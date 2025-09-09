Thủ tướng yêu cầu quán triệt '6 tăng cường' trong xây dựng, hoàn thiện pháp luật

(Ngày Nay) - Ngày 8/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9/2025 (phiên thứ nhất) để xem xét, cho ý kiến đối với 9 dự án luật chuẩn bị trình Quốc hội.

Dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Bộ trưởng, quyền Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo các bộ, cơ quan.

Tiếp nối chương trình phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8/2025 được tổ chức ngày 4/9, sau một ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao, Chính phủ đã xem xét, cho ý kiến đối với 9 dự án Luật quan trọng: Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật Công nghệ cao (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế; Luật sửa đổi, bổ sung 10 Luật liên quan đến an ninh trật tự; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung 15 Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; Luật Báo chí (sửa đổi).

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chính phủ tập trung triển khai quyết liệt công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế - một trong ba khâu đột phá chiến lược và là một trong các trụ cột quan trọng, tạo động lực mạnh mẽ đưa đất nước vững bước tiến vào trong kỷ nguyên mới. Trong đó, Chính phủ đã tổ chức 42 phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật, xem xét, cho ý kiến khoảng 80 hồ sơ dự án luật, nghị quyết.

Tháng 8 và tháng 9/2025, Chính phủ tiếp tục tập trung công tác xây dựng pháp luật, tổ chức các phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật để kịp thời hoàn thiện, trình Quốc hội khoảng 113 hồ sơ, tài liệu, tờ trình, báo cáo; trong đó có 47 dự án luật, nghị quyết tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến, phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao các Bộ: Công an, Ngoại giao, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan liên quan đã tích cực chuẩn bị các dự án luật và các tài liệu liên quan, nghiêm túc tiếp thu và giải trình; đánh giá cao ý kiến phát biểu rất tâm huyết, trách nhiệm, sát thực tiễn, có chất lượng của các thành viên Chính phủ và các đại biểu tham dự Phiên họp.

Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng chỉ đạo các cơ quan chủ trì soạn thảo khẩn trương hoàn thiện các dự án luật bảo đảm thực hiện đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 vào tháng 10/2025; các Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách quan tâm, trực tiếp chỉ đạo việc hoàn thiện các dự án luật nói trên; giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ các ý kiến, hoàn thiện, sớm trình ban hành Nghị quyết phiên họp để thống nhất triển khai.

Về một số quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về công tác thể chế thời gian tới, Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ưu tiên thời gian, tập trung nguồn lực, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện các dự án luật được xem xét, cho ý kiến tại Phiên họp này để trình Quốc hội bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu.

Cùng với đó, phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, nguồn lực, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật, chịu trách nhiệm chính về chất lượng chính sách pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của bộ, ngành mình. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội trong quá trình thẩm tra, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật theo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội.

Thủ tướng nhấn mạnh, trong quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật, phải bảo đảm luật phải thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tập trung rà soát các quy định pháp luật hiện hành nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật thông thoáng, với tư duy đổi mới, kiến tạo phát triển. Tiếp tục rà soát, có phương án xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc từ các kiến nghị, phản ánh đã thu nhận được, đặc biệt từ người dân, doanh nghiệp, địa phương.

Thủ tướng yêu cầu quán triệt tinh thần "6 tăng cường" gồm: (1) Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng; (2) Tăng cường lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến các chủ thể liên quan, các đối tượng tác động, các chuyên gia, nhà khoa học; (3) Tăng cường cắt giảm thủ tục hành chính, giảm thời gian, chi phí, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, rà soát, cắt giảm ít nhất 30% số lượng thủ tục hành chính, thời gian thực hiện và chi phí tuân thủ; (4) Tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi và kiểm tra giám sát; (5) Tăng cường phối hợp với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan trong hệ thống chính trị; (6) Tăng cường bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn.

Các hồ sơ, dự án luật sửa đổi, bổ sung cần làm rõ "6 sao": (1) Vì sao lược bỏ; (2) Vì sao hoàn thiện; (3) Vì sao bổ sung; (4) Vì sao cắt bỏ thủ tục; (5) Vì sao phân cấp, phân quyền; (6) Những vấn đề còn ý kiến khác nhau và những vấn đề khác cần báo cáo Chính phủ để cho ý kiến chỉ đạo.

Các hồ sơ dự án luật mới phải bảo đảm "6 phải": (1) Phải quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng; (2) Phải giải quyết được bài toán, vướng mắc trong thực tiễn; (3) Phải lắng nghe, tiếp thu ý kiến xác đáng của nhân dân, chuyên gia, nhà khoa học; (4) Phải đánh giá tác động chính sách; (5) Phải chặt chẽ về thủ tục, quy trình, quy định; (6) Phải bảo đảm nguồn lực để thực hiện, đi vào thực tiễn.

Thủ tướng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát và thiết kế công cụ kiểm tra, giám sát để ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực và trục lợi chính sách. Tăng cường truyền thông chính sách, tạo sự đồng thuận sâu rộng. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực xây dựng pháp luật với cơ chế, chính sách đãi ngộ xứng đáng, chú ý khen thưởng, động viên kịp thời, ưu tiên nguồn lực phát triển hạ tầng công nghệ, dữ liệu lớn, AI, trợ lý ảo… trong xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật.

"Cái gì đã chín, đã rõ, được thực tế chứng minh là đúng, đa số đồng tình, thuộc thẩm quyền của Quốc hội thì luật hóa; cái gì còn biến động, không thuộc thẩm quyền của Quốc hội thì xây dựng các nghị định của Chính phủ để điều chỉnh", Thủ tướng nêu rõ và yêu cầu cần tiếp tục tổ chức tốt công tác triển khai thi hành các luật, nghị quyết sau khi được Quốc hội thông qua, khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn.