Hàng chục người nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì ở quán vỉa hè

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Chiều 7/11, Bệnh viện Quân y 175, Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, đơn vị đã tiếp nhận cấp cứu cho 40 người với các dấu hiệu nghi ngộ độc thực phẩm. Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đang tiến hành điều tra, xác minh vụ việc.

Theo đó, từ 7 giờ 30 phút đến 22 giờ ngày 6/11 đã có 40 trường hợp đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Quân y 175 trong tình trạng sốt, đau bụng, nôn nói, tiêu chảy, có dấu hiệu mất nước từ nhẹ đến trung bình. Các nạn nhân từ 17-59 tuổi, là học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng, người lao động. Điểm chung của những người này là đã ăn bánh mì tại một tiệm bán bánh mì vỉa hè trên đường Nguyễn Thái Sơn.

Sau khi được xử trí cấp cứu, 38 trường hợp được xuất viện, 2 trường hợp nặng hơn được chuyển đến tiếp tục điều trị tại Khoa Nội Tiêu hóa với tình trạng nhiễm trùng ruột. Hiện sức khỏe của 2 người này đã ổn định.

Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tiếp nhận thông tin, đang tiến hành điều tra, xác minh vụ việc.

PV
Nhập viện cấp cứu ăn bánh mì quán vỉa hè ngộ độc thực phẩm

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Philippines ban bố tình trạng thảm họa quốc gia sau bão Kalmaegi
Philippines ban bố tình trạng thảm họa quốc gia sau bão Kalmaegi
(Ngày Nay) - Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos ngày 6/11 đã tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia, sau khi siêu bão Kalmaegi gây ra thiệt hại nghiêm trọng trên diện rộng và khiến ít nhất 140 người thiệt mạng, trong khi 127 người vẫn đang mất tích.
Giám sát và triển khai ứng phó dịch bệnh trong bão lũ
Giám sát và triển khai ứng phó dịch bệnh trong bão lũ
(Ngày Nay) - Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (bão KALMAEGI), Bộ Y tế đã gửi văn bản yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố khu vực Trung Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp.
Mỹ thu hồi gần 80.000 thị thực trong chiến dịch siết chặt nhập cư
Mỹ thu hồi gần 80.000 thị thực trong chiến dịch siết chặt nhập cư
(Ngày Nay) - Ngày 5/11, một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này đã thu hồi khoảng 80.000 thị thực không phải thị thực định cư kể từ khi ông Donald Trump nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai kể từ ngày 20/1, do các hành vi vi phạm pháp luật như lái xe khi say rượu, hành hung và trộm cắp.
Ecuador ban bố tình trạng khẩn cấp mới tại nhiều khu vực do bạo lực
Ecuador ban bố tình trạng khẩn cấp mới tại nhiều khu vực do bạo lực
(Ngày Nay) - Tổng thống Ecuador Daniel Noboa đã ban bố tình trạng khẩn cấp mới, kéo dài 60 ngày, tại 5 tỉnh ven biển và 3 thành phố thuộc các tỉnh miền Trung Cotopaxi và Bolivar, nhằm đối phó với "tình trạng bất ổn nghiêm trọng" do bạo lực cực đoan từ tội phạm có tổ chức gây ra.
Mạng xã hội khiến nhiều bạn trẻ rơi vào trạng thái căng thẳng
Mạng xã hội khiến nhiều bạn trẻ rơi vào trạng thái căng thẳng
(Ngày Nay) - Chiều 5/11, tại Hà Nội, Viện Xã hội học và Tâm lý học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Những vấn đề tâm lý của thanh thiếu niên trong bối cảnh hiện nay” nhằm tìm kiếm những giải pháp khả thi để hỗ trợ và định hướng phát triển bền vững cho thế hệ trẻ.