Rực rỡ cờ, hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng

(Ngày Nay) - Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiều tuyến phố, quảng trường và không gian công cộng tại TP HCM, Huế, Đà Nẵng được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, pano, áp phích, thể hiện niềm tin, kỳ vọng và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Những ngày này, TPHCM khoác lên mình diện mạo rực rỡ, trang trọng. Các con đường trung tâm thành phố những ngày này 'khoác lên mình' sắc đỏ - vàng nổi bật, với cờ Đảng, cờ Tổ quốc, pano, băng rôn khẩu hiệu chào mừng Đại hội Đảng.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại các tuyến đường trung tâm thành phố như: Lê Duẩn, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Lợi… các pano, biểu ngữ chào mừng Đại hội Đảng được đặt ở vị trí trang trọng. Trước trụ sở nhiều cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, hệ thống cờ hoa, cụm pano cổ động được bố trí ngay ngắn, hài hòa với cảnh quan kiến trúc, tạo điểm nhấn nổi bật cho không gian đô thị trung tâm.

Tại thành phố Huế, trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiều tuyến đường, ngõ phố, trụ sở cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP Huế được trang hoàng rực rỡ cờ Đảng, cơ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu, tạo không khí trang trọng chào mừng sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Trên các tuyến đường lớn, khu vực hành chính và khu dân cư, hệ thống pano, băng rôn, áp phích tuyên truyền được bố trí đồng bộ, trang trọng. Dọc hai bên bờ sông Hương, khu vực Đại Nội Huế, bia Trường THPT Quốc học Huế, cầu Trường Tiền, cầu Nguyễn Hoàng, cầu Phú Xuân…, lộng lẫy cơ hoa, cùng các biển trang trí cỡ lớn hướng về Đại hội XIV.

Ghi nhận tại TP. Đà Nẵng, không khí chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang lan tỏa sâu rộng, sôi nổi trên khắp các cơ quan, đơn vị, tuyến phố và khu dân cư.

Trên những trục đường, địa điểm trung tâm tập trung đông người như Trung tâm hành chính TP, chợ Hàn, đường Bạch Đằng, Trần Phú, Nguyễn Văn Linh, 2 tháng 9,…rực rỡ cờ hoa, cùng hệ thống pano, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền được trang hoàng trang trọng, rực rỡ, tràn đầy khí thế hướng về ngày hội lớn của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta.

Các pano, tranh cổ động mang biểu trưng Đại hội với hình ảnh cờ Đảng, cờ Tổ quốc được bố trí tại những vị trí trang trọng, nổi bật, hài hòa với không gian cảnh quan và sắc hoa đô thị. Từ trung tâm hành chính thành phố đến các khu dân cư, thôn xóm, không khí hướng về sự kiện chính trị trọng đại của đất nước hiện diện rõ nét, thể hiện niềm tin, kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân TP Đà Nẵng.