Tây Ninh đón “siêu nhà máy” thép 3.000 tỷ đồng, kích hoạt trục công nghiệp – logistics phía Tây

(Ngày Nay) - Ngày 18/4, Nhà máy sản xuất kinh doanh sản phẩm thép Hòa Phát Long An chính thức đi vào hoạt động tại Khu công nghiệp Thuận Đạo – dự án do CTCP KCN Đồng Tâm đầu tư và vận hành, với tổng vốn đầu tư lên tới 3.000 tỷ đồng.

Không chỉ là một dự án sản xuất quy mô lớn, nhà máy được xem là “cú hích” chiến lược, mở ra chu kỳ tăng trưởng mới cho toàn bộ hành lang công nghiệp – logistics phía Tây TP.HCM.

Sự hiện diện của Tập đoàn Hòa Phát – doanh nghiệp thép lớn nhất Đông Nam Á – tại KCN Thuận Đạo không phải là lựa chọn ngẫu nhiên. Đằng sau quyết định này là một hệ sinh thái hạ tầng đã được chuẩn bị bài bản, nơi năng lực kết nối, vận hành và hỗ trợ doanh nghiệp được đặt làm trọng tâm.

Được xây dựng trên diện tích 15 ha, nhà máy sở hữu dây chuyền sản xuất hiện đại với công suất hơn 400.000 tấn mỗi năm, tập trung vào các dòng sản phẩm chủ lực như ống thép, tôn mạ và thép cuộn. Điểm nhấn đáng chú ý là hệ thống điện mặt trời áp mái công suất 10 MW, đáp ứng hơn 50% nhu cầu năng lượng, cho thấy xu hướng “xanh hóa” đang trở thành tiêu chuẩn mới trong phát triển công nghiệp.

Ở góc độ chuỗi giá trị, dự án không chỉ bổ sung năng lực sản xuất mà còn góp phần hoàn thiện hệ sinh thái vật liệu xây dựng và công nghiệp phụ trợ trong khu vực. Với thị phần nội địa khoảng 36% và mạng lưới xuất khẩu đến hơn 45 quốc gia, Hòa Phát tiếp tục củng cố vai trò đầu tàu trong chuỗi cung ứng công nghiệp Việt Nam.

Một trong những lợi thế cạnh tranh cốt lõi của KCN Thuận Đạo nằm ở vị trí chiến lược, kết nối trực tiếp giữa TP.HCM – Tây Ninh – Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời liên thông với Cảng Quốc tế Long An thông qua trục ĐT 830. Khoảng cách địa lý khoảng 30 km đến cảng được “rút ngắn” nhờ năng lực logistics thực tế, giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí vận chuyển và nâng cao hiệu quả vận hành – yếu tố then chốt trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng đòi hỏi tính linh hoạt.

Hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, nguồn năng lượng đa dạng cùng hệ thống quản lý chuyên nghiệp đã tạo nên môi trường đầu tư ổn định – nền tảng để các dự án quy mô lớn có thể phát triển dài hạn.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Văn Hẳn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho biết: “Tỉnh Tây Ninh hiện có trên 2.010 dự án FDI, với số vốn đăng ký trên 25,5 tỷ USD. Trong đó trên 3.141 dự án trong nước, với số vốn đăng ký khoảng trên 746 nghìn tỷ đồng. Riêng KCN Thuận Đạo mở rộng đã thu hút được 57 dự án đầu tư thứ cấp, trong đó có 27 dự án FDI và 30 dự án trong nước, với hơn 90% là vốn đầu tư FDI đến từ các tập đoàn kinh tế lớn thuộc các quốc gia, vùng lãnh thổ như: Hoa Kỳ, Đức, Hà Lan, Ý, Vương quốc Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Hồng Kông… Qua đó, góp phần giải quyết việc làm cho hàng chục ngàn lao động, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.”

Không dừng lại ở mô hình khu công nghiệp truyền thống, Dongtam Group đang từng bước chuyển dịch sang mô hình tích hợp “Cảng biển – Công nghiệp – Logistics – Đô thị”. Trọng tâm của chiến lược này là Khu Công nghiệp Cảng Quốc tế Long An quy mô 605 ha, thuộc tổ hợp phát triển tổng thể 1.935 ha.

Mô hình tích hợp này tạo ra lợi thế cạnh tranh rõ rệt khi kết nối trực tiếp sản xuất với hệ thống cảng biển và logistics, qua đó rút ngắn chuỗi cung ứng, tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả vận hành. Trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng ưu tiên các mô hình “all-in-one”, hệ sinh thái như vậy trở thành yếu tố then chốt để thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao.

Thực tế cho thấy, KCN Thuận Đạo giai đoạn 1 (113 ha) đã đạt tỷ lệ lấp đầy 100%, trong khi khu mở rộng 189 ha hiện cũng đạt trên 95%, tạo việc làm cho hơn 40.000 lao động. Sự xuất hiện của nhà máy Hòa Phát được kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, kéo theo các doanh nghiệp trong chuỗi giá trị từ sản xuất đến logistics.

Ở tầm nhìn dài hạn, dự án KCN Thuận Đạo 2 quy mô 461 ha – theo quy hoạch được Chính phủ phê duyệt – sẽ tiếp tục mở rộng không gian phát triển công nghiệp theo hướng xanh, công nghệ cao và bền vững.

Sự kiện khánh thành Nhà máy thép Hòa Phát Long An vì vậy không chỉ là cột mốc riêng lẻ của một doanh nghiệp, mà còn phản ánh rõ nét năng lực thu hút và dẫn dắt đầu tư của hệ sinh thái khu công nghiệp do Đồng Tâm phát triển. Trong bối cảnh Tây Ninh đang định hình vai trò là trung tâm kết nối công nghiệp – logistics mới của khu vực, những dự án quy mô lớn như Hòa Phát chính là động lực thúc đẩy quá trình chuyển dịch này.