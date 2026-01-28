Thương - Tiếp nối chuyện đời, chuyện nghề từ bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu

(Ngày Nay) - Sáng ngày 28/01, buổi ra mắt cuốn sách Thương – Câu chuyện tiếp tục từ trái tim của PGS. TS. BS. Nguyễn Lân Hiếu diễn ra trong khung giờ làm việc nhưng khán phòng vẫn kín chỗ. Đồng nghiệp, học trò, bạn bè và nhiều độc giả quen thuộc có mặt từ sớm, tạo nên một không khí thân tình, gần gũi, đúng với tinh thần mà cuốn sách và tác giả luôn hướng tới.

Phát biểu mở đầu chương trình, đại diện đơn vị phát hành Nhã Nam, biên tập viên Nguyễn Hoàng Diệu Thủy cho biết: "Việc lựa chọn Thương để mở màn chuỗi sự kiện văn hóa trong khuôn khổ Hội sách Xuân là một quyết định mang nhiều cảm xúc".

Theo bà, đây không chỉ là một cuốn sách mới, mà còn là sự tiếp nối của một mạch suy tư đã được bạn đọc đón nhận từ trước. Những bài viết vốn được bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu chia sẻ trên mạng xã hội, nay được hệ thống lại thành sách, nhằm đáp ứng nhu cầu đọc chậm, đọc sâu và suy ngẫm của những người quan tâm đến nghề y, y đức và đời sống tinh thần của người thầy thuốc.

Trong lời chào khán giả, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu bày tỏ sự xúc động khi buổi ra mắt diễn ra vào ngày làm việc nhưng vẫn nhận được sự hiện diện đông đủ của mọi người. Ông nói chương trình được tổ chức theo tinh thần đối thoại, ưu tiên sự chia sẻ trực tiếp hơn là những phần trình bày sắp đặt sẵn. Với ông, việc được lắng nghe và trao đổi cùng độc giả cũng chính là một phần của hành trình viết.

Theo đó, Thương là cuốn sách thứ hai của bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, nối tiếp Câu chuyện từ trái tim xuất bản năm 2021. Nếu cuốn sách đầu tiên ghi lại những trải nghiệm nghề nghiệp và đời sống của một bác sĩ tim mạch, thì ở cuốn sách này, tác giả tiếp tục kể những câu chuyện quen thuộc nhưng được đặt trong một chiều sâu rộng hơn.

Thương, theo cách bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu lý giải ngay tại sự kiện, không chỉ là cảm xúc, mà là một lựa chọn sống. Đó là thương người bệnh, thương gia đình, thương đồng nghiệp, thương đồng bào và rộng hơn là thương con người nói chung, dù ở vai trò bác sĩ, giám đốc bệnh viện hay đại biểu Quốc hội.

Những câu chuyện trong sách đưa người đọc trở lại phòng can thiệp tim mạch, nơi không khí luôn căng thẳng và mỗi quyết định đều gắn với sinh mệnh con người. Có những ca bệnh khó, những tình huống chưa từng gặp trong y văn, những khoảnh khắc mà cả ê kíp phải căng não trong từng giây.

Nhưng bên cạnh đó là những chi tiết rất đời, như bữa cơm ăn vội sau ca can thiệp thành công, giản dị mà ngập tràn niềm vui. Qua cách kể chừng mực và tiết chế, tác giả giúp người đọc hiểu rõ hơn những cống hiến thầm lặng của đội ngũ bác sĩ trên mặt trận y khoa.

Từ đời thực bước vào trang sách, những dòng viết của bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu chia sẻ thẳng thắn về tình trạng bạo hành nhân viên y tế, một vấn đề theo ông cần được nhìn nhận nghiêm túc và giải quyết đồng bộ. An toàn cho thầy thuốc khi làm nhiệm vụ phải được ưu tiên, không chỉ bằng luật pháp đủ mạnh mà còn bằng sự chủ động thay đổi từ chính các bệnh viện, từ lực lượng bảo vệ, hệ thống báo động khẩn đến việc tập huấn cho nhân viên y tế sẵn sàng đối mặt với các tình huống nguy hiểm.

Cũng trong mạch trao đổi ấy, tác giả đề cập đến việc lạm dụng chỉ định y khoa khiến người bệnh vốn đã mệt mỏi lại thêm tốn kém thời gian và tiền bạc. Ông đặt câu hỏi về những khoảng trống trong đào tạo nhân lực y tế, về năng lực của y tế cơ sở và bài toán giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. Những vấn đề này trong sách không chỉ dừng ở việc nêu thực trạng, mà còn đi kèm các gợi ý giải pháp và hướng tiếp cận mang tính thực tiễn.

Ở một góc nhìn khác, Thương dành nhiều trang viết cho việc chăm sóc sức khỏe cá nhân, một chủ đề được nhắc đến nhiều nhưng vẫn thường bị xem nhẹ. Tại sự kiện, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu nhấn mạnh thói quen tự ý dùng thuốc không đủ liều, sử dụng lại đơn thuốc cũ trong thời gian dài, tin theo quảng cáo y khoa thiếu cơ sở, lạm dụng thực phẩm chức năng hay hoài nghi vắc xin vẫn đang diễn ra phổ biến. Ông cho rằng việc lắng nghe cơ thể là chìa khóa quan trọng của mọi quá trình điều trị, và nâng cao nhận thức về phòng bệnh là điều mỗi cá nhân cần kiên trì thực hiện.

Bên cạnh những chia sẻ về nội dung, tại buổi trò chuyện trực tiếp, qua những câu hỏi của độc giả, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu cũng chia sẻ những góc nhìn cá nhân về các vấn đề xã hội mà tác giả quan tâm, những phân tích của ông cho thấy mối quan tâm nhất quán với các vấn đề chung của cộng đồng.

Một trong những khoảnh khắc được nhiều người chú ý là khi bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu kể lại câu chuyện về những cây cầu mang tên Thương tại Điện Biên. Gần hai mươi năm tham gia các hoạt động thiện nguyện, bắt đầu từ việc chứng kiến trẻ em vùng sâu vùng xa phải vượt qua những cây cầu tạm bợ để đến trường, ông và nhóm bạn đã cùng nhau góp sức xây cầu. Những cây cầu ấy, theo ông, là biểu tượng cụ thể và bền bỉ của sự sẻ chia, cũng chính là tinh thần mà cuốn sách muốn lan tỏa.

Bắt đầu ngày làm việc từ hơn 5 giờ sáng, trực tiếp thăm khám cho hàng chục bệnh nhân trước khi bước vào các công việc chuyên môn và quản lý khác, nhịp lao động ấy phần nào soi chiếu những đóng góp bền bỉ của bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu cho ngành y và cho xã hội. Thương – Câu chuyện tiếp tục từ trái tim vì thế không chỉ là một cuốn sách kể chuyện, mà là sự kết tinh của trải nghiệm nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và một lựa chọn sống bền bỉ với con người.