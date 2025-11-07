Hàng chục người nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì ở quán vỉa hè

(Ngày Nay) - Chiều 7/11, Bệnh viện Quân y 175, Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, đơn vị đã tiếp nhận cấp cứu cho 40 người với các dấu hiệu nghi ngộ độc thực phẩm. Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đang tiến hành điều tra, xác minh vụ việc.

Theo đó, từ 7 giờ 30 phút đến 22 giờ ngày 6/11 đã có 40 trường hợp đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Quân y 175 trong tình trạng sốt, đau bụng, nôn nói, tiêu chảy, có dấu hiệu mất nước từ nhẹ đến trung bình. Các nạn nhân từ 17-59 tuổi, là học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng, người lao động. Điểm chung của những người này là đã ăn bánh mì tại một tiệm bán bánh mì vỉa hè trên đường Nguyễn Thái Sơn.

Sau khi được xử trí cấp cứu, 38 trường hợp được xuất viện, 2 trường hợp nặng hơn được chuyển đến tiếp tục điều trị tại Khoa Nội Tiêu hóa với tình trạng nhiễm trùng ruột. Hiện sức khỏe của 2 người này đã ổn định.

Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tiếp nhận thông tin, đang tiến hành điều tra, xác minh vụ việc.