Thủ tướng: Tự hào về những người gieo mầm tri thức, nuôi dưỡng ước mơ

Chiều 15/11, nhân Kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2025), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt đại diện cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên toàn quốc năm 2025.

Cùng dự buổi gặp mặt có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long; nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan; đặc biệt có 60 nhà giáo là cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên đại diện cho 173 cá nhân tiêu biểu được vinh danh năm 2025.

Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, những thầy cô giáo tham dự buổi gặp mặt đến từ mọi cấp học, mọi vùng miền, từ đô thị hiện đại đến vùng sâu, vùng xa, hải đảo xa xôi. Mỗi thầy cô là một câu chuyện đẹp về lòng yêu nghề, nghị lực vượt khó, và sự sáng tạo không ngừng.

Dù là người cống hiến trọn đời cho bục giảng, tiên phong trong chuyển đổi số hay thầm lặng dìu dắt học trò yếu thế, các thầy cô là những tấm gương sáng về đạo đức, nhân cách, là nhân tố nòng cốt trong các phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo", góp phần bồi đắp niềm tin và khơi dậy lòng tự hào về hình ảnh cao quý và nhân văn của nhà giáo.

Tại buổi gặp mặt, đại diện các nhà giáo bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ luôn quan tâm, cổ vũ đối với sự nghiệp giáo dục; cũng như luôn lắng nghe các ý kiến, đề xuất và trực tiếp trao đổi với đại diện nhà giáo, thể hiện sự coi trọng vai trò của người thầy, tạo thêm động lực to lớn cho toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao phó.

Chia sẻ về tình yêu nghề, kinh nghiệm, nỗ lực vì học trò thân yêu, vì nền giáo dục nước nhà, các nhà giáo cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước chỉ đạo triển khai hiệu quả hơn, để các chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng, Nhà nước như: Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục; Kết luận 91 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 29, Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, đặc biệt là Luật Nhà giáo... thực sự đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực.

Các đại biểu cũng mong muốn, quan tâm, hỗ trợ đào tạo đạt chuẩn cho giáo viên mầm non, nhất là tại vùng sâu, vùng xa; có chế độ cho nhân viên dinh dưỡng tại các trường mầm non; đầu tư ứng dụng khoa học, công nghệ trong các nhà trường; có các cơ chế đặc thù đối với một số ngành đào tạo quan trọng, ưu tiên, chiến lược; có chính sách bình đẳng hơn giữa khu vực giáo dục công và khu vực giáo dục tư...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gửi lời tri ân sâu sắc tới toàn thể các thế hệ nhà giáo, các thầy, các cô trên khắp mọi miền Tổ quốc, đã luôn tâm huyết, ngày đêm cống hiến cho sự nghiệp “trồng người” vẻ vang và cao quý của dân tộc ta.

Nêu rõ truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, quý trọng hiền tài là những giá trị nhân văn sâu sắc của dân tộc ta qua những câu ca dao, tục ngữ: “Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy. Nghĩ sao cho bõ những ngày ước ao”; “Con ơi nhớ lấy câu này - Ơn cha, nghĩa mẹ, công thầy chớ quên,” Thủ tướng Chính phủ cho biết, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vai trò của thầy cô giáo đối với giáo dục thế hệ trẻ; Người nhấn mạnh: “Không có thầy giáo thì không có giáo dục. Không có giáo dục, không có cán bộ thì không nói gì đến kinh tế văn hóa,” “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu.”

Thủ tướng Chính phủ khẳng định, Đảng, Nhà nước ta luôn coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu; giáo dục và đào tạo hình thành nên “Đức-Trí-Thể-Mỹ” của con người; nguồn lực con người là nhân tố quyết định sự thành bại của một quốc gia và của quá trình phát triển nhanh, bền vững của đất nước; đầu tư cho con người là đầu tư cho phát triển.

Theo Thủ tướng Chính phủ, để đạt được 2 mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước, Bộ Chính trị đã ban hành các nhiều Nghị quyết chiến lược để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, trong đó, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách, giải pháp tạo đột phá phát triển giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và tập trung chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện.

Qua những chia sẻ chân thành, xúc động của các thầy, cô về chuyện đời, chuyện nghề, Thủ tướng Chính phủ trân trọng biết ơn những nhà giáo có nhiều thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo; là những hạt nhân nòng cốt lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới học sinh; thực sự là những tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo, tận tâm, tận hiến cho sự nghiệp "trồng người."

Thủ tướng bày tỏ niềm tự hào, các thầy cô đã nỗ lực hết sức mình để đóng góp, cống hiến, hy sinh thầm lặng “gieo mầm tri thức, nuôi dưỡng ước mơ, khơi dậy đam mê, khơi nguồn sáng tạo, xây nền tương lai” cho bao thế hệ học trò; không chỉ có trách nhiệm truyền đạt kiến thức, mà còn là người đồng hành, giúp các em khám phá thế giới và tìm ra những giá trị sống. Đối với mỗi thầy cô giáo, nghề dạy học không chỉ đơn thuần là công việc mà còn là niềm đam mê và sứ mệnh thiêng liêng.

