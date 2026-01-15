Tiến tới Đại hội XIV của Đảng: Những quan điểm chỉ đạo mang tính đột phá về đối ngoại, hội nhập quốc tế

(Ngày Nay) - Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, đối ngoại luôn là một nội dung quan trọng, luôn được cập nhật, bổ sung tại Báo cáo Chính trị các kỳ Đại hội. Điều này thể hiện tính kế thừa và phát triển của tư duy đối ngoại, đáp ứng với thực tiễn tình hình mới của quốc tế và trong nước.

Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã thông tin về một số điều chỉnh, bổ sung quan trọng về nội dung đối ngoại trong các dự thảo văn kiện của Đại hội XIV trong bối cảnh mới. Đồng thời, khẳng định đối ngoại luôn là một nội dung quan trọng, luôn được cập nhật, bổ sung tại Báo cáo Chính trị các kỳ Đại hội. Điều này thể hiện tính kế thừa và phát triển của tư duy đối ngoại, đáp ứng với thực tiễn tình hình mới của quốc tế và trong nước.

Đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam được đề ra trong Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng lần thứ XIV trên cơ sở kế thừa truyền thống về đối ngoại và ngoại giao của dân tộc Việt Nam và đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ khi thành lập năm 1930, đặc biệt là trong thời kỳ Đổi mới và gần đây nhất là Đại hội lần thứ XIII.

Đồng thời, Dự thảo cũng phát triển nhiều nội dung mới, quan trọng, với nhiều quan điểm chỉ đạo mang tính đột phá về đối ngoại, hội nhập quốc tế trước sự thay đổi của tình hình quốc tế, khu vực và nhu cầu phát triển trong nước.

Theo đó, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nêu bật một số điểm mới:

Thứ nhất, về quan điểm chỉ đạo, Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội lần thứ XIV bổ sung quan điểm “tăng cường quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên”. Đây là quan điểm rất mới mới và rất quan trọng mang tầm chiến lược trong đường lối cách mạng nói chung và liên quan đến đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam. Quan điểm này đề cao hơn nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với vai trò, nhiệm vụ của đối ngoại trong việc thực hiện các mục tiêu của đất nước.

Đại hội bổ sung nội hàm “tự cường” trong đường lối đối ngoại “độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển” và bổ sung thêm nội dung “phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới, tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hoá và vị thế của đất nước”.

Đại hội cũng bổ sung những định hướng quan trọng như "hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, đồng bộ và hiệu quả", “nâng cao vai trò, vị trí của Việt Nam trong nền chính trị thế giới, kinh tế toàn cầu và văn minh nhân loại”, “tham gia chủ động, có trách nhiệm hơn vào việc giải quyết các vấn đề chung của quốc tế và khu vực” và “góp phần kiến tạo trật tự quốc tế và khu vực công bằng, bình đẳng, cùng có lợi, dựa trên luật pháp quốc tế”.

Dự thảo Báo cáo Chính trị đề ra rõ yêu cầu về vấn đề bảo đảm nguồn lực cho đối ngoại tương xứng với thế và lực mới của đất nước để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong phương hướng nhiệm vụ và phương thức tiến hành hoạt động đối ngoại, Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội lần thứ XIV nhấn mạnh nội dung về “đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương”, “chủ động tham gia xây dựng, định hình các thể chế đa phương”, “phát huy hiệu quả các phương thức ngoại giao đa dạng, đặc biệt là cấp cao, ngoại giao chuyên ngành”, “triển khai có hiệu quả các cam kết, thỏa thuận quốc tế”, “xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp” và một số nội dung mới khác.