Sửa quy chế thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh

(Ngày Nay) - Các đơn vị phải tổ chức cuộc thi để chọn dự án dự vòng quốc gia, công bố khai dự án được chọn. Số dự án dự thi của các sở giáo dục và đào tạo năm 2026 là tổng số dự án dự thi trước khi sáp nhập.
Dự án của sinh viên tham gia cuộc thi.
Yêu cầu công bố khai dự án dự thi được chọn đi tham dự cấp quốc gia, điều chỉnh cách tính số lượng dự án dự thi hướng đến sự công bằng là những điểm mới đáng chú ý trong Thông tư số 24/2025/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Việc sửa đổi tập trung vào ba nội dung chính: cách thức lựa chọn các dự án dự thi cuộc thi cấp quốc gia; các vấn đề liên quan đến việc tổ chức cuộc thi và các vấn đề liên quan đến việc tổ chức cuộc thi ở cấp đơn vị dự thi.

Cụ thể, các đơn vị phải tổ chức cuộc thi để chọn dự án dự thi cuộc thi quốc gia và công bố khai kết quả, làm rõ thêm trách nhiệm của người hướng dẫn nghiên cứu khoa học. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, mặc dù điều này đã có quy định trong thông tư hiện hành nhưng thông tư sửa đổi nhấn mạnh hơn và đưa vào các đối tượng cụ thể nhằm nâng cao liêm chính khoa học, tính trung thực trong nghiên cứu và có sự giám sát của xã hội.

Thông tư mới quy định cách tính số lượng dự án dự thi được tham dự cấp quốc gia căn cứ vào tỷ lệ của số lượng dự án được dự thi cấp sở giáo dục và đào tạo so với tổng số lượng các dự án dự thi của các sở sở giáo dục và đào tạo trên toàn quốc.

Các đơn vị dự thi có quy mô nhỏ được cử tối đa 3 dự án dự thi cấp quốc gia. Các đơn vị có quy mô lớn hơn, với tỷ lệ dự án tham dự cuộc thi ở cấp đơn vị lớn hơn 1% và nhỏ hơn hoặc bằng 5% sẽ được đăng ký tối đa 6 dự án; với tỷ lệ dự án dự thi lớn hơn 5% và nhỏ hơn hoặc bằng 10% sẽ được đăng ký tối đa 9 dự án; với tỷ lệ dự án dự thi lớn hơn 10% được đăng ký tối đa 12 dự án.

Đối với các đơn vị dự thi là trường phổ thông trực thuộc Bộ và cơ quan ngang Bộ, đại học, trường đại học, viện, học viện, mỗi đơn vị được đăng ký tối đa 3 dự án dự thi, tăng 1 dự án so với quy định trước đó.

Bên cạnh đó, nhằm động viên phong trào của các địa phương, Thông tư sửa đổi bổ sung quy định đơn vị dự thi được cử thêm 1 dự án dự thi trên mỗi dự án đoạt giải Tư trở lên tại cuộc thi quốc tế trong năm liền kề trước đó.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng quy định này hướng đến sự công bằng. Các địa phương có quy mô và phong trào tốt sẽ được cử số lượng dự án dự thi cuộc thi cấp quốc gia tương xứng, tránh việc cào bằng, không khuyến khích phong trào.

Với cuộc thi năm học 2025-2026, số lượng dự án dự thi tối đa của các sở giáo dục và đào tạo sau sáp nhập tỉnh, thành phố là tổng số dự án dự thi của các đơn vị dự thi trước khi sáp nhập.

