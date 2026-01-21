Thua 0-3 trước U23 Trung Quốc, U23 Việt Nam sẽ đá trận tranh hạng ba gặp U23 Hàn Quốc

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Trận đấu giữa U23 Việt Nam gặp U23 Trung Quốc tại AFC U23 Asian Cup 2026 trên Sân vận động Thành phố Thể thao Hoàng tử Abdullah Al-Faisal (Saudi Arabia) đã kết thúc với chiến thắng của các cầu thủ Trung Quốc.
Thua 0-3 trước U23 Trung Quốc, U23 Việt Nam sẽ đá trận tranh hạng ba gặp U23 Hàn Quốc

Trận đấu nhận được sự quan tâm lớn từ các khán giả trong nước. Trên khắp các vùng miền, người hâm mộ dõi theo các cầu thủ của đội nhà qua màn hình tivi.

Kết quả trận đấu để lại niềm tiếc nuối không hề nhỏ. Tuy nhiên các cổ động viên vẫn hẹn nhau ở một cơ hội tiếp theo. Đó là trận tranh hạng Ba giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc sắp tới.

U23 Việt Nam đã thi đấu chắc chắn trong cả hiệp 1, nhưng bước sang hiệp 2, sau khi nhận bàn thua sớm từ phút 47, các cầu thủ của chúng ta đã không kiểm soát tốt thể trận và tiếp tục nhận bàn thua thứ 2 ở phút 52. Phút 75, Lý Đức nhận thẻ đỏ rời sân.

Thi đấu với 10 người, các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn dồn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng. Dù Huấn luyện viên Kim Sang Sik đã có những phương án thay người để tăng cường hàng tấn công, nhưng chúng ta đã không thể tìm thấy cơ hội ghi bàn. Phút 90+8, từ một tình huống phản công của đội bạn, U23 Việt Nam nhận thêm bàn thua thứ 3. Đây cũng là bàn thắng ấn định kết quả trận đấu.

Suốt từ đầu giải, các cầu thủ U23 Việt Nam đã thi đấu bản lĩnh, thăng hoa qua từng trận đấu, để lại nhiều dấu ấn đậm nét, như: Toàn thắng tại vòng bảng, vượt qua chủ nhà U23 Saudi Arabia, thắng kịch tính với tỉ số 3-2 trước U23 UAE ở tứ kết và lần thứ hai trong lịch sử lọt vào Top 4 đội mạnh nhất châu lục.

Tuy nhiên, trước một đối thủ có thể hình, thể lực và lối chơi “khó chịu” như U23 Trung Quốc, các học trò của Huấn luyện viên Kim Sang Sik đã không thể tạo ra sự kết nối và cơ hội cần thiết để ghi bàn. Dù không thể giành quyền vào chung kết như sự kỳ vọng của người hâm mộ, nhưng các cầu thủ U23 Việt Nam cũng đã chiến đấu đến những phút cuối cùng với tinh thần quả cảm.

Đánh giá về kết quả trận đấu, anh Phùng Chí Ninh (Đống Đa, Hà Nội) cho rằng, việc Hiểu Minh gặp chấn thương ngay từ hiệp 1 đã khiến hàng hậu vệ thi đấu rời rạc, thiếu gắn kết, xử lý tình huống không tốt. “Đội bạn rõ ràng đá hay hơn, thể lực cũng tốt hơn chúng ta, việc để thua tới 0-3 là kết quả của việc thi đấu thiếu người dẫn đến đánh mất thế trận. Dù thua trận, nhưng tôi vẫn rất tự hào về các cầu thủ U23 Việt Nam, các bạn đã thi đấu quên mình trước một đối thủ khá vượt trội. Còn một trận đấu tranh hạng ba gặp U23 Hàn Quốc, tôi sẽ xem và cổ vũ hết mình cho đội tuyển của chúng ta”, anh Ninh khẳng định.

