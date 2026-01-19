TP HCM: Triển khai 4 chính sách hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt

(Ngày Nay) - Ngày 19/1, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh đã có hướng dẫn triển khai Nghị quyết 80/2025/NQ-HĐND (ban hành ngày 10/12/2025) quy định một số chính sách đặc thù nhằm hỗ trợ người học có hoàn cảnh khó khăn tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố.

Theo đó, từ ngày 1/1/2026, TP Hồ Chí Minh thực hiện chính sách hỗ trợ đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên có hoàn cảnh đặc biệt theo Nghị quyết số 80/2025/NQ-HĐND của HĐND Thành phố.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Nhật Hằng cho biết, đối tượng được áp dụng chính sách gồm trẻ em, học sinh, học viên thuộc các cơ sở giáo dục công lập rơi vào một trong các trường hợp: mồ côi cả cha và mẹ; mồ côi cha hoặc mẹ và bị người còn lại bỏ rơi; người khuyết tật; hoặc có cha mẹ, ông bà, người nuôi dưỡng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo của Thành phố.

Theo đó, người đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ 4 khoản chi, gồm: Hỗ trợ bữa ăn trưa theo mức chi thực tế tại cơ sở giáo dục, tối đa không quá 40.000 đồng/học sinh/ngày, tính theo số ngày ăn thực tế trong năm học; hỗ trợ chi phí các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục theo mức thực tế phát sinh, nhưng không vượt quá mức quy định tại Nghị quyết của HĐND TP Hồ Chí Minh; hỗ trợ chi phí các hoạt động giáo dục ngoài giờ học chính khóa theo chương trình của nhà trường, thực hiện theo thời gian học thực tế và không quá 9 tháng/năm học; hỗ trợ tiền mua đồng phục với mức: Mầm non 300.000 đồng/trẻ/năm học, tiểu học 400.000 đồng/học sinh/năm học, trung học cơ sở 450.000 đồng/học sinh/năm học, trung học phổ thông 500.000 đồng/học sinh/năm học. Riêng năm học 2025 - 2026, mức hỗ trợ đồng phục được thực hiện bằng 50% mức quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh lưu ý, trường hợp cơ sở giáo dục không tổ chức các nội dung hỗ trợ nêu trên thì không thực hiện chi trả tương ứng. Đối với các trường hợp đồng thời đủ điều kiện hưởng chính sách tương tự theo văn bản khác, nếu mức hỗ trợ của Nghị quyết 80 cao hơn, người học được hưởng thêm phần chênh lệch.