Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khu vực phía Nam

(Ngày Nay) - Nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026, sáng 9/2, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì buổi gặp mặt các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng các khóa khu vực phía Nam do điều kiện không tham dự cuộc gặp mặt tại Hà Nội.

Dự buổi gặp mặt có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Phạm Gia Túc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo Chính phủ; Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành Trung ương.

Tại buổi gặp mặt, trong không khí ấm áp, thân tình, các đồng chí tham dự buổi gặp mặt đã có các ý kiến góp ý, chia sẻ về những vấn đề chiến lược của Đảng, của đất nước, qua đó góp phần hoàn thiện chủ trương, chính sách phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

Sau khi lắng nghe các ý kiến, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ, những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm không chỉ là sự chia sẻ kinh nghiệm quý báu mà còn là sự động viên, sự trăn trở, gửi gắm niềm tin; là tình cảm sâu nặng đối với Đảng, đối với đất nước và nhân dân; khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu và nghiên cứu để bổ sung, hoàn thiện chủ trương, chính sách và công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV.

Trao đổi một số nội dung về tình hình Đảng ta, tình hình đất nước và công tác chăm lo đời sống nhân dân, Tổng Bí thư nhấn mạnh, mỗi kỳ Đại hội là một dấu mốc quan trọng thể hiện sự lớn mạnh và trưởng thành của Đảng ta. Thành công của Đại hội XIV của Đảng một lần nữa thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và sự đoàn kết, thống nhất của Đảng.

Tổng Bí thư cho biết, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong thời gian qua tiếp tục được đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, đi vào chiều sâu. Từ công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức đến công tác tổ chức, cán bộ, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phòng, chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa” đều đạt được những kết quả tích cực; kỷ luật, kỷ cương trong Đảng được tăng cường; niềm tin của nhân dân đối với Đảng tiếp tục được củng cố vững chắc.

Nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn tới đặt ra yêu cầu rất cao, trách nhiệm rất nặng nề nhưng cũng rất vinh quang cho Đảng ta; đòi hỏi phải tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng; bảo đảm mọi chủ trương đúng đều được tổ chức thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả.

Tổng Bí thư chia sẻ, ngay sau Đại hội XIV của Đảng sẽ triển khai đồng bộ một số trọng tâm công tác xây dựng Đảng, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, lựa chọn đúng người, giao đúng việc, lấy hiệu quả công việc, sự tín nhiệm của nhân dân và kết quả thực tiễn làm thước đo chủ yếu; tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa”; tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng; tăng cường chuyển đổi số trong Đảng, phát huy vai trò tiên phong và dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia.

Về tình hình đất nước, Tổng Bí thư nêu rõ, trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, phức tạp, nhiều bất ổn; đất nước ta vẫn giữ vững ổn định chính trị - xã hội, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục mở rộng, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao.

Về kinh tế, trước mắt mục tiêu tăng trưởng 2 con số đặt ra rất thách thức, nhưng cũng là yêu cầu khách quan, đồng thời là thước đo bản lĩnh, ý chí và khát vọng phát triển của dân tộc; xác định tăng trưởng nhanh nhưng phải bền vững, trên nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Muốn vậy, phải tạo đột phá mạnh mẽ về thể chế, về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển hạ tầng chiến lược và chất lượng nguồn nhân lực; khơi thông mọi nguồn lực trong xã hội; biến khát vọng thành hành động, biến quyết tâm chính trị thành kết quả cụ thể; để thực hiện những mục tiêu này, phải bắt tay ngay vào hành động.

Đại hội XIV của Đảng đánh giá việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị và đơn vị hành chính đã đạt được các mục tiêu chiến lược, mở ra không gian phát triển mới cho đất nước. Tuy nhiên, Đại hội Đảng XIV cũng nhận diện đầy đủ và đang tập trung chỉ đạo quyết liệt những khó khăn, bất cập phát sinh, nhất là ở cấp cơ sở để bộ máy ngày càng hoạt động hiệu quả hơn, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Về Quốc phòng, an ninh: tập trung xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại hóa lực lượng vũ trang; đảm bảo chiến lược phòng thủ, bảo vệ Tổ quốc; thích ứng với các hình thái chiến tranh mới; tăng cường bảo đảm an ninh mạng, tội phạm mạng, ngăn chặn thông tin xấu độc trên không gian mạng;...

Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế không ngừng được nâng cao, được xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa tiếp tục được khẳng định; quan hệ với các đối tác ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất; vai trò, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam không ngừng được nâng cao.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, mục tiêu cao nhất của mọi chủ trương, chính sách là không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Nhiều chương trình lớn hỗ trợ nhân dân đã đạt kết quả rõ nét như: xóa nhà tạm, nhà dột nát, phát triển nhà ở xã hội, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, chăm lo người có công, người yếu thế... Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng bị thiên tai còn nhiều khó khăn; cần tiếp tục dành ưu tiên cao nhất cho các chính sách phát triển con người, bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển.

Tổng Bí thư khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn trân trọng, biết ơn công lao và những đóng góp to lớn của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ. Những ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, trách nhiệm của các đồng chí là nguồn lực tinh thần to lớn, góp phần giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV hoàn thiện chủ trương, chính sách, nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo; mong tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp quý báu trong thời gian tới.

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, Tổng Bí thư kính chúc các đồng chí và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang; chúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết một lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đưa đất nước ta phát triển nhanh, bền vững, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.