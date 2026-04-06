Hơn 63% người dân TP. HCM khám tầm soát phát hiện có vấn đề sức khoẻ

(Ngày Nay) - Ngày 6/4, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, kết quả khám tầm soát tại 64 điểm khám bệnh diễn ra trong ngày 5/4 đã ghi nhận có 13.799 người dân tham gia. Trong số đó, 8.784 trường hợp (chiếm 63,7%) được ghi nhận có vấn đề sức khỏe cần theo dõi hoặc can thiệp y tế. Kết quả này cho thấy ý nghĩa thiết thực của hoạt động tầm soát trong phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn từ cộng đồng.
Cụ thể, trong 8.784 trường hợp phát hiện có vấn đề sức khoẻ thì có 4.206 trường hợp cần được tiếp tục theo dõi, quản lý tại trạm y tế và 4.578 trường hợp cần được chuyển tuyến để tiếp tục chẩn đoán và điều trị chuyên sâu, trong đó nhóm bệnh mạn tính không lây nhiễm chiếm tỷ trọng lớn nhất với 7.642 lượt khám. Có 3.434 trường hợp trong số đó cần theo dõi tại tuyến y tế cơ sở và 2.904 trường hợp cần chuyển tuyến. Với 1.180 lượt tầm soát ung thư, các bác sĩ phát hiện 341 trường hợp cần chuyển tuyến để chẩn đoán và điều trị chuyên sâu. Trong ngày 5/4, các đơn vị thực hiện 877 lượt khám các bệnh lý về mắt và ghi nhận 464 trường hợp cần can thiệp chuyên biệt.

Ở nhóm tầm soát bệnh lý tim mạch, các bác sĩ đã thực hiện 1.079 lượt khám, trong đó có 86 trường hợp được chỉ định chuyển tuyến. Nhóm tầm soát bệnh lý phụ khoa có 839 lượt khám, phát hiện 310 trường hợp cần điều trị chuyên sâu. Các chuyên khoa khác như: da liễu, tiêu hóa, hô hấp, tâm thần và răng hàm mặt cũng ghi nhận số lượng phát hiện đáng kể. Với những trường hợp phát hiện bệnh lý, tuỳ vào tình trạng bệnh, các y bác sĩ đã hướng dẫn người dân theo dõi tại trạm y tế hoặc hẹn chuyển tuyến để đánh giá chuyên sâu hơn.

Dự kiến trong ngày 6-7/4, một số điểm khám bệnh, tầm soát miễn phí cho người cao tuổi và học sinh vẫn tiếp tục được triển khai.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, việc người dân hào hứng tham gia khám ở các điểm khám tầm soát bệnh cho thấy công tác tổ chức điểm khám, tầm soát bệnh ngay tại trạm y tế đang đáp ứng đúng nhu cầu chăm sóc sức khỏe thiết thực của người dân. Theo kế hoạch, thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục mở rộng đối tượng được khám, tầm soát bệnh miễn phí đến toàn dân và địa điểm khám bệnh cũng được gia tăng số lượng với sự tham gia của các đơn vị y tế tư nhân. Người dân cũng không cần phải đến cơ sở y tế tại nơi cư trú mới được khám mà có thể khám bệnh ở bất cứ điểm khám nào thuận tiện nhất.

