Rực rỡ cờ, hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Những ngày này, TPHCM khoác lên mình diện mạo rực rỡ, trang trọng. Các con đường trung tâm thành phố những ngày này 'khoác lên mình' sắc đỏ - vàng nổi bật, với cờ Đảng, cờ Tổ quốc, pano, băng rôn khẩu hiệu chào mừng Đại hội Đảng.
Theo ghi nhận của phóng viên, tại các tuyến đường trung tâm thành phố như: Lê Duẩn, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Lợi… các pano, biểu ngữ chào mừng Đại hội Đảng được đặt ở vị trí trang trọng. Trước trụ sở nhiều cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, hệ thống cờ hoa, cụm pano cổ động được bố trí ngay ngắn, hài hòa với cảnh quan kiến trúc, tạo điểm nhấn nổi bật cho không gian đô thị trung tâm.
Công tác trang trí, tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng đã được triển khai đồng bộ trên các tuyến đường chính và khu vực trụ sở cơ quan, bảo đảm yêu cầu về mỹ quan đô thị, an toàn giao thông.
Tại thành phố Huế, trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiều tuyến đường, ngõ phố, trụ sở cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP Huế được trang hoàng rực rỡ cờ Đảng, cơ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu, tạo không khí trang trọng chào mừng sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.
Trên các tuyến đường lớn, khu vực hành chính và khu dân cư, hệ thống pano, băng rôn, áp phích tuyên truyền được bố trí đồng bộ, trang trọng. Dọc hai bên bờ sông Hương, khu vực Đại Nội Huế, bia Trường THPT Quốc học Huế, cầu Trường Tiền, cầu Nguyễn Hoàng, cầu Phú Xuân…, lộng lẫy cơ hoa, cùng các biển trang trí cỡ lớn hướng về Đại hội XIV.
Nhiều tuyến phố trung tâm thành phố Huế được trang trí hướng về Đại hội XIV của Đảng.
Ghi nhận tại TP. Đà Nẵng, không khí chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang lan tỏa sâu rộng, sôi nổi trên khắp các cơ quan, đơn vị, tuyến phố và khu dân cư.
Trên những trục đường, địa điểm trung tâm tập trung đông người như Trung tâm hành chính TP, chợ Hàn, đường Bạch Đằng, Trần Phú, Nguyễn Văn Linh, 2 tháng 9,…rực rỡ cờ hoa, cùng hệ thống pano, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền được trang hoàng trang trọng, rực rỡ, tràn đầy khí thế hướng về ngày hội lớn của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta.
Tại các tuyến phố trung tâm Đà Nẵng, cờ, hoa, pano, biểu ngữ được trang trí đồng loạt, tạo nên không khí phấn khởi hướng về sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.
Các pano, tranh cổ động mang biểu trưng Đại hội với hình ảnh cờ Đảng, cờ Tổ quốc được bố trí tại những vị trí trang trọng, nổi bật, hài hòa với không gian cảnh quan và sắc hoa đô thị. Từ trung tâm hành chính thành phố đến các khu dân cư, thôn xóm, không khí hướng về sự kiện chính trị trọng đại của đất nước hiện diện rõ nét, thể hiện niềm tin, kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân TP Đà Nẵng.