“Thành phố bao điều lạ” của Hồ Huy Sơn có gì lạ?

(Ngày Nay) - Bước sang năm thứ 17 sống và làm việc ở Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, nhà thơ Hồ Huy Sơn bày tỏ niềm hạnh phúc khi ra mắt tập thơ thiếu nhi mới “Thành phố bao điều lạ” tràn đầy cảm xúc và hình ảnh tri ân “quê hương thứ hai” của anh.

Thành phố bao điều lạ (NXB Phụ Nữ Việt Nam & Công ty CP Sách và văn phòng phẩm Trần Lê ấn hành) dày 80 trang khổ 18x20cm in màu toàn bộ với nhiều tranh minh họa đẹp mắt, ngộ nghĩnh, gần gũi bạn đọc thiếu nhi do họa sĩ Lạc An vẽ.

Nhà thơ Hồ Huy Sơn chia sẻ: “Hơn 300 năm nay, vùng đất Sài Gòn - TPHCM với sự bao dung, hào sảng và nghĩa tình, đã đón nhận, nuôi dưỡng và chắp cánh cho biết bao ước mơ của những người nhập cư đến sống, học tập và làm việc. Với tôi, Sài Gòn - TPHCM vẫn là vùng đất tôi mang ơn khi đã bao dung và mang đến cho tôi nhiều cơ hội trong cuộc sống cũng như trong văn chương. Vào trường hợp của mình, tôi nghĩ ai cũng sẽ mong muốn được viết gì đó về Sài Gòn, để nói lên tiếng lòng dành cho vùng đất mà mình mang nợ”.

Với tập thơ lần này, Hồ Huy Sơn mong các độc giả “ở bất cứ lứa tuổi nào” cũng có thể tạm gác lại những bộn bề lo nghĩ để cùng anh “bước lên hành trình thăm thú Sài Gòn - TPHCM với rất nhiều điều thú vị, vừa thân quen vừa mới lạ, được soi chiếu bằng cái nhìn trong trẻo, hồn nhiên”.

Thật vậy, những vần thơ trong trẻo và dí dỏm của nhà thơ Hồ Huy Sơn phác họa bức tranh về một thành phố đang thay da đổi thịt phát triển lớn mạnh từng ngày. Đó là đô thị vừa bình dị, thân thương, vừa đông vui, náo nhiệt, được thể hiện chủ yếu qua thể thơ với những câu ngắn, nhịp thơ nhanh như cuộc sống thường ngày của thành phố này.

Nhiều hình ảnh được tác giả thể hiện bằng thơ với ánh mắt lãng mạn như trong bài Hoa chò nâu (trang 20):

Rào rào rào

Hai cánh mỏng

Như chong chóng

Mà tài sao!

Từ trên cao

Hoa bay xuống

Như chim lượn

Như bướm bay.

Lại xoay xoay

Như đang múa

Thêm vòng nữa

Xoay liên hồi…

Chò nâu ơi

Giỏi lắm nhé

Lọc không khí

Còn cho hoa.

Ai đi xa

Lòng cũng nhớ

Như mắc nợ

Với Sài Gòn…

Với bài thơ Bình trà đá trong sách (trang 7), Hồ Huy Sơn ghi nhận về “trà đá nghĩa tình” góp phần phản ánh tinh thần đùm bọc của người dân:

Bình trà đá

Dưới bóng cây

Ai qua đây

Xin mời ghé!

Mở thật khẽ

Cho nước vào

Coi chừng trào

Lấy vừa đủ!

Người trên phố

Cùng lại, qua

Gặp bình trà

Thì mừng rỡ.

Trưa nắng đổ

Mồ hôi rơi

Nào xin mời

Dùng trà đá!

Ôi yêu quá

Thật thảo thơm

Khắp Sài Gòn

Đâu cũng có!

Trà miễn phí

Xin mời dùng

Uống tấm lòng

Cho thật mát!

Bốn mươi bài thơ trong tập thơ Thành phố bao điều lạ được viết từ tình yêu và ký ức với một vùng đất, mang theo bao câu chuyện ý nghĩa, nhiều nét văn hóa đặc trưng của TPHCM nói riêng và vùng Nam Bộ nói chung. Những vần thơ góp phần giúp cho bạn đọc thêm cảm nhận phong phú về “hồn phố, tình người”, từ đó thêm yêu thành phố văn minh, nghĩa tình, thêm yêu quê hương, xứ sở thân thương.

Nhà thơ Hồ Huy Sơn sinh năm 1985 tại Nghệ An, đang sống và làm việc tại TPHCM. Anh có nhiều tác phẩm đã xuất bản dành cho thiếu nhi từ năm 2007, gần nhất có các tập thơ Những ngọn đèn thơm, Mùa hè ra biển, Trái tim của đảo và Thành phố bao điều lạ vừa được ấn hành.

Thơ HỒ HUY SƠN

Hàng me góc phố

Lít nha lít nhít Những lá me non Như bầy trẻ con Đan dày xúm xít

Ngày qua tháng lại Đứng bên vỉa hè Làm nhà cho ve Vòm xanh náo nức

Trưa em tan học Đi dưới phố đông Me ơi biết không Trời xanh rợp mát

Còn đây khúc hát “Có từ bao giờ Hàng me xanh ngát Mà nay đứng đó Cho em làm thơ”[1]

Đến thật bất ngờ Cơn mưa rơi vội Lá me bối rối Thành mưa màu xanh

Một vùng trong lành Chảy theo đời phố Hàng me góc nhớ Sài Gòn biết không!

([1] Thơ Nguyễn Nhật Ánh) 30/10/2024