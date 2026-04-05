Ray Nguyễn ghi dấu ấn với loạt vai diễn điện ảnh - truyền hình sau bước chuyển mình từ hậu trường

(Ngày Nay) - Sau thời gian hoạt động ở vai trò sản xuất và quản lý bối cảnh cho nhiều dự án điện ảnh, diễn viên Ray Nguyễn đang dần khẳng định tên tuổi khi liên tiếp góp mặt trong các tác phẩm nổi bật, từ nền tảng trực tuyến đến phòng vé.

Mở đầu hành trình diễn xuất là vai “Ông Chủ cũ” trong series Tiệm ăn của Quỷ phát hành trên nền tảng Netflix. Đây là vai diễn đầu tiên Ray Nguyễn được lựa chọn sau quá trình casting với nhiều ứng viên. Nhân vật đòi hỏi nội lực diễn xuất cao với các phân đoạn thoại liên tục, đẩy cảm xúc lên cao trào nhằm thể hiện khao khát được giải thoát khỏi “tiệm ăn”. Đặc biệt, diễn viên phải thực hiện nhiều hành động như nấu ăn, trang trí và thoại, tạo nên thử thách lớn về cả thể lực lẫn biểu cảm. Bộ phim nhanh chóng được phát hành rộng rãi tại 36 quốc gia và ghi nhận thành tích ấn tượng khi nhiều tuần liền đứng đầu bảng xếp hạng trên nền tảng này.

Tiếp nối thành công đó, Ray Nguyễn tham gia phim điện ảnh Tử Chiến Trên Không, vào vai Dần - một nhân vật có chiều sâu tâm lý. Sau quá trình casting nhiều diễn viên, đạo diễn Hàm Trần đã quyết định giao vai cho Ray Nguyễn. Nhân vật Dần được xây dựng là người thẳng thắn, mạnh mẽ nhưng giàu tình cảm, đặc biệt với em trai Tí. Quyết định dẫn em vào kế hoạch cướp máy bay DC4 năm 1978 với mong muốn đổi đời đã dẫn đến bi kịch, khi cả hai phải trả giá bằng mạng sống. Đây cũng là vai diễn được đánh giá nguy hiểm nhất của nam diễn viên khi anh gặp nhiều chấn thương trong quá trình thực hiện các cảnh hành động. Khi ra rạp, bộ phim nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả nhờ thể loại mới lạ, dàn diễn viên chất lượng và dấu ấn đạo diễn, đạt doanh thu gần 252 tỷ đồng.

Không dừng lại ở đó, Ray Nguyễn tiếp tục xuất hiện trong phim điện ảnh Tài với vai Mã Lạng. Dù là vai phụ, nhân vật vẫn tạo được điểm nhấn như một “mắt xích” quan trọng, góp phần hoàn thiện tuyến phản diện của phim. Với lợi thế ngoại hình và phong thái riêng, Ray Nguyễn để lại ấn tượng nhất định trong lòng khán giả. Tác phẩm hiện đạt doanh thu khoảng 115 tỷ đồng, cho thấy sức hút ổn định tại phòng vé.

Điều đáng chú ý là trước khi bén duyên với diễn xuất, Ray Nguyễn từng làm việc ở vị trí sản xuất và quản lý bối cảnh cho nhiều dự án điện ảnh. Chính nền tảng hậu trường này được xem là lợi thế giúp anh hiểu sâu hơn về quy trình làm phim, từ đó thể hiện vai diễn một cách trọn vẹn và chuyên nghiệp hơn.

Với chuỗi dự án đa dạng cùng những vai diễn giàu thử thách, Ray Nguyễn đang từng bước chứng minh khả năng và tiềm năng phát triển trong lĩnh vực diễn xuất, hứa hẹn trở thành gương mặt đáng chú ý của điện ảnh Việt trong thời gian tới.