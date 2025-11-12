TP Hồ Chí Minh: Gần 300 ca nghi ngộ độc thực phẩm liên quan bánh mì ‘Cóc Cô Bích’

(Ngày Nay) - Chiều 11/11, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh thông tin, số trường hợp nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại tiệm bánh mì “Cóc Cô Bích” đã tăng lên gần 300 ca. Đa số bệnh nhân ổn định và đã được xuất viện.

Theo báo cáo lúc 16 giờ ngày 11/11, đã có 14 bệnh viện trên địa bàn ghi nhận tổng cộng 299 trường hợp nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì. Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, cập nhật diễn biến của các bệnh nhân và thông tin kịp thời đến người dân.

Bệnh viện Quân Y 175 tiếp nhận 175 ca, còn 25 ca điều trị nội trú; Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh còn 5 ca; Bệnh viện Nhân dân Gia Định còn 37 ca. Trong đó, có 1 ca cấy máu dương tính Salmonella, 1 ca cấy máu Staphylococcus coagulase negative, 1 ca cấy phân Salmonella và 1 ca nặng có nhiều bệnh nền. Các bệnh viện còn lại tiếp nhận từ 1 đến 9 ca, phần lớn hiện ổn định và đã xuất viện.

Chị N.T.M.H (1978, phường An Nhơn) kể, chị cùng hai con sau khi ăn bánh mì “Cóc Cô Bích”, tối 6/11 xuất hiện sốt, ớn lạnh, đau bụng và tiêu chảy. Tự điều trị không hiệu quả, sáng 9/11, chị đưa các con đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Cả 3 được chẩn đoán ngộ độc thực phẩm, điều trị kháng sinh đặc hiệu và bù điện giải. Hiện sức khỏe ổn định, hết sốt và tiêu chảy.

Tương tự, anh T.M.H (2001, phường Bình Lợi Trung) sau khi ăn bánh mì “Cóc Cô Bích” vào sáng 6/11, tối cùng ngày xuất hiện đau bụng, nôn ói, sốt cao và tiêu chảy nhiều lần. Anh nhập viện sáng hôm sau, được chẩn đoán ngộ độc thực phẩm. Sau điều trị tích cực, sức khỏe ổn định và được khuyên theo dõi thêm vài ngày.

Theo các bác sĩ, ngộ độc thực phẩm ở mức độ nhẹ thường có thể tự khỏi sau vài ngày, tuy nhiên với những trường hợp bệnh diễn biến nặng cần được cấp cứu ngay lập tức hoặc nhập viện để tránh các biến chứng nghiêm trọng có thể đe dọa tính mạng. Do đó, khi có các dấu hiệu như sốt cao liên tục (>38,5 độ), đau bụng quặn cơn dữ dội, nôn ói hay tiêu chảy nhiều lần, hoặc bất kỳ dấu hiệu nào bất thường đường tiêu hóa nên đi khám để được bác sĩ điều trị kịp thời.

Khi xuất hiện các triệu chứng như mắt trũng sâu, khô miệng, da khô, khát nước dữ dội, tiểu ít hoặc không đi tiểu, nước tiểu sẫm màu, mệt lả, mạch nhanh, thở nhanh, khó thở, tụt huyết áp, tay hoặc chân lạnh cần đến bệnh viện. Người bệnh cần lưu ý không tự ý dùng thuốc cầm tiêu chảy, thuốc chống nôn, hoặc kháng sinh khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Để phòng tránh ngộ độc thực phẩm, TS.BS Võ Hồng Minh Công, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân Dân Gia Định khuyến cáo, người dân ăn chín uống sôi, không ăn đồ sống hoặc quá hạn sử dụng; tách biệt thực phẩm sống và chín; đậy kín thức ăn; hâm nóng lại thức ăn thừa trên 70°C trước khi ăn; bảo quản lạnh thực phẩm, không để ở nhiệt độ thường quá 2 giờ; rửa tay bằng xà phòng trước khi chế biến, trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh; giữ vệ sinh bếp và dụng cụ nấu nướng sạch sẽ.

Người dân chỉ nên sử dụng thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được bảo quản đúng cách và đến ngay cơ sở y tế khi xuất hiện các triệu chứng bất thường như sốt, tiêu chảy, nôn ói, đau bụng… thay vì tự ý điều trị tại nhà. Các cửa hàng buôn bán thực phẩm chế biến sẵn phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo quản lạnh dưới 5 độ C; người bán cần được tập huấn về an toàn vệ sinh, rửa tay sát khuẩn trước khi chế biến và trước khi ăn. Đặc biệt, khi phát hiện thực phẩm có mùi lạ, cần ngừng sử dụng ngay.