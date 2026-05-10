“Thành phố bao điều lạ” của Hồ Huy Sơn có gì lạ?

Thành phố bao điều lạ (NXB Phụ Nữ Việt Nam & Công ty CP Sách và văn phòng phẩm Trần Lê ấn hành) dày 80 trang khổ 18x20cm in màu toàn bộ với nhiều tranh minh họa đẹp mắt, ngộ nghĩnh, gần gũi bạn đọc thiếu nhi do họa sĩ Lạc An vẽ.
Nhà thơ Hồ Huy Sơn chia sẻ: “Hơn 300 năm nay, vùng đất Sài Gòn - TPHCM với sự bao dung, hào sảng và nghĩa tình, đã đón nhận, nuôi dưỡng và chắp cánh cho biết bao ước mơ của những người nhập cư đến sống, học tập và làm việc. Với tôi, Sài Gòn - TPHCM vẫn là vùng đất tôi mang ơn khi đã bao dung và mang đến cho tôi nhiều cơ hội trong cuộc sống cũng như trong văn chương. Vào trường hợp của mình, tôi nghĩ ai cũng sẽ mong muốn được viết gì đó về Sài Gòn, để nói lên tiếng lòng dành cho vùng đất mà mình mang nợ”.
Nhà thơ Hồ Huy Sơn sinh năm 1985 tại Nghệ An
Với tập thơ lần này, Hồ Huy Sơn mong các độc giả “ở bất cứ lứa tuổi nào” cũng có thể tạm gác lại những bộn bề lo nghĩ để cùng anh “bước lên hành trình thăm thú Sài Gòn - TPHCM với rất nhiều điều thú vị, vừa thân quen vừa mới lạ, được soi chiếu bằng cái nhìn trong trẻo, hồn nhiên”.
Thật vậy, những vần thơ trong trẻo và dí dỏm của nhà thơ Hồ Huy Sơn phác họa bức tranh về một thành phố đang thay da đổi thịt phát triển lớn mạnh từng ngày. Đó là đô thị vừa bình dị, thân thương, vừa đông vui, náo nhiệt, được thể hiện chủ yếu qua thể thơ với những câu ngắn, nhịp thơ nhanh như cuộc sống thường ngày của thành phố này.
Nhiều hình ảnh được tác giả thể hiện bằng thơ với ánh mắt lãng mạn như trong bài Hoa chò nâu (trang 20):
Rào rào rào
Hai cánh mỏng
Như chong chóng
Mà tài sao!
Từ trên cao
Hoa bay xuống
Như chim lượn
Như bướm bay.
Lại xoay xoay
Như đang múa
Thêm vòng nữa
Xoay liên hồi…
Chò nâu ơi
Giỏi lắm nhé
Lọc không khí
Còn cho hoa.
Ai đi xa
Lòng cũng nhớ
Như mắc nợ
Với Sài Gòn…
Đô thị Sài Gòn - TPHCM hiện lên trong thơ Hồ Huy Sơn vừa bình dị, thân thương, vừa đông vui, náo nhiệt
Với bài thơ Bình trà đá trong sách (trang 7), Hồ Huy Sơn ghi nhận về “trà đá nghĩa tình” góp phần phản ánh tinh thần đùm bọc của người dân:
Bình trà đá
Dưới bóng cây
Ai qua đây
Xin mời ghé!
Mở thật khẽ
Cho nước vào
Coi chừng trào
Lấy vừa đủ!
Người trên phố
Cùng lại, qua
Gặp bình trà
Thì mừng rỡ.
Trưa nắng đổ
Mồ hôi rơi
Nào xin mời
Dùng trà đá!
Ôi yêu quá
Thật thảo thơm
Khắp Sài Gòn
Đâu cũng có!
Trà miễn phí
Xin mời dùng
Uống tấm lòng
Cho thật mát!
Bốn mươi bài thơ trong tập thơ Thành phố bao điều lạ được viết từ tình yêu và ký ức với một vùng đất, mang theo bao câu chuyện ý nghĩa, nhiều nét văn hóa đặc trưng của TPHCM nói riêng và vùng Nam Bộ nói chung. Những vần thơ góp phần giúp cho bạn đọc thêm cảm nhận phong phú về “hồn phố, tình người”, từ đó thêm yêu thành phố văn minh, nghĩa tình, thêm yêu quê hương, xứ sở thân thương.
Nhà thơ Hồ Huy Sơn sinh năm 1985 tại Nghệ An, đang sống và làm việc tại TPHCM. Anh có nhiều tác phẩm đã xuất bản dành cho thiếu nhi từ năm 2007, gần nhất có các tập thơ Những ngọn đèn thơm, Mùa hè ra biển, Trái tim của đảo và Thành phố bao điều lạ vừa được ấn hành.
Thơ HỒ HUY SƠN
Hàng me góc phố
Lít nha lít nhít
Những lá me non
Như bầy trẻ con
Đan dày xúm xít
Ngày qua tháng lại
Đứng bên vỉa hè
Làm nhà cho ve
Vòm xanh náo nức
Trưa em tan học
Đi dưới phố đông
Me ơi biết không
Trời xanh rợp mát
Còn đây khúc hát
“Có từ bao giờ
Hàng me xanh ngát
Mà nay đứng đó
Cho em làm thơ”[1]
Đến thật bất ngờ
Cơn mưa rơi vội
Lá me bối rối
Thành mưa màu xanh
Một vùng trong lành
Chảy theo đời phố
Hàng me góc nhớ
Sài Gòn biết không!
([1] Thơ Nguyễn Nhật Ánh)
30/10/2024