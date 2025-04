Tài tử Val Kilmer qua đời ở tuổi 65

(Ngày Nay) - Ngày 1/4, làng điện ảnh thế giới đón nhận tin buồn: nam diễn viên Val Kilmer, ngôi sao của những bộ phim đình đám như “Top Gun”, “The Doors”, “Tombstone” và “Batman Forever”, đã qua đời ở tuổi 65. Theo tờ The New York Times, nguyên nhân tử vong là do viêm phổi và điều này đã được con gái của tài tử - cô Mercedes Kilmer xác nhận.