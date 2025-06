Rà soát, đánh giá tổng thể công tác trưng bày, bảo quản các bảo vật quốc gia

(Ngày Nay) - Rà soát, đánh giá tổng thể công tác trưng bày, bảo quản, bảo vệ, bảo đảm an ninh, an toàn các bảo vật quốc gia trên toàn quốc sau một số vụ việc bảo vật quốc gia bị xâm phạm trong thời gian qua.

Tại Công văn số 5101/VPCP-KGVX ngày 10/6/2025, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan rà soát, đánh giá tổng thể công tác trưng bày, bảo quản, bảo vệ, bảo đảm an ninh, an toàn các bảo vật quốc gia trên toàn quốc; kịp thời hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra công tác bảo tồn, tu bổ, tôn tạo di tích, di sản bảo đảm hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị các di sản, di tích; báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền trước ngày 30/6/2025.

* Theo Luật Di sản văn hóa và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, bảo vật quốc gia là những hiện vật có giá trị đặc biệt tiêu biểu, đại diện cho tinh thần, bản sắc và trí tuệ của dân tộc Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử. Tính đến nay, cả nước có hơn 260 bảo vật quốc gia được công nhận qua 12 đợt, trong đó nhiều hiện vật có niên đại hàng nghìn năm như Trống đồng Ngọc Lũ, Thạp đồng Đào Thịnh, tượng Phật nghìn mắt nghìn tay chùa Bút Tháp, bia Vĩnh Lăng ở Lam Kinh…

Không chỉ mang giá trị lịch sử, khoa học và nghệ thuật độc đáo, mỗi bảo vật còn là minh chứng sinh động cho quá trình dựng nước và giữ nước của cha ông. Do đó, việc bảo vệ và phát huy giá trị các bảo vật này không chỉ là trách nhiệm của ngành văn hóa mà còn là nghĩa vụ chung của toàn xã hội.

Thời gian qua, xuất hiện một số vụ việc bảo vật quốc gia bị xâm phạm. Trước thực trạng này, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường biện pháp bảo đảm tuyệt đối an toàn các bảo vật quốc gia. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra công văn gửi bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu rà soát, đánh giá thực trạng trưng bày, bảo quản, bảo vệ và các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn đối với bảo vật quốc gia đang trực tiếp quản lý; đồng thời, tiếp tục tăng cường bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị bảo vật quốc gia. Bộ nhấn mạnh về biện pháp phòng, chống trộm cắp, cháy, nổ, thiên tai và các nguy cơ gây hư hại khác để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho bảo vật quốc gia...