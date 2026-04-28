TP Hồ Chí Minh: Nhiều sân khấu tấp nập dịp nghỉ lễ

(Ngày Nay) - Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, các sân khấu tại TP Hồ Chí Minh đồng loạt ra mắt vở mới, tăng cường suất diễn, mang đến bức tranh nghệ thuật sôi động để phục vụ nhu cầu giải trí của công chúng.

Mở màn mùa diễn, Sân khấu Trương Hùng Minh giới thiệu vở "Song trùng" (tác giả Quốc Nguyễn, đạo diễn Hữu Quốc, biên kịch Đình Phong). Tác phẩm kể về hai anh em thất lạc là Nhân và Nghĩa, từ đó mở ra những lát cắt về gia đình, cách ứng xử giữa cha mẹ và con cái trong xã hội hiện đại. Vở diễn quy tụ nhiều nghệ sĩ quen thuộc như Minh Nhí, Hữu Quốc, Ngọc Duyên, Bình Tinh, Minh Khải, Maika, Bảo Bảo…

Dịp này, Sân khấu Trương Hùng Minh còn duy trì lịch diễn liên tục với các vở "Rồi 30 năm sau", "Con gái chị Hằng", "Ngăn lạnh số 44", "Lụa máu" phục vụ khán giả từ ngày 30/4 đến 1/5.

Nhà hát kịch Thanh Niên ra mắt vở "Nữ hoàng giải trí" (tác giả, đạo diễn Tuấn Kiệt) mang màu sắc hài kịch trinh thám, lấy bối cảnh một lễ trao giải nghệ thuật với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ và KOL, nơi những màn tranh đua, hào nhoáng che giấu các bí ẩn phía sau. Ngay trong ngày đầu mở bán trên hệ thống Ticketbox, toàn bộ 450 vé của suất diễn đầu tiên đã được khán giả đặt hết.

Cùng thời điểm, Sân khấu kịch Hồng Vân giới thiệu vở "Già gân" (tác giả, đạo diễn Đinh Mạnh Phúc) với sự tham gia của Hồng Vân, Tuấn Dũng, Lạc Hoàng Long… Bên cạnh đó, sân khấu tiếp tục biểu diễn các vở quen thuộc như "Ảnh ảo", "Tương đối rối tương phùng".

Nhà hát kịch Idecaf dành đêm 30/4 cho vở lịch sử "Lệ Chi viên", đồng thời duy trì các vở giải trí như "Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài ngoại truyện", "Tấm Cám đại chiến", "Làng vô tặc".

Dù chưa kịp ra mắt vở mới "Mẹ ma", Sân khấu Thế Giới Trẻ vẫn giữ sức hút với lịch diễn dày đặc, mỗi ngày hai suất từ 30/4 đến 3/5 qua các vở "Gánh hát về khuya", "Sinh nhật triệu đô", "Cuộc chiến sắc đẹp", "Ông già đoàn lô tô".

Nhiều sân khấu khác như Kịch Thiên Đăng và Nhà hát kịch 5B cũng đồng loạt sáng đèn với các tác phẩm như "13 đức thầy", "Xóm vịt trời", "Ghen", "Bồ công anh", "Tía ơi con lấy chồng"…

Ở lĩnh vực cải lương, tâm điểm là vở "Đức Tả quân Lê Văn Duyệt - Người mang 9 án tử" (kịch bản Phạm Văn Quý, chuyển thể Võ Tử Uyên) công diễn ngày 25/4 tại Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang. Vở quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi như Tú Sương, Quế Trân, Bảo Trí, Võ Minh Lâm… Phiên bản dựng mới năm 2026 được làm mới với nhiều chi tiết, đặc biệt là các lớp diễn đối đầu giữa nhân vật Huệ Phi và Đỗ Thị Phận.

Chương trình "Vầng trăng cổ nhạc" tháng 4 của Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV) được tổ chức tại Cà Mau thay vì trường quay như thường lệ. Đêm diễn “Cà Mau quê hương ngày mới” quy tụ nhiều nghệ sĩ như Thanh Nam, Trọng Hữu, Thanh Ngân, Cẩm Tiên, Vũ Luân… với các tiết mục đậm chất Nam Bộ như "Dạ cổ hoài lang", "Áo mới Cà Mau".

Bên cạnh đó, Trung tâm Nghệ thuật TP Hồ Chí Minh tiếp tục giới thiệu đợt diễn mới của vở xiếc "Ký ức hỏa thần - Vùng đất kỳ bí tiền truyện" từ 25/4 đến 16/5 tại Công viên Gia Định. Các chương trình múa rối nước như Hoa đất Việt, Huyền sử Yết Kiêu cũng được tổ chức liên tục tại Bảo tàng Lịch sử TP Hồ Chí Minh, phục vụ du khách trong và ngoài nước.

Đáng chú ý, vở kịch cách mạng "Thanh gươm và bà mẹ" của Nhà hát kịch TP Hồ Chí Minh ra mắt trong dịp này, là tác phẩm mới hiếm hoi khai thác đề tài lịch sử - cách mạng, góp phần làm phong phú thêm diện mạo sân khấu.

Sự đa dạng về thể loại, từ kịch nói, cải lương đến xiếc, múa rối, cùng việc tăng cường suất diễn cho thấy nỗ lực của các đơn vị nghệ thuật trong việc làm mới sản phẩm, giữ chân khán giả và góp phần tạo nên đời sống văn hóa sôi động trong những ngày nghỉ lễ.