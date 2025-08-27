Thủ tướng: Triển khai Nghị quyết 59 với tinh thần thống nhất, đồng bộ, hiệu quả

(Ngày Nay) - Thủ tướng yêu cầu thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai Nghị quyết 59, nhất là các nội dung về tư duy mới, cách tiếp cận mới và phương cách triển khai hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Ngày 26/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế (Ban Chỉ đạo quốc gia) và Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị chủ trì hội nghị ra mắt Ban Chỉ đạo và đánh giá tình hình triển khai hội nhập quốc tế thời gian qua, phương hướng, nhiệm vụ hội nhập quốc tế thời gian tới.

Dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo bộ, ngành, cơ quan Trung ương và một số tỉnh, thành phố là thành viên Ban Chỉ đạo.

Hội nghị đã nghe công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế và thực hiện Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị, Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và ra mắt Ban Chỉ đạo.

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cho biết, trước đây đã có Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế, sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 59-NQ/TW về về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chính phủ có Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo để thực hiện các nhiệm vụ như trước đây đồng thời thực hiện Nghị quyết 59-NQ/TW.

Thủ tướng yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo phát huy cao nhất tinh thần, trách nhiệm trên cương vị công tác của mình, góp phần để Ban Chỉ đạo đạt được các mục tiêu, yêu cầu của các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hội nhập quốc tế.

Thủ tướng biểu dương Bộ Ngoại giao đã khẩn trương tham mưu xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện thực hiện Nghị quyết 59-NQ/TW, xây dựng để trình Quốc hội nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc biệt, thúc đẩy thực hiện Nghị quyết 59-NQ/TW.

Đánh giá về kết quả của công tác hội nhập quốc tế và triển khai Nghị quyết số 59 thời gian qua, Thủ tướng cho rằng, hội nhập quốc tế đã góp phần quan trọng củng cố môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, nhất là trong bối cảnh quốc tế nhiều bất ổn, bất định và phức tạp như hiện nay.

Thủ tướng nêu rõ: Sau khi ban hành Nghị quyết 59, chúng ta đã tiếp tục mở rộng và nâng cấp mạng lưới các đối tác, làm sâu sắc quan hệ song phương và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, củng cố tin cậy chính trị và đan xen lợi ích ngày càng chặt chẽ với các nước; đưa tổng số đối tác mà nước ta có quan hệ từ Đối tác toàn diện trở lên lên con số 38.

Hội nhập quốc tế đã thực sự trở thành một động lực quan trọng để nâng cao nội lực, phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển đất nước. Dù kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại, phát sinh nhiều yếu tố khó lường, nước ta vẫn đạt tốc độ tăng trưởng cao; tăng trưởng GDP trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt 7,52%; tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 7 tháng đầu năm 2025 đạt trên 514 tỷ USD.

Tổng vốn FDI đăng ký và thực hiện 7 tháng đầu năm 2025 lần lượt đạt 24,1 tỷ USD và 13,6 tỷ USD, nằm trong nhóm 15 nước đang phát triển thu hút FDI cao nhất thế giới.

Theo Thủ tướng Chính phủ, hội nhập quốc tế đã tạo động lực để đẩy nhanh việc hoàn thiện thể chế trong nước, cụ thể hóa các cam kết, thỏa thuận quốc tế đã ký kết, giúp nâng cao vị thế, vai trò và tiếng nói của Việt Nam trên trường quốc tế.

Hội nhập quốc tế đã huy động được sự vào cuộc ngày càng tích cực, chủ động của tất cả các ban, bộ, ngành, địa phương.

Trên nền tảng của những kết quả đã đạt được và đánh giá khó khăn, thách thức, tồn tại, hạn chế, Thủ tướng quán triệt 3 bài học kinh nghiệm cho việc triển khai hội nhập quốc tế thời gian tới. Đó là: Kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại; “hiệp đồng tác chiến” giữa các trụ cột đối ngoại và các trụ cột hội nhập quốc tế; phát triển con người là nhân tố then chốt bảo đảm hội nhập quốc tế thành công.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 59, nhất là các nội dung về tư duy mới, cách tiếp cận mới và phương cách triển khai của hội nhập quốc tế trong tình hình mới; khẩn trương hoàn thành xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt thực hiện hội nhập quốc tế.

