TP Hồ Chí Minh công bố quyết định xếp hạng 7 di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố

(Ngày Nay) - Sáng 27/8, trong không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ công bố quyết định xếp hạng 7 di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố.

Theo đó, danh mục mới gồm 2 di tích kiến trúc nghệ thuật (Đền thờ họ Trương và Khu mộ ông bà Trương Minh Thành; Công viên Khu mộ cổ Gò Quéo); 5 di tích lịch sử gồm: Đình Tân Phước, Đình Thần Phú An, Căn cứ của Tỉnh ủy Chợ Lớn và Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn tại Vườn Thơm, Khu tưởng niệm Vườn Cau Đỏ, Trường THPT Ernst Thälmann (Ten Lơ Man).

Ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh trao quyết định xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố tại lễ công bố.

Việc xếp hạng này nâng tổng số di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh của thành phố lên 321, trong đó có 4 di tích quốc gia đặc biệt, 99 di tích quốc gia và 218 di tích cấp thành phố.

Đại diện lãnh đạo thành phố trao trao quyết định xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho trường Ten Lơ Man (TP Hồ Chí Minh).

Ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh những địa điểm được xếp hạng lần này đều gắn với lịch sử hình thành và đấu tranh của vùng đất Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, có giá trị lớn về giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lòng yêu nước.

Lãnh đạo thành phố và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố, Trường Ten Lơ Man (TP Hồ Chí Minh).

Trong thời gian tới, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với các quận, huyện xây dựng đề án bảo tồn, phát huy giá trị các di tích, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu và tự hào về di sản của thành phố.

Căn cứ của tỉnh ủy Chợ Lớn, thành ủy Sài Gòn - Chợ Lơn tại Vườn Thơm cũng được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa của TP Hồ Chí Minh trong dịp này.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao, Trung tâm Bảo tồn và Phát huy giá trị di tích TP Hồ Chí Minh cũng đang tiếp tục nghiên cứu, lập hồ sơ xếp hạng thêm nhiều công trình đình làng, địa điểm cách mạng nhằm đa dạng hóa loại hình di sản, tạo nền tảng cho phát triển đô thị bền vững và bản sắc văn hóa của TP Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới.

