh" (1930-1931) sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 12/9/2025, tại Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh.

Chương trình nhằm khẳng định giá trị lịch sử, truyền thống văn hiến, cách mạng và bản sắc văn hóa Nghệ An trong suốt chiều dài 995 năm, kể từ khi danh xưng Nghệ An được ghi nhận trong sử sách, qua đó nâng cao tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm gìn giữ và phát huy các giá trị di sản văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tri ân, tôn vinh các thế hệ tiền nhân đã có nhiều cống hiến, hy sinh trong công cuộc dựng nước, giữ nước, đặc biệt là những đóng góp to lớn trong phong trào đấu tranh cách mạng Xô viết Nghệ Tĩnh 1930-1931, biểu tượng sáng ngời của tinh thần yêu nước, ý chí quật cường và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong đó, lễ dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Xô viết Nghệ Tĩnh, xã Hưng Nguyên; Nhà tưởng niệm các liệt sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh, Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh, diễn ra lúc 19h ngày 12/9/2025.

Tiếp sau đó là Lễ đón Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930-1931) tại Nghệ An, kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An (1030-2025), 95 năm Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930-12/9/2025); khai trương Nhà trưng bày Xô viết Nghệ Tĩnh và ra mắt show trải nghiệm đêm “Lửa Xô Viết” tại Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh vào 20h ngày 12/9/2025.

Trước đó, sẽ diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề “Khát vọng tự do” và tọa đàm với thân nhân gia đình lão thành cách mạng, chiến sỹ Xô viết Nghệ Tĩnh tại Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh vào 15h ngày 8/9/2025; Chương trình Câu lạc bộ em yêu lịch sử tại Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh vào 15h00 ngày 9/9/2025.

Theo BTC cho biết, những hoạt động trọng điểm do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nghệ An phối hợp các đơn vị nghệ thuật thực hiện, nhằm tri ân các thế hệ tiền nhân, khẳng định giá trị lịch sử - văn hóa - cách mạng của vùng đất địa linh nhân kiệt, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm trong mỗi người con xứ Nghệ hôm nay.

Chương trình nghệ thuật là sự kết hợp độc đáo giữa trình diễn truyền thống, ca kịch, hát múa và công nghệ 3D Mapping hiện đại, gồm 4 phần chính: Bối cảnh lịch sử; Diễn biến phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh; Thành quả và ý nghĩa; Viết tiếp câu chuyện hòa bình - Liên khúc khát vọng Sông Lam - Việt Nam hùng cường.

Bối cảnh lịch sử khắc họa cảnh nước mất nhà tan, nhân dân lầm than dưới ách thực dân Pháp, qua âm nhạc, múa trình diễn 3D mapping. Phần trình diễn cũng tái hiện hình ảnh xứ Nghệ - vùng đất có truyền thống đấu tranh cách mạng với những phong trào đấu tranh từ cuối thế kỉ 19, đầu thế kỷ 20…

Diễn biến phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh được thể hiện bằng lớp ca kịch “Dấu chân người khai lửa” kết hợp trình chiếu mapping tái hiện cao trào đấu tranh sục sôi từ Vinh - Bến Thủy lan khắp Nghệ An, Hà Tĩnh. Trong bức thư gửi Quốc tế Cộng sản, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Nghệ Tĩnh thật xứng đáng với danh hiệu đỏ”. Đó không chỉ là sự ghi nhận của lịch sử, mà còn là khúc tráng ca bất diệt khắc ghi trong tâm khảm dân tộc Việt Nam. Nghệ Tĩnh Đỏ mãi mãi là biểu tượng của khí phách, của ý chí, của sức mạnh nhân dân Việt Nam!

Thành quả và ý nghĩa khẳng định giá trị lịch sử to lớn của phong trào, qua những lời trích dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Phong trào tuy thất bại, nhưng nó rèn lực lượng cho Cách mạng Tháng Tám thắng lợi sau này” và hiệu ứng hình ảnh - âm thanh đầy xúc động. Xô Viết Nghệ Tĩnh - khúc tráng ca máu lửa, khởi đầu cho mùa thu độc lập. Tinh thần ấy bất diệt, truyền đời, soi đường cho dân tộc Việt Nam hôm nay và mai sau!

Phần cuối chương trình sẽ là tiết mục hát múa “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” (Sáng tác: Nguyễn Văn Chung), “Khát vọng Sông Lam - Khát vọng hùng cường” (Sáng tác: Quốc Chung - Hồ Trọng Tuấn), khép lại chương trình trong khí thế rộn ràng, hướng đến tương lai. Đặc biệt, màn trình chiếu mapping kết hợp với câu hát quen thuộc “Kìa Bến Thủy đứng đầu dậy trước - Nọ Thanh Chương tiếp bước tiến lên…” cùng ánh sáng rực rỡ đã tái hiện trọn vẹn ngọn lửa cách mạng từ ruộng đồng Nghệ Tĩnh, hứa hẹn làm khán giả xúc động, tự hào.

"Chương trình Kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An (1030-2025), 95 năm Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930-12/9/2025), đón Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt "Những địa điểm ghi dấu phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh" (1930-1931) sẽ là hành trình trở về với lịch sử, để mỗi người dân thêm tự hào về cội nguồn, thêm niềm tin vào tương lai. Từ ngọn lửa Xô viết năm xưa, hôm nay Nghệ An tiếp tục thắp lên ngọn lửa của đổi mới, sáng tạo và hội nhập, nhưng vẫn giữ trọn hồn cốt văn hóa - cách mạng của mảnh đất anh hùng", đại diện BTC cho biết.