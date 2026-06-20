Trải nghiệm dạ tiệc Tây Ban Nha chuẩn sao Michelin ngay tại Thành phố Hồ Chí Minh

(Ngày Nay) - Diễn ra từ ngày 19 đến ngày 20/6/2026, giới mộ điệu ẩm thực cao cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh có cơ hội thưởng thức hành trình vị giác thượng hạng tại sự kiện “Spanish Legado” diễn ra ở nhà hàng Café Cardinal (The Reverie Saigon).

Màn kết hợp “bốn tay” đỉnh cao của ẩm thực đương đại

Điểm nhấn của đêm tiệc là thực đơn độc quyền gồm sáu món ăn đặc sắc, khắc họa trọn vẹn nét tinh tế của ẩm thực Tây Ban Nha đương đại. Đây là thành quả đồng kiến tạo từ cái bắt tay chiến lược giữa Chef Rafa Centeno - đầu bếp khách mời sở hữu sao Michelin danh giá từ Tây Ban Nha và Chef Marcelo Geraldini - Giám đốc Ẩm thực & Bếp của The Reverie Saigon.

Sự kiện mang đến một trải nghiệm “Four-Hand Dinner” (Tiệc tối bốn tay) đẳng cấp, nơi kỹ nghệ nấu nướng bậc thầy của hai vị đầu bếp danh tiếng cùng hòa quyện. Đại diện ban tổ chức cho biết, hành trình hương vị này được thiết kế riêng cho những thực khách tìm kiếm trải nghiệm fine-dining đích thực, nơi mọi giác quan được đánh thức bởi những kỹ thuật chế biến đỉnh cao và nguyên liệu chọn lọc.

Không gian trải nghiệm cao cấp giữa lòng Thành phố Hồ Chí Minh

Dạ tiệc được tổ chức trong khung giờ từ 18:00 đến 22:00 tại nhà hàng Café Cardinal, tọa lạc tại tầng 6 của khách sạn. Không gian sang trọng tại đây được xem là chất xúc tác hoàn hảo, giúp tôn vinh trọn vẹn tinh thần phóng khoáng nhưng đầy tinh tế của ẩm thực xứ sở bò tót.

Không gian dạ tiệc được bài trí theo phong cách sang trọng. (Ảnh: The Reverie Saigon)

Sự xuất hiện của những ngôi sao Michelin quốc tế như Chef Rafa Centeno tại một trong những đại lộ sầm uất của thành phố đã mang đến cơ hội tiếp cận tinh hoa thế giới cho thực khách bản địa. Đồng thời, đây còn là tín hiệu mạnh mẽ khẳng định vị thế của Thành phố Hồ Chí Minh như một điểm đến ẩm thực sôi động, xa hoa và không ngừng hội nhập với các xu hướng cao cấp toàn cầu.