Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Anh

Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung tối 18/10 đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Anh Yvette Copper.



Tại cuộc điện đàm, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã chúc mừng bà Yvette Copper vừa đảm nhận cương vị mới đầy trọng trách.

Bày tỏ vui mừng về kết quả hợp tác hiệu quả giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian qua, Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược với Vương quốc Anh, đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Anh Yvette Copper chia sẻ, Vương quốc Anh rất coi trọng tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với Việt Nam; đồng thời, bày tỏ tin tưởng, với sự hợp tác của Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung, Bộ Ngoại giao hai nước sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò điều phối hợp tác song phương cùng phối hợp thúc đẩy hợp tác mọi mặt, hướng tới nâng tầm quan hệ hai nước.

Bà Yvette Copper khẳng định Bộ Ngoại giao Anh sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, triển khai có hiệu quả các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao giữa hai nước cũng như giữa các bộ, ngành hai bên.

Đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Anh thời gian qua, Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao Anh Yvette Copper nhất trí cần kịp thời rà soát các mặt hợp tác, phát huy vai trò điều phối, tiếp tục bám sát các kế hoạch hành động triển khai khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược, thúc đẩy triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa hai bên, đàm phán, ký kết các văn kiện hợp tác mới, tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực, đưa quan hệ song phương phát triển sang giai đoạn mới, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững ở khu vực và thế giới.

Nhân dịp này, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trân trọng mời Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Anh Yvette Copper sang thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp. Bộ trưởng Yvette Copper bày tỏ mong muốn sớm có dịp gặp gỡ trực tiếp với Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung để trao đổi về các chủ đề cùng quan tâm.