Thái Lan: 23 hành khách bị máy bay “bỏ quên”

Bangkok đưa tin truyền thông Thái Lan ngày 29/1 đưa tin Cơ quan quản lý hàng không nước này đã yêu cầu hãng hàng không giá rẻ Thai AirAsia giải thích lý do 23 hành khách bị bỏ lại trên chuyến bay FD3116 từ Don Mueang (Bangkok) đến Hat Yai (Songkhla), khiến máy bay phải quay trở lại và gây ra sự chậm trễ hơn 30 phút.

Cơ quan Hàng không dân dụng Thái Lan (CAAT) cho biết họ đã nắm được sự cố liên quan đến chuyến bay FD3116 của Thai AirAsia trên tuyến Don Mueang-Hat Yai vào ngày 17/1, trong đó hành khách bị bỏ lại trong quá trình chuyển tiếp giữa nhà ga và máy bay, khiến chuyến bay khởi hành muộn hơn so với dự kiến.

CAAT cho biết họ đã triệu tập hãng hàng không để làm rõ các tình tiết xung quanh sự cố, đặc biệt tập trung vào sự phối hợp và liên lạc giữa các nhân viên mặt đất, cũng như các thủ tục xác minh tất cả hành khách đã lên máy bay trước khi khởi hành.

Cơ quan quản lý cho biết họ sẽ đánh giá xem việc xử lý vụ việc có tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn và dịch vụ hành khách cần thiết hay không.

Trước đó, Thai AirAsia đã đưa ra lời giải thích riêng, cho biết chuyến bay FD3116 dự kiến khởi hành từ sân bay Don Mueang (DMK) lúc 7h10 và đến sân bay Hat Yai (HDY) lúc 8h45, chở 136 hành khách.

Hãng hàng không cho biết kiểm tra đã phát hiện lỗi phối hợp và liên lạc giữa các nhân viên trước khi khởi hành ảnh hưởng đến việc kiểm đếm hành khách.

Để đảm bảo tất cả hành khách được lên máy bay như dự định, cơ trưởng đã quyết định quay lại cho những hành khách còn lại lên máy bay, dẫn đến sự chậm trễ khoảng 36 phút.

Thai AirAsia xin lỗi về sự bất tiện, cho biết đã tiến hành điều tra nội bộ đối với các nhân viên liên quan và đã có hành động phù hợp với quy định của công ty, đồng thời cam kết sẽ tăng cường các biện pháp giám sát để ngăn chặn sự việc tương tự tái diễn.