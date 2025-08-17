Chương trình nghệ thuật “Vang mãi bản hùng ca” tri ân 80 năm Công an Nhân dân

(Ngày Nay) - Chương trình nghệ thuật “Vang mãi bản hùng ca” như một lời tri ân sâu sắc gửi đến các thế hệ chiến sỹ CAND, là bản giao hưởng hào sảng kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai thông qua nghệ thuật.

Tối 16/8, chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Vang mãi bản hùng ca” diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội).

Chương trình do Cục Công tác chính trị, Bộ Công an chỉ đạo Nhà hát Hồ Gươm thực hiện, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025).

Dự chương trình có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc.

Cùng dự có: Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; cùng đông đảo đại biểu, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; các đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, cùng bạn bè quốc tế.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Vang mãi bản hùng ca” do Thiếu tướng, Nghệ sỹ Nhân dân Nguyễn Công Bẩy chỉ đạo nội dung; Nghệ sỹ Ưu tú Trịnh Tùng Linh và ông Trần Hải Đăng chỉ đạo nghệ thuật; Nghệ sỹ Ưu tú Kim Xuân Hiếu chỉ huy dàn nhạc.

Chương trình có sự tham gia của các giọng ca hàng đầu như Trọng Tấn, Phạm Thu Hà, Đào Tố Loan, Viết Danh, Bảo Yến, Kim Long, Trường Linh, Thu Lương, cùng dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Hợp xướng Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam và Nhà hát Ca múa nhạc Công an Nhân dân.

Chương trình đưa khán giả ngược dòng thời gian, trở về với những năm tháng đấu tranh oanh liệt của dân tộc - nơi lý tưởng cách mạng và tình yêu Tổ quốc cháy bỏng đã hun đúc nên tinh thần bất khuất, khí phách kiên cường của cả một thế hệ.

Những ca khúc được lựa chọn biểu diễn trong chương trình không chỉ mang âm hưởng hào hùng, sục sôi mà còn là biểu tượng bất diệt của lòng yêu nước và ý chí kiên trung, cùng những giá trị cao đẹp vẫn đang được kế thừa, phát huy bởi các thế hệ chiến sỹ Công an Nhân dân.

Đó là những ca khúc ngợi ca Đảng Cộng sản Việt Nam, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, sự biết ơn sâu sắc đối với những trang sử vàng chói lọi mà Đảng và Bác Hồ đã viết nên.

Đó là ca khúc “Đảng đã cho ta cả một mùa Xuân” của nhạc sỹ Phạm Tuyên, “Ca ngợi Hồ Chủ Tịch” của nhạc sỹ Văn Cao, “Người là niềm tin tất thắng” của nhạc sỹ Chu Minh, “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” của nhạc sỹ Trần Kiết Tường, “Tiếng hát giữa rừng Pác Bó” của nhạc sỹ Nguyễn Tài Tuệ…

Cùng với đó, những tác phẩm ca ngợi người chiến sỹ gắn liền với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc như: “Biết ơn chị Võ Thị Sáu” của nhạc sỹ Nguyễn Đức Toàn, “Hành khúc ngày và đêm” (thơ Bùi Công Minh; nhạc Phan Huỳnh Điểu), “Tự nguyện” của nhạc sỹ Trương Quốc Khánh, “Từ một ngã tư đường phố” của nhạc sỹ Phạm Tuyên, “Người chiến sỹ ấy” của nhạc sỹ Hoàng Vân, “Tổ quốc gọi tên mình” (thơ Nguyễn Phan Quế Mai; nhạc Đinh Trung Cẩn)...

Mỗi ca khúc như bản hùng ca tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho hành trình dựng xây, gìn giữ Tổ quốc hôm nay.

Chương trình còn mang đến những khúc ca sâu lắng, tái hiện hình ảnh đất nước hồi sinh sau chiến tranh, cùng với khát vọng hòa bình, tình yêu và niềm tin vào tương lai như: “Nổi lửa lên em” (thơ Giang Lam; nhạc Huy Du); “Hà Nội niềm tin và hy vọng” của nhạc sỹ Phan Nhân; “Điệp khúc tình yêu” của nhạc sỹ Trần Tiến; Đàn chim Việt của nhạc sỹ Văn Cao, “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” của nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung…

Đại diện Ban tổ chức chương trình chia sẻ, trong suốt 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam không ngừng lớn mạnh, trở thành lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Từ những năm tháng kháng chiến giành độc lập, tự do cho dân tộc đến công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như trong hội nhập và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Công an Nhân dân đã cống hiến, hy sinh thầm lặng vì sự bình yên của Tổ quốc, vì cuộc sống hạnh phúc của nhân dân.

Họ không chỉ là “lá chắn thép” trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, mà hình ảnh của họ đã trở nên gần gũi, sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn, hiểm nguy nhất, tận tụy phục vụ nhân dân.

Với phương châm “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ,” Công an Nhân dân Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột trong sự nghiệp giữ gìn an ninh Tổ quốc, góp phần dựng xây đất nước hòa bình, giàu mạnh và văn minh.

Chương trình nghệ thuật “Vang mãi bản hùng ca” như một lời tri ân sâu sắc gửi đến các thế hệ chiến sỹ Công an Nhân dân, là bản giao hưởng hào sảng kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai thông qua nghệ thuật.

Bằng những giai điệu hào hùng và xúc động, chương trình khơi dậy trong lòng mỗi người niềm tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước, khát vọng hòa bình và ý chí cống hiến vì một Việt Nam thịnh vượng, hùng cường.

Đây cũng là dịp để mỗi khán giả thêm trân trọng những giá trị thiêng liêng của độc lập, tự do, và càng thêm tin tưởng vào vai trò vững vàng của Công an Nhân dân trên hành trình gìn giữ bình yên cho đất nước hôm nay và mai sau.