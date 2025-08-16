Thủ tướng: Quyết tâm hoàn thành 100.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2025

(Ngày Nay) - Sáng 16/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc sơ kết việc thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội 7 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ các tháng còn lại của năm 2025 để đạt mục tiêu xây dựng 100 ngàn căn hộ nhà ở xã hội trong năm nay; cũng như thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội những năm tiếp theo.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố. Dự hội nghị có: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; các Bộ trưởng, lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố.

Mở đầu hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, xuyên suốt quá trình phát triển nhanh và bền vững đất nước, Đảng, Nhà nước xác định không hy sinh công bằng tiến bộ xã hội, an sinh xã hội, môi trường để lấy tăng trưởng đơn thuần. Quan điểm đó đang được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, địa phương thực hiện rất tốt, nhằm không để ai bị thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu chỗ ở, thiếu chỗ khám chữa bệnh, thiếu nơi học tập. Điều đó đã được chứng minh, nhất là trong dịch bệnh, thiên tai, hoạn nạn…

Trong đó, việc đảm bảo mỗi người dân đều có chỗ ở để an cư, lạc nghiệp là vấn đề lớn. Cùng với sự đầu tư của Nhà nước, với phương châm ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều, ai có gì góp nấy, đến nay, chúng ta đã hoàn thành giải quyết nhà ở cho người có công với cách mạng và đang thực hiện hiệu quả việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước; hoàn thành sớm hơn 5 năm so với mục tiêu ban đầu.

Đây cũng là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ, mà là mệnh lệnh từ trái tim, tình dân tộc, nghĩa đồng bào, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 – 2030 và gần đây bổ sung thêm đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức khó khăn về nhà ở, trong đó trong năm 2025 phải xây dựng 100 ngàn căn.

Nhấn mạnh ý nghĩa sâu sắc của việc phát triển nhà ở xã hội, Thủ tướng Chính phủ cho biết, đầu tư cho nhà ở xã hội là đầu tư cho phát triển; phát triển nhà ở xã hội góp phần phát triển kinh tế - xã hội; mang lại mái ấm tình thương cho mỗi người gặp khó khăn…

Thủ tướng cho biết, tại Quyết định số 444/QĐ-TTg ngày 27/2/2025, Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu số căn hộ các địa phương phải hoàn thành giai đoạn 2025 - 2030 là 995.445 căn hộ; trong đó năm 2025 là 100.275 căn hộ.

Đến nay, Chính phủ đã ban hành 2 Nghị quyết; 12 chỉ thị, quyết định, công điện và tổ chức 2 hội nghị thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội; trình Quốc hội ban hành Nghị quyết tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn về thể chế phát triển nhà ở xã hội, đồng thời ban hành Nghị quyết của Chính phủ quy định chi tiết thực hiện Nghị quyết của Quốc hội.

Theo Thủ tướng, đến nay, cả nước có 692 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 633.559 căn. Trong đó, 146 dự án hoàn thành, quy mô 103.717 căn; 144 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai với quy mô 127.261 căn; 402 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô 402.581 căn. Như vậy, số lượng dự án đã hoàn thành, khởi công, chấp thuận chủ trương đầu tư đến năm 2025 đạt 59,6% so với chỉ tiêu đặt ra tại Đề án là đầu tư xây dựng khoảng 1.062.200 căn hộ nhà ở xã hội đến năm 2030.

Cho rằng, kết quả ban đầu là đáng khích lệ, song để hoàn thành mục tiêu của đề án, trong đó ngay trong năm 2025 hoàn thành xây dựng 100 ngàn căn hộ nhà ở xã hội còn nhiều việc phải làm, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đại biểu dự hội nghị thẳng thắn, nghiêm túc, cầu thị, thảo luận, đánh giá tình hình, kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế, bài học kinh nghiệm, nhất là về hoàn thiện thể chế, phương pháp tổ chức thực hiện, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, huy động nguồn lực và sự tham gia của toàn xã hội vào việc xây dựng nhà ở xã hội.

Chia sẻ mô hình khu nhà ở xã hội tại đô thị mới An Vân Dương của thành phố Huế, Thủ tướng Chính phủ lưu ý việc xây dựng nhà ở xã hội phải đa dạng phân khúc, đa dạng hình thức mua, thuê mua; nhà ở xã hội phải đảm bảo các hạ tầng thiết yếu về giao thông, điện, viễn thông, cấp thoát nước, vệ sinh môi trường, hạ tầng văn hóa, y tế, giáo dục…