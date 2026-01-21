Thua 0-3 trước U23 Trung Quốc, U23 Việt Nam sẽ đá trận tranh hạng ba gặp U23 Hàn Quốc

(Ngày Nay) - Trận đấu giữa U23 Việt Nam gặp U23 Trung Quốc tại AFC U23 Asian Cup 2026 trên Sân vận động Thành phố Thể thao Hoàng tử Abdullah Al-Faisal (Saudi Arabia) đã kết thúc với chiến thắng của các cầu thủ Trung Quốc.

Trận đấu nhận được sự quan tâm lớn từ các khán giả trong nước. Trên khắp các vùng miền, người hâm mộ dõi theo các cầu thủ của đội nhà qua màn hình tivi.

Kết quả trận đấu để lại niềm tiếc nuối không hề nhỏ. Tuy nhiên các cổ động viên vẫn hẹn nhau ở một cơ hội tiếp theo. Đó là trận tranh hạng Ba giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc sắp tới.

U23 Việt Nam đã thi đấu chắc chắn trong cả hiệp 1, nhưng bước sang hiệp 2, sau khi nhận bàn thua sớm từ phút 47, các cầu thủ của chúng ta đã không kiểm soát tốt thể trận và tiếp tục nhận bàn thua thứ 2 ở phút 52. Phút 75, Lý Đức nhận thẻ đỏ rời sân.

Thi đấu với 10 người, các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn dồn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng. Dù Huấn luyện viên Kim Sang Sik đã có những phương án thay người để tăng cường hàng tấn công, nhưng chúng ta đã không thể tìm thấy cơ hội ghi bàn. Phút 90+8, từ một tình huống phản công của đội bạn, U23 Việt Nam nhận thêm bàn thua thứ 3. Đây cũng là bàn thắng ấn định kết quả trận đấu.

Suốt từ đầu giải, các cầu thủ U23 Việt Nam đã thi đấu bản lĩnh, thăng hoa qua từng trận đấu, để lại nhiều dấu ấn đậm nét, như: Toàn thắng tại vòng bảng, vượt qua chủ nhà U23 Saudi Arabia, thắng kịch tính với tỉ số 3-2 trước U23 UAE ở tứ kết và lần thứ hai trong lịch sử lọt vào Top 4 đội mạnh nhất châu lục.

Tuy nhiên, trước một đối thủ có thể hình, thể lực và lối chơi “khó chịu” như U23 Trung Quốc, các học trò của Huấn luyện viên Kim Sang Sik đã không thể tạo ra sự kết nối và cơ hội cần thiết để ghi bàn. Dù không thể giành quyền vào chung kết như sự kỳ vọng của người hâm mộ, nhưng các cầu thủ U23 Việt Nam cũng đã chiến đấu đến những phút cuối cùng với tinh thần quả cảm.

Đánh giá về kết quả trận đấu, anh Phùng Chí Ninh (Đống Đa, Hà Nội) cho rằng, việc Hiểu Minh gặp chấn thương ngay từ hiệp 1 đã khiến hàng hậu vệ thi đấu rời rạc, thiếu gắn kết, xử lý tình huống không tốt. “Đội bạn rõ ràng đá hay hơn, thể lực cũng tốt hơn chúng ta, việc để thua tới 0-3 là kết quả của việc thi đấu thiếu người dẫn đến đánh mất thế trận. Dù thua trận, nhưng tôi vẫn rất tự hào về các cầu thủ U23 Việt Nam, các bạn đã thi đấu quên mình trước một đối thủ khá vượt trội. Còn một trận đấu tranh hạng ba gặp U23 Hàn Quốc, tôi sẽ xem và cổ vũ hết mình cho đội tuyển của chúng ta”, anh Ninh khẳng định.

Thua 0-3 trước U23 Trung Quốc, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ bước vào trận tranh hạng 3 gặp đội tuyển U23 Hàn Quốc vào lúc 22 giờ, ngày 23/1. Cùng ngày, trận bán kết đầu tiên giữa U23 Nhật Bản gặp U23 Hàn Quốc đã kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về phía các cầu thủ Nhật Bản.

Trận chung kết AFC U23 Asian Cup 2026 sẽ là cặp đấu giữa U23 Nhật Bản gặp U23 Trung Quốc, diễn ra vào lúc 22 giờ ngày 24/1.