Chỉ đạo khẩn trương xây dựng Kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế trong năm nay và cho cả giai đoạn 2026-2030, Thủ tướng chỉ rõ, Cơ quan thường trực của các Ban Chỉ đạo liên ngành là Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương và Bộ Nội vụ, khẩn trương phối hợp với các thành viên của Ban Chỉ đạo để xây dựng các kế hoạch công tác cụ thể trong phạm vi lĩnh vực phụ trách.

Kế hoạch công tác phải bám sát với các nhiệm vụ đã đề ra trong Chương trình hành động của Chính phủ cũng như Kế hoạch hành động mà từng bộ, cơ quan, địa phương đã xây dựng để triển khai Nghị quyết 59, với tinh thần chung là phải “thống nhất,” “đồng bộ” và nhấn mạnh vào “hiệu quả."

Lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương trong Ban Chỉ đạo nâng cao tính chủ động trong nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược để kịp thời nhận diện các vấn đề phát sinh, xu hướng mới nổi lên trong hội nhập quốc tế, để từ đó tham mưu cho Ban Chỉ đạo và Lãnh đạo Đảng, Nhà nước có các biện pháp ứng phó kịp thời, đảm bảo lợi ích quốc gia-dân tộc.

Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh các vấn đề vướng mắc, khó khăn vượt thẩm quyền, các đơn vị báo cáo ngay để Ban Chỉ đạo giải quyết.

Lưu ý, đẩy mạnh công tác triển khai và chuẩn bị tổ chức hoạt động hội nhập quốc tế lớn đã đề ra theo kế hoạch, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ, trước mắt, trong năm nay, chuẩn bị tốt cho việc tổ chức Lễ ký kết Công ước chống tội phạm mạng của Liên hợp quốc tại Hà Nội vào tháng 10; khẩn trương hoàn thiện bộ máy tổ chức Năm APEC 2027; bảo đảm tham dự thành công của Lãnh đạo cấp cao ta tại các sự kiện đa phương lớn từ nay đến cuối năm, trong đó có Đại hội đồng Liên hợp quốc, cấp cao ASEAN, APEC, G20 mở rộng...

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh việc triển khai các cam kết, thỏa thuận đã ký trong các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo cấp cao.

Thủ tướng cho biết, từ đầu năm đến nay, trong dịp lãnh đạo cấp cao của nước ta tham gia các hoạt động đối ngoại đã ký kết, tham gia 267 cam kết, thỏa thuận quốc tế, gấp đôi so với số lượng cam kết, thỏa thuận của năm 2024.

“Đây là trách nhiệm lớn mà chúng ta phải hoàn thành để giữ chữ “tín” với bạn bè quốc tế, thực sự khẳng định Việt Nam là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế,” Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng yêu cầu phát huy hơn nữa vai trò của cơ chế đôn đốc, rà soát triển khai các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ký kết trong dịp các hoạt động đối ngoại cấp cao; tích cực thúc đẩy các bộ, ngành, địa phương triển khai các cam kết, thỏa thuận, có ý thức cao hơn trong việc nhận diện và tháo gỡ các nút thắt, điểm nghẽn trong thực thi cam kết quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ đặt ra cho năm 2025 và thời gian tới đối với Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế là rất nặng nề, vô cùng thử thách nhưng cũng rất vẻ vang.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng, các bộ, ngành, địa phương, thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục phát huy tinh thần "đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện; đã làm, đã thực hiện là phải có hiệu quả," "chỉ bàn làm, không bàn lùi"; cùng phấn đấu, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để đưa hội nhập quốc tế thực sự trở thành nhiệm vụ của toàn thể hệ thống chính trị, theo đúng tinh thần thần mà Nghị quyết 59 đã đề ra “hội nhập quốc tế phải là sự nghiệp của toàn dân.”

Trong đó người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, là động lực, lực lượng chủ công và đối tượng chính thụ hưởng các lợi ích của hội nhập quốc tế; để đất nước ta thực sự “vươn mình trong hội nhập quốc tế,” vững bước tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, nhân dân được ấm no, hạnh phúc.