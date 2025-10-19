Tổng Thư ký Trung tâm Trung Quốc-ASEAN: Việt Nam là điểm đến đầu tư ổn định

(Ngày Nay) - Tổng Thư ký Trung tâm Trung Quốc-ASEAN cho rằng ASEAN và Trung Quốc đều là những nền kinh tế phát triển nhanh chóng, trong đó Việt Nam đang nổi lên là quốc gia dẫn đầu về tăng trưởng trong khu vực.

Việt Nam đang trở thành một trong những điểm đến đầu tư ổn định và hấp dẫn nhất trong khu vực, với tiềm năng hợp tác to lớn cùng Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực gồm kinh tế, thương mại và công nghệ, trong bối cảnh hai nước đang cùng hướng tới phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo. Đây là đánh giá của ông Sử Trung Tuấn, Tổng Thư ký Trung tâm Trung Quốc-ASEAN.

Ông Sử Trung Tuấn cho rằng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc đều là những nền kinh tế phát triển nhanh chóng, trong đó Việt Nam đang nổi lên là quốc gia dẫn đầu về tăng trưởng trong khu vực, có tiềm năng thị trường lớn và năng lực phát triển mạnh mẽ.

Việt Nam sở hữu những lợi thế đặc biệt như quy mô thị trường rộng, lực lượng lao động dồi dào và tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. Trong khi đó, Trung Quốc có ưu thế về khoa học, công nghệ, chuỗi sản xuất hoàn chỉnh và quy mô thị trường công nghiệp lớn.

Theo ông Sử Trung Tuấn, hai nước có thể bổ sung lẫn nhau trong hợp tác ở nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong hợp tác công nghiệp, đổi mới công nghệ và phát triển xanh. Ông nhấn mạnh: “Việt Nam và Trung Quốc đều có những lợi thế riêng về hợp tác kinh tế và công nghiệp, đồng thời cũng có tiềm năng hợp tác to lớn.”

Đánh giá về môi trường đầu tư của Việt Nam, ông Sử Trung Tuấn nêu hai điểm nổi bật. Thứ nhất, Việt Nam là quốc gia yên bình, có môi trường đầu tư ổn định, chính sách có tính liên tục cao, tạo niềm tin cho nhà đầu tư nước ngoài.

Thứ hai, Việt Nam đã áp dụng mô hình phát triển do chính phủ dẫn dắt, trong đó chính phủ đóng vai trò chủ động hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn và cung cấp dịch vụ thiết thực cho doanh nghiệp trong quá trình thu hút đầu tư. Ông nhận định: “Cách làm này là một ưu thế đặc biệt của Việt Nam, cũng là điểm mạnh rõ rệt trong những năm gần đây.”

Tổng Thư ký Trung tâm Trung Quốc-ASEAN cho rằng sau nhiều năm phát triển, nền kinh tế và năng lực quản lý của Việt Nam đã đạt tới một trình độ nhất định, đủ khả năng bước vào giai đoạn phát triển mới, tập trung vào đổi mới công nghệ, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và phát triển bền vững.

Ông Sử Trung Tuấn cũng bày tỏ kỳ vọng rằng trong thời gian tới, sẽ có nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đến Việt Nam hơn nữa để học hỏi, hợp tác và cùng phát triển, qua đó nâng cao năng lực công nghiệp và đóng góp vào sự thịnh vượng chung của hai nền kinh tế.

Ông lưu ý: “Trong bối cảnh khoa học, công nghệ phát triển nhanh chóng, hai nước cần phát huy tinh thần sáng tạo, đổi mới trong hợp tác kinh tế,” đồng thời tin rằng hợp tác Trung Quốc-Việt Nam sẽ ngày càng sâu sắc và hiệu quả hơn, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.