Thua 0-3 trước U23 Trung Quốc, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ bước vào trận tranh hạng 3 gặp đội tuyển U23 Hàn Quốc vào lúc 22 giờ, ngày 23/1. Cùng ngày, trận bán kết đầu tiên giữa U23 Nhật Bản gặp U23 Hàn Quốc đã kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về phía các cầu thủ Nhật Bản.

Trận chung kết AFC U23 Asian Cup 2026 sẽ là cặp đấu giữa U23 Nhật Bản gặp U23 Trung Quốc, diễn ra vào lúc 22 giờ ngày 24/1.

PV
U23 Việt Nam AFC U23 Asian Cup 2026 bóng đá

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Phát hành bộ tem "Tết Bính Ngọ"
Phát hành bộ tem "Tết Bính Ngọ"
(Ngày Nay) - Chào đón năm mới Bính Ngọ 2026, Bộ Khoa học và Công nghệ phát hành bộ tem “Tết Bính Ngọ” gồm 2 mẫu tem và 1 blốc như một lời chúc “Mã đáo thành công” gửi tới mọi nhà nhân dịp Tết Nguyên đán.
Rà soát, đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ
Rà soát, đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ
(Ngày Nay) - Ngày 20/1/2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 05/CĐ-TTg về khẩn trương rà soát, đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ (bề rộng mặt cắt ngang 2 làn xe hoặc 4 làn xe có dải dừng xe khẩn cấp không liên tục).
Bộ Y tế thừa nhận Bộ tiêu chuẩn chất lượng quốc tế của Ủy ban chung tiêu chuẩn y tế Mỹ
Bộ Y tế thừa nhận Bộ tiêu chuẩn chất lượng quốc tế của Ủy ban chung tiêu chuẩn y tế Mỹ
(Ngày Nay) - Ngày 20/1, tại Hà Nội, Bộ Y tế họp Hội đồng thẩm định thừa nhận Bộ tiêu chuẩn chất lượng quốc tế của Ủy ban chung tiêu chuẩn y tế Mỹ (JCI: Joint Commission International). Cuộc họp do Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng, chủ trì.
EU ban hành chỉ thị mới chống phân biệt chủng tộc
EU ban hành chỉ thị mới chống phân biệt chủng tộc
(Ngày Nay) - Ủy ban châu Âu (EC) ngày 20/1 đã chính thức thông qua Chiến lược Chống phân biệt chủng tộc mới, tái khẳng định quyết tâm xây dựng một châu Âu không kỳ thị, nơi mọi cá nhân được đối xử công bằng và đóng góp vào sự ổn định, thịnh vượng chung.
Nam Cực ấm lên kỷ lục, chim cánh cụt sinh sản sớm chưa từng thấy
Nam Cực ấm lên kỷ lục, chim cánh cụt sinh sản sớm chưa từng thấy
(Ngày Nay) - Biến đổi khí hậu đang khiến Nam Cực ấm lên nhanh chóng, buộc loài chim cánh cụt phải thay đổi tập tính và đẩy sớm mùa sinh sản với tốc độ kỷ lục. Đây là kết luận từ một nghiên cứu quy mô toàn cầu vừa được công bố ngày 20/1 trên tạp chí Journal of Animal Ecology.
Singapore đầu năm 2026: Khi sáng tạo, lễ hội và âm nhạc cùng lên tiếng
Singapore đầu năm 2026: Khi sáng tạo, lễ hội và âm nhạc cùng lên tiếng
(Ngày Nay) - Bước sang năm 2026, Singapore tiếp tục khẳng định vị thế điểm đến hàng đầu châu Á với chuỗi trải nghiệm đa dạng, từ triển lãm tương tác, lễ hội văn hóa - nghệ thuật đến các sự kiện âm nhạc quốc tế quy mô lớn. Bản tin Singapore: In the Spotlight tháng 1/2026 của Tổng cục Du lịch Singapore (STB) cho thấy một bức tranh du lịch giàu sức sống, nơi đổi mới sáng tạo song hành cùng bản sắc văn hóa và chất lượng dịch vụ đẳng cấp.