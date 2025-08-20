TP HCM: Trưng bày sách “80 năm tự hào một dải non sông”

(Ngày Nay) - Chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), từ ngày 19 đến hết ngày 25/8, Đường Sách TP Hồ Chí Minh tổ chức trưng bày chuyên đề “80 năm tự hào một dải non sông - Văn hóa đồng hành cùng dân tộc”.

Sự kiện giới thiệu hơn 80 tựa sách tiêu biểu, góp phần khẳng định vai trò đồng hành của văn hóa và tri thức trong từng giai đoạn phát triển của đất nước.

Nhiều ấn phẩm quý viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, những trang sử hào hùng của dân tộc, cùng các tác phẩm văn học - nghệ thuật phản ánh tinh thần bất khuất, ý chí kiên cường và khát vọng độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam trong suốt thế kỷ XX đã được trưng bạy tại Đường sách TP Hồ Chí Minh.

Đây cũng là dịp để độc giả ôn lại hành trình 80 năm xây dựng và phát triển đất nước, từ gian khổ kháng chiến đến công cuộc đổi mới, hội nhập hôm nay.

Ông Lê Hoàng, Giám đốc Công ty TNHH Đường Sách TP Hồ Chí Minh cho biết: “Chúng tôi mong muốn qua trưng bày này, bạn đọc, đặc biệt là thế hệ trẻ có thêm cơ hội tiếp cận những tư liệu giá trị, hiểu rõ hơn những hy sinh, cống hiến của cha ông để từ đó nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm với đất nước”.

Đại diện Nhà xuất bản Trẻ cũng nhấn mạnh, hoạt động trưng bày không chỉ tái hiện dòng chảy lịch sử qua những trang sách mà còn cho thấy văn hóa luôn là điểm tựa tinh thần trong mọi thời khắc của dân tộc. Đây là một chương trình ý nghĩa, góp phần lan tỏa tình yêu lịch sử, khơi dậy cảm hứng đọc sách và niềm tin vào tương lai đất nước.