Điểm tên nhiều thầy, cô giáo không những làm tốt công tác chuyên môn, quản lý, mà còn tích cực nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, áp dụng vào thực tiễn để nâng cao chất lượng dạy và học, công bố nhiều bài báo khoa học, đoạt nhiều giải thưởng quốc tế cao quý; tích cực tham gia hoạt động xã hội, thiện nguyện, vì học trò và cộng đồng, Thủ tướng Chính phủ cũng tự hào khi có những thầy cô vừa làm tốt công tác giảng dạy trên lớp, vừa hướng dẫn, đào tạo nhiều học sinh giỏi, tham gia và đoạt được nhiều giải thưởng quốc tế, góp phần làm rạng danh giáo dục nước nhà, thể hiện bản lĩnh, tài năng, trí tuệ của học sinh Việt Nam; cũng như những thầy, cô giáo bền bỉ băng suối, vượt đèo, gác lại nỗi nhớ nhà, nhớ người thân, quyết “gùi con chữ” lên vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu không mệt mỏi, sự hy sinh thầm lặng, cống hiến hết sức mình của đội ngũ nhà giáo nói riêng và toàn ngành giáo dục và đào tạo nói chung, góp phần quan trọng thực hiện đột phá chiến lược về phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Để tiếp tục quyết liệt đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, hướng tới mục tiêu giáo dục và đào tạo Việt Nam đạt trình độ tiên tiến của khu vực châu Á vào năm 2030 và đạt trình độ tiên tiến của thế giới vào năm 2045 theo tinh thần Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị đồng chí Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ trưởng, Trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo; thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao, thực sự tạo đột phá về chất lượng giáo dục và đào tạo ở tất cả các cấp với phương châm “Lấy học sinh, sinh viên làm trung tâm, chủ thể - Thầy cô giáo là động lực, truyền cảm hứng - Nhà trường làm bệ đỡ - Gia đình là điểm tựa - Xã hội là nền tảng.”

Trong đó, quán triệt và triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về giáo dục và đào tạo, nhất là Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, Kết luận số 91-KL/TW ngày 12/8/2024 của Bộ Chính trị về thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, và Quyết định số 1705/QĐ-TTg ngày 31/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cùng với đó, tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời thể chế, cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục; kịp thời ban hành ngay các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành đối với 3 dự án Luật đang được trình Quốc hội thông qua, gồm: Luật sửa đổi một số điều của Luật Giáo dục, Luật giáo dục đại học (sửa đổi), Luật giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi); tổ chức triển khai hiệu quả Luật Nhà giáo; tổng kết, đánh giá toàn diện và điều chỉnh, hoàn thiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tập trung nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở tất cả các cấp học, đặc biệt là đào tạo đại học theo hướng thực chất, đi vào chiều sâu; tạo môi trường thuận lợi thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo, bảo đảm công bằng, bình đẳng giữa khu vực công và tư; thúc đẩy hợp tác công tư.

Tiếp tục rà soát, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục khuyết tật, giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm; thực hiện hiệu quả chính sách miễn và hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non và học sinh phổ thông.

Xây dựng trường, lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập gắn với xu hướng đô thị hóa, dịch chuyển dân số. Trong đó, lưu ý hoàn thành việc xây dựng 100 trường để bàn giao, đưa vào sử dụng trong tháng 8/2026; đồng thời nghiên cứu tiếp tục xây dựng 148 trường để đạt mục tiêu đến năm 2028, cả nước hoàn thành xây dựng 248 trường theo Thông báo kết luận số 81-TB/TW của Bộ Chính trị.

Bày tỏ sự quan tâm đến chăm lo đối với đội ngũ giáo viên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chú trọng xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung các chính sách, chế độ đãi ngộ phù hợp theo tinh thần Nghị quyết 71.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng, ban hành chính sách bảo đảm giáo viên được thụ hưởng mức lương tương xứng với công sức của mình, nhất là giáo viên mầm non, những người đang công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, các nhà giáo giảng dạy những ngành nghề nặng nhọc, độc hại...

Tập trung thực hiện việc tuyển dụng, cơ cấu lại đội ngũ giáo viên theo biên chế được giao, sớm khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ theo tinh thần: “Ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên.” Đẩy mạnh tuyển dụng, quản lý, sử dụng hiệu quả chỉ tiêu biên chế giáo viên được giao tại Quyết định số 72-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Đẩy mạnh phòng, chống bạo lực học đường, bảo vệ thầy cô giáo và học sinh, tăng cường phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong môi trường giáo dục. Kiên quyết chấn chỉnh tiêu cực trong giáo dục; duy trì môi trường tôn nghiêm giữa thầy và trò; thực hiện tốt phương châm "thầy ra thầy, trò ra trò" trên các mặt đạo đức, nhân cách, tri thức.

Nhắc lại lời cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng nói: “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý,” Thủ tướng Chính phủ mong muốn và tin tưởng, mỗi thầy giáo, mỗi cô giáo sẽ tiếp tục là tấm gương sáng về rèn đức-luyện tài, yêu nghề-yêu người; không ngừng học tập, tu dưỡng, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn; năng động, ứng dụng khoa học công nghệ, có cách tiếp cận mới trong dạy và học; để mỗi tiết học thực sự bổ ích và lý thú, để mỗi ngày học thực sự là ngày vui.

Ghi nhận các ý kiến của các nhà giáo và giao các bộ, cơ quan tổng hợp, giải quyết và đề xuất giải quyết; thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc toàn ngành giáo dục và đào tạo, toàn thể các thầy giáo, cô giáo luôn phát huy tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết với nghề, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, tiếp tục thực hiện sứ mệnh vinh quang, trọng trách vẻ vang “dạy chữ, dạy người,” góp phần quan trọng đưa đất nước ta vững bước phát triển trong kỷ nguyên mới.