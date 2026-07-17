Chọn Tạp chí điện tử Ngày Nay làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm Ngày Nay trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn
    https://www.google.com/preferences/source?q=ngaynay.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Tạp chí điện tử Ngày Nay để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Tạp chí điện tử Ngày Nay là đã hoàn thành.

Tìm lời giải cho xu hướng gia tăng ung thư phổi ở người trẻ không hút thuốc

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Giới chuyên gia y tế Israel đang theo dõi sát nghiên cứu mới của Mỹ về xu hướng gia tăng các ca ung thư phổi ở người trẻ chưa từng hút thuốc. Nghiên cứu đặt ra giả thuyết rằng dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm có thể là một trong những yếu tố nguy cơ cần tiếp tục được làm rõ, song các chuyên gia nhấn mạnh hiện chưa có đủ bằng chứng để khẳng định mối liên hệ này.
Tìm lời giải cho xu hướng gia tăng ung thư phổi ở người trẻ không hút thuốc

Nghiên cứu được trình bày tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Nghiên cứu Ung thư Mỹ (AACR), khảo sát 187 bệnh nhân được chẩn đoán ung thư phổi trước tuổi 50. Phần lớn những người tham gia chưa từng hút thuốc và có chế độ ăn được đánh giá là lành mạnh hơn mức trung bình của người dân Mỹ, với lượng tiêu thụ rau xanh, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt cao hơn đáng kể.

Từ kết quả trên, các nhà khoa học đưa ra giả thuyết rằng dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên các loại nông sản canh tác theo phương pháp thông thường có thể là một trong những yếu tố góp phần làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Tuy nhiên, nghiên cứu hiện mới chỉ ước tính mức độ phơi nhiễm thông qua dữ liệu về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong các nhóm thực phẩm, chưa đo trực tiếp nồng độ các hóa chất này trong cơ thể người tham gia.

Bình luận về kết quả nghiên cứu, Tiến sĩ Haim Zilberman - Trưởng khoa Ung thư phổi và khối u lồng ngực tại Trung tâm Ung bướu và Huyết học, Bệnh viện Emek thuộc hệ thống y tế Clalit của Israel - cho rằng một số nghiên cứu trước đây từng ghi nhận những lao động nông nghiệp tiếp xúc lâu dài với một số loại thuốc bảo vệ thực vật có nguy cơ mắc ung thư phổi cao hơn. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh nghiên cứu hiện tại có quy mô còn hạn chế và cần thêm các công trình nghiên cứu lớn hơn để xác định liệu mối liên hệ này có thực sự tồn tại hay không.

Theo Tiến sĩ Zilberman, thuốc bảo vệ thực vật chỉ là một trong nhiều giả thuyết đang được xem xét. Các yếu tố khác như ô nhiễm môi trường, phơi nhiễm hóa chất trong lao động, khí radon tích tụ trong nhà hoặc hút thuốc lá thụ động cũng có thể làm gia tăng nguy cơ ung thư phổi ở những người chưa từng hút thuốc.

Nhóm nghiên cứu cho biết giai đoạn tiếp theo sẽ tiến hành đo trực tiếp nồng độ thuốc bảo vệ thực vật trong mẫu máu và nước tiểu của bệnh nhân nhằm xác định rõ hơn mối liên hệ giữa các loại hóa chất này với nguy cơ ung thư phổi. Trong khi đó, các chuyên gia Israel khuyến cáo người dân vẫn nên duy trì chế độ ăn giàu rau quả theo các hướng dẫn dinh dưỡng hiện hành, đồng thời chủ động đi khám khi xuất hiện những triệu chứng bất thường kéo dài như ho dai dẳng, sụt cân không rõ nguyên nhân hoặc khó thở, thay vì tự suy diễn từ những kết quả nghiên cứu ban đầu.

PV
nghiên cứu ung thư phổi người trẻ sức khoẻ

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Algeria trải qua đợt nắng nóng cực đoan, nhiều địa phương vượt ngưỡng 45 độ C
Algeria trải qua đợt nắng nóng cực đoan, nhiều địa phương vượt ngưỡng 45 độ C
(Ngày Nay) - Đất nước Bắc Phi này đang trải qua một trong những đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất từ đầu mùa Hè, khi nhiệt độ tại nhiều địa phương ở miền Bắc và miền Nam vượt ngưỡng 45 độ C, buộc chính quyền phải ban hành các cảnh báo thời tiết và tăng cường các biện pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.
Mỹ siết thời hạn thị thực sinh viên quốc tế, khách trao đổi văn hóa và nhà báo
Mỹ siết thời hạn thị thực sinh viên quốc tế, khách trao đổi văn hóa và nhà báo
(Ngày Nay) - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang áp dụng các giới hạn thời gian mới đối với thị thực dành cho sinh viên nước ngoài, khách trao đổi văn hóa và nhà báo, chấm dứt hệ thống đã tồn tại trong nhiều thập kỷ vốn cho phép nhiều người trong số này được ở lại Mỹ miễn là họ vẫn đang theo học hoặc thực hiện nhiệm vụ công tác.
Tác phẩm Mountain Landscape (Cửa sổ tưởng niệm Root – Phong cảnh núi non) tại Sunset Ridge trước khi được tháo dỡ để bảo tồn. Ảnh: Bảo tàng Nghệ thuật Hoa Kỳ Crystal Bridges .
Bảo tàng Crystal Bridges sở hữu cửa sổ kính màu Tiffany Studios đồ sộ từ một nhà thờ ở Texas
(Ngày Nay) - Tháng 5/2025, Bảo tàng Nghệ thuật Crystal Bridges (bang Arkansas, Mỹ) đã chính thức bổ sung vào bộ sưu tập của mình một trong những tác phẩm kính màu quy mô lớn hiếm hoi của Tiffany Studios - xưởng chế tác danh tiếng do Louis Comfort Tiffany sáng lập. Đây cũng là cửa sổ kính màu Tiffany đầu tiên thuộc loại này được bảo tàng sở hữu.
Khoảng cách khoa học dai dẳng đe dọa các nước đang phát triển, báo cáo mới của UNESCO cảnh báo
Khoảng cách khoa học dai dẳng đe dọa các nước đang phát triển, báo cáo mới của UNESCO cảnh báo
(Ngày Nay) - Ngày 15/7/2026, UNESCO khai mạc Hội nghị Toàn cầu 2026 của Thập kỷ Quốc tế về Khoa học vì Phát triển Bền vững (International Decade of Sciences for Sustainable Development - IDSSD), đồng thời công bố những dữ liệu mới cho thấy bức tranh trái chiều của khoa học toàn cầu: cộng đồng khoa học đã có sự huy động mạnh mẽ trong hai năm qua, nhưng khoảng cách giữa các quốc gia vẫn còn rất lớn, đặc biệt đối với các nước đang phát triển.