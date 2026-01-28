Top 10 SPEAK UP 2026 và cuộc đua danh hiệu “Thí sinh được yêu thích nhất”

(Ngày Nay) - Giải thưởng “Thí sinh được yêu thích nhất” SPEAK UP 2026 đang thu hút sự quan tâm từ đông đảo khán giả. Trên nền tảng bình chọn, bảng xếp hạng liên tục được cập nhật, tạo nên không khí sôi nổi xoay quanh Top 10 SPEAK UP 2026.

Trong khuôn khổ cuộc thi người dẫn chương trình tài năng trên toàn miền Bắc - SPEAK UP 2026, hạng mục “Thí sinh được yêu thích nhất” đã chính thức mở cổng bình chọn. Hạng mục bình chọn phản ánh mức độ quan tâm, yêu mến và sự kết nối giữa thí sinh với cộng đồng, qua đó ghi nhận nỗ lực, cá tính và hành trình mà các thí sinh đã thể hiện trong suốt cuộc thi.

Top 10 SPEAK UP 2026 và cuộc đua danh hiệu “Thí sinh được yêu thích nhất” ảnh 1

Danh hiệu “Thí sinh được yêu thích nhất” thu hút sự quan tâm ngay từ khi mở cổng bình chọn.

Từ thời điểm mở cổng bình chọn, số lượt vote ghi nhận xu hướng tăng nhanh cho thấy sức hút của SPEAK UP 2026 đối với cộng đồng quan tâm tới lĩnh vực dẫn chương trình. Việc triển khai bình chọn trực tuyến giúp khán giả thuận tiện đồng hành và ủng hộ các thí sinh yêu thích trong suốt quá trình diễn ra sự kiện.

Tính đến thời điểm cập nhật, số lượt bình chọn vẫn liên tục tăng, phản ánh sự quan tâm và ủng hộ đều đặn từ khán giả. Trong đó, thí sinh Thái Thị Quỳnh Phương (SBD 12), sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền dẫn đầu với 5.928 lượt bình chọn.

Top 10 SPEAK UP 2026 và cuộc đua danh hiệu “Thí sinh được yêu thích nhất” ảnh 2

Quỳnh Phương (SBD 12) dẫn đầu cuộc đua “Thí sinh được yêu thích nhất” bằng sự độc bản được khán giả công nhận.

Theo sau Quỳnh Phương (SBD 12) là thí sinh Đoàn Thiên Phúc (SBD 09) với 3.915 lượt bình chọn và Lê Thanh Mai (SBD 19) với 1.783 lượt bình chọn.

Top 10 SPEAK UP 2026 và cuộc đua danh hiệu “Thí sinh được yêu thích nhất” ảnh 3
Top 10 SPEAK UP 2026 và cuộc đua danh hiệu “Thí sinh được yêu thích nhất” ảnh 4

Thí sinh Đoàn Thiên Phúc (SBD 02) và thí sinh Lê Thanh Mai (SBD 19) với số lượt bình chọn duy trì ở nhóm đầu bảng xếp hạng.

Dù đã xuất hiện nhóm thí sinh dẫn đầu, kết quả bình chọn vẫn chỉ mang tính chất tạm thời. Lượt bình chọn liên tục nhảy số cho thấy cục diện hoàn toàn có thể thay đổi, đặc biệt khi sự ủng hộ từ khán giả vẫn tiếp tục được ghi nhận từng ngày.

Cuộc đua bình chọn “Thí sinh được yêu thích nhất” tại SPEAK UP 2026 đang diễn ra với nhiều biến số đáng chú ý. Kết quả chung cuộc sẽ được xác định khi cổng bình chọn khép lại, qua đó ghi nhận sự ủng hộ của khán giả dành cho các thí sinh mùa giải năm nay.

Khánh Vy
SPEAK UP 